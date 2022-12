Frankreich ringt England dramatisch nieder: Kane verschießt Elfmeter und wird zur tragischen Figur

Von: Antonio José Riether

Teilen

Englands Harry Kane verschießt im WM-Viertelfinale gegen Frankreich einen Elfmeter. © Mike Egerton/Imago

Frankreich schnappt sich das letzte Halbfinal-Ticket. Im einzigen komplett europäischen Viertelfinale gewann der Titelverteidiger gegen England. Der Live-Ticker zum Nachlesen.

WM 2022, Viertelfinale: England - Frankreich 1:2 (0:1)

Im letzten Viertelfinale bei der WM in Katar setzte sich Titelverteidiger Frankreich durch.

bei der WM in Katar setzte sich Titelverteidiger durch. Englands Harry Kane vergab kurz vor Schluss einen Elfmeter und verpasste den Ausgleich.

Nun trifft Frankreich auf die Marokkaner, die Portugal aus dem Turnier warfen.

SCHLUSSPFIFF: Das war‘s! Frankreich setzt sich knapp gegen starke Engländer durch und trifft im Halbfinale auf die marokkanische Nationalmannschaft. Nach einer guten Viertelstunde brachte Aurélien Tchouaméni den Titelverteidiger in Führung, zehn Minuten nach Wiederanpfiff traf Harry Kane per Foulelfmeter zum Ausgleich. Doch die erneute französische Führung durch Olivier Giruod konnten die Engländer nicht mehr kontern. Harry Kane verschoss kurz vor dem Ende einen Elfmeter und ließ die Chance zum Ausgleich liegen. Somit scheiden die Three Lions dramatisch aus.

WM 2022: England - Frankreich 1:2 (0:1)

Aufstellung England: Pickford - Walker, Stones (90.+ 8 Grealish), Maguire, Shaw - Rice, Henderson (79. Sterling), Bellingham - Saka (79. Mount), Kane, Foden (85. Rashford) Aufstellung Frankreich: Lloris - Kounde, Varane, Upamecano, T. Hernández - Tchouaméni - Rabiot, Griezmann - Dembélé (79. Coman), Giroud, Mbappé Tore: 0:1 Tchouaméni (17.) 1:1 Kane (54./FE) 1:2 Giroud (78.)

90. Minute + 11: Rashford probiert es direkt, doch mehr als das Außennetz trifft der 25-Jährige nicht.

90. Minute + 10: Maguire holt zwei Meter vor dem Strafraum einen Freistoß heraus, Die letzte Chance für England.

90. Minute + 8: Durch die Unterbrechung gibt es noch etwas Zeit für England. Southgate wechselt noch einmal und bringt Grealish für Stones.

90. Minute + 7: Die Franzosen sind nur noch am Verteidigen. England probiert es nun mit der Brechstange, was viele lange Bälle zur Folge hat. Nun gibt es noch eine Verletungsunterbrechung, Giroud war Stones auf den Schlappen gestiegen.

England gegen Frankreich: Three Lions läuft die Zeit davon

90. Minute + 4: Die Ecke bringt nichts ein. England wirft nun alles nach vorne, die Franzosen lassen sich nun viel Zeit.

90. Minute + 2: Shaw bringt eine Flanke, die Lloris etwas ohne Not zur Ecke abwehrt.

90. Minute: Acht Minuten gibt es oben drauf...

88. Minute: Was eine Schlussphase! Kann England hier doch noch den Ausgleich erzielen oder bringt die Mannschaft von Didier Deschamps die Führung über die Zeit?

84. Minute: Doch was macht Kane?! Der Tottenham-Stürmer tritt zu seinem zweiten Elfmeter an und setzt den Ball ein gutes Stück über die Latte!

81. Minute: Wieder ein Elfmeter für England! Der eingewechselte Mount wird von Theo Hernandez plump umgelaufen. Schiedsrichter Wilton Pereira Sampaio entscheidet nach VAR-Check auf Strafstoß.

England gegen Frankreich: Giroud vergibt Großchance und trifft dann zur Führung

78. Minute: TOOOR! Kaum eine Minute nach Girouds ausgelassener Großchance trifft der Angreifer dann doch! Nach einer Flanke von links durch Griezmann steigt der Milan-Profi am höchsten, setzt sich im Luftduell gegen Maguire durch und trifft. Unglücklich für England, denn Maguire fälscht den Ball noch leicht ab.

77. Minute: Nun Frankreich mit der Hundertprozentigen! Dembélé bringt den Ball in die Mitte, wo Giroud den Ballm aus wenigen Metern direkt nimmt. Doch Pickford pariert!

75. Minute: Wieder geht Upamecano etwas ungestüm in einen Zweikampf, diesmal mit Bellingham, der Dortmunder springt auf und protestiert lautstark. Doch ein eindeutiges Foul war das nicht, findet offenbar auch der Videoassistent.

73. Minute: Eine Großchance jagt hier die nächste! Shaw spielt den Ball scharf vor den Kasten, wo Saka angelaufen kommt und das 2:1 verpasst. Das hätte die Führung sein müssen.

71. Minute: Harry Maguire verpasst die Führung für England! Nach einer Freistoßflanke steigt der Manchester-Verteidiger hoch und setzt den Ball nur Zentimeter neben den linken Pfosten. Die Engländer haben viel mehr von der zweiten Halbzeit.

England gegen Frankreich: Intensives Viertelfinale mit vielen Chancen

67. Minute: Es geht hin und her, die beiden Nationalteams liefern sich einen sehenswerten Schlagabtausch. Doch wo gehobelt wird, da fallen Späne. Sowohl Saka als auch Giroud liegen verletzt am Boden, das ansonsten sehr flüssige Spiel wird kurzzeitig unterbrochen.

63. Minute: Wieder England, wieder Kane. Der Tottenham-Stürmer prüft Lloris, doch wieder behält der Keeper die Oberhand.

61. Minute: Der umtriebige Saka dribbelt sich vor den Strafraum der Franzosen, doch bei seinem Flachschuss fehlt die nötige Kraft. Lloris muss dennoch zweimal zupacken, ehe er den Versuch entschärft.

58. Minute: Frankreich schüttelt sich nach dem Ausgleichstreffer kurz und spielt dann wieder nach vorne. Rabiot probiert es zunächst mit einem Flachschuss, den Pickford erst im Nachfassen hält, danach spielt Mbappé einen gefährlichen Pass in den Rückraum, findet jedoch keinen Mitspieler. Hier ist für beide Teams noch alles drin.

England gegen Frankreich: Tchouaméni verursacht Elfmeter - Kane verwandelt eiskalt

55. Minute: DER AUSGLEICH! Harry Kane tritt an und verwandelt eiskalt gegen seinen Tottenham-Kollegen Lloris! Der Stürmer jagt den Ball kompromisslos hoch ins linke Eck, besser kann man einen Elfmeter wohl nicht schießen.

53. Minute: Elfmeter für England! Wieder ist es Saka, der in den Strafraum zieht - und von Tchouaméni gelegt wird. Sofort wird auf Strafstoß entschieden.

51. Minute: Saka ist auf der rechten Seite durch, doch sein Pass in die Mitte findet keinen Abnehmer. Auch der Nachschuss von Henderson bringt nichts ein.

48. Minute: Dembélé sieht nach einer Grätsche von hinten gegen Bellingham die Gelbe Karte. Kurz darauf ist es Bellingham, der aus der zweiten Reihe per Volley abzieht. Wieder muss sich Lloris strecken und klärt abermals sehenswert zur Ecke, das hätte mit einem anderen Schlussmann der Ausgleich sein können. Der französische Keeper macht bisher ein starkes Spiel.

46. Minute: Beide Teams gehen unverändert in den zweiten Durchgang.

WM-Viertelfinale heute live: Frankreich führt, England drückt auf den Ausgleich

HALBZEIT: Nach einer kurzen Unterbrechung nach einem Foul an Theo Hernandez geht es in die Katakomben. England machte in den ersten 45 Minuten das Spiel und kam zu einigen Chancen, allerdings hat Frankreich in diesem WM-Viertelfinale aktuell mit 1:0 die Nase vorn. Tchouaméni brachte die Équipe Tricolore nach 17 Minuten mit einem strammen Distanzschuss in Führung.

45. Minute + 3: Die Franzosen halten den Ball in den letzten Minuten stark in den eigenen Reihen, sie wollen diese Führung unbedingt mit in die Halbzeit nehmen.

45. Minute: Es werden vier Minuten nachgespielt.

43. Minute: Antoine Griezmann sieht die erste Gelbe Karte der Partie. Frankreich hält die Engländer in dieser Phase des Spiels etwas auf Abstand.

England gegen Frankreich heute live: Kylian Mbappé taucht plötzlich im Strafraum auf

40. Minute: Nun die Franzosen aus dem Nichts. Nach einem kurz ausgefüherten Freistoß durchn Griezman bekommt Mbappé den Ball in den Rückraum zugespielt. Doch der 23-Jährige kommt trotz guter Position im Strafraum nicht richtig zum Schuss und jagt das Leder einige Meter über Pickfords Kasten.

37. Minute: Die Franzosen versuchen nun wieder, ins Spiel zu finden. Doch England lässt weiterhin kaum etwas zu, die Équipe Tricolore kommt nicht ins Angriffsdrittel.

33. Minute: Die Franzosen werden auch nach etwas mehr als einer halben Stunde weiter unter Druck gesetzt. Die Engländer machen es offensiv zwar gut, doch auch die französische Defensive greift oft gut durch. Wenn auch etwas zu ruppig, die Zweikämpfführung ist durchaus hart.

30. Minute: Die Mannschaft von Gareth Southgate probiert es weiter: Kane zieht nach 29 Minuten einfach aus der Diszant ab, Lloris muss sich mächtig strecken, fischt die Kugel aus dem rechten Eck und klärt zur Ecke.

WM-Viertelfinale heute live: England im Angriffsmodus, doch Frankreich führt

27. Minute: Pech für England! Schiedsrichter Wilton Pereira Sampaio sieht sich die Szene nicht an und lässt Upamecanos Aktion somit durchgehen. Das hätte er sich wohl besser mal angeschaut.

26. Minute: Von Frankreich kommt nach dem 1:0 nicht mehr viel, stattdessen spielt England weiter nach vorne. Kane tankt sich in den Strafraum und wird auf der Linie von Upamecano gelegt. Nun wird die Szene auf einen Elfmeter gecheckt!

23. Minute: Die Engländer reagieren guut auf den Rückstand und kommen zu einer Großchance. Kane taucht auf rechts vor Lloris auf, scheitert jedoch an seinem Teamkollegen. Auch der Nachschuss findet nicht den Weg ins Tor.

21. Minute: England probiert‘s mit einem Freistoß, doch Lloris hat keine Probleme beim Versuch von Luke Shaw.

WM-Viertelfinale: Frankreich geht gegen England in Führung

18. Minute: TOOOR! Der Fokus liegt auf den vielen Stars in der Offensive der Franzosen, doch ein defensiver Mittelfeldspieler sorgt für den ersten Treffer. Aurélien Tchouaméni kommt nach einem Zuspiel in den Rückraum zu seiner Chance, nimmt den Ball kurz an und jagt ihn aus der zweiten Reihe mit Gewalt in die untere linke Ecke. Ein starkes Tor des Real-Madrid-Stars.

16. Minute: Rabiot dribbelt sich durch die Mitte, doch dem Mittelfeldmann fehlt eine Anspielstation. Walker macht den Passweg auf Mbappé zu, am Ende flankt Rabiot auf Dembélé, der das Zuspiel verpasst.

13. Minute: Die erste gute Chance der Partie! Dembélé treibt den Ball auf rechts nach vorne und findet Giroud in der Mitte, der Stürmer nimmt die etwas niedrige Flanke mit dem Kopf, der Ball geht jedoch genau auf Pickford.

11. Minute: Bellingham grätscht Griezmann den Ball an der Torauslinie ab, daraus entspringt die erste Ecke des Spiels. Diese kommt gefährlich in den Strafraum, doch die Three Lions klären die Situation.

9. Minute: Die Engländer verteidigen die ersten offensiven Bemühungen der Franzosen bisher unaufgeregt, doch auch die Franzosen lassen hier in den ersten Minuten noch nichts anbrennen.

England gegen Frankreich: Wer setzt sich im letzten WM-Viertelfinale durch?

6. Minute: Kounde holt Foden von den Beinen, woraufhin es einen Freistoß aus guter Position gibt. Bei der Flanke steht Maguire jedoch im Abseits.

3. Minute: Die Engländer gehen früh ins Pressing und die Franzosen haben etwas Platz auf der linken Seite. Doch Mbappé wird der Weg in die Mitte zunächst versperrt.

Zeichen gegen Rassismus: Die englischen Spieler gehen vor dem Anstoß gesammelt auf die Knie. © Jewel Samad/AFP

1. Minute: Und los geht‘s im Al-Bayt-Stadion. Die Franzosen führen den Anstoß aus, zuvor gehen die Engländer jedoch kurz auf die Knie und setzen somit ein Zeichen gegen Rassismus und Diskriminierung.

ANPFIFF

Update, 19.54 Uhr: Die Akteure betreten das Spielfeld, gleich folgen die ersten Gänsehautmomente der Partie, wenn beiden Nationalhymnen erklingen. Wenige Augenblicke noch bis zum Anstoß.

Update, 19.44 Uhr: Bald ist es so weit, das vierte Viertelfinale steht bevor. Kann die englische Nationalelf die beiden schnellen Flügelspieler der Franzosen Ousmane Dembélé und Kylian Mbappé heute bremsen? Auch die Équipe Tricolore wird defensiv einiges zu tun bekommen, besonders nachdem Harry Kane im Achtelfinale seinen ersten Treffer erzielen konnte.

England gegen Frankreich: Brasilianer leitet das letzte WM-Viertelfinale

Update, 19.30 Uhr: Eine halbe Stunde noch, bis Schiedsrichter Wilton Pereira Sampaio aus Brasilien die Partie anpfeift. Der 40-Jährige leitete bereits die beiden Vorrundenspiele zwischen dem Senegal und der Niederlande sowie das Duell zwischen Polen und Saudi-Arabien und das Achtelfinale zwischen den Niederländern und den USA.

Update, 19.07 Uhr: Etwas weniger als eine Stunde noch bis zum Anpfiff im al-Bayt-Stadion im Norden Katars. Frankreich setzte sich im Achtelfinale mit 3:1 gegen Polen durch, während England souverän mit 3:0 gegen den Senegal gewann. Nun sehen sich die beiden großen Fußballnationen im Viertelfinale.

England gegen Frankreich: Startaufstellungen da - reißt heute die Mbappé-Serie?

Update, 18.50 Uhr: Nun sind die Aufstellungen da. Frankreich geht wie erwartet mit siener gefürchteten Offensivreihe bestehend aus Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé und dem frisch gebackenen französischen Rekordtorschützen Olivier Giroud in die Partie. Bei den Engländern sollen Buyako Saka, Harry Kane und Phil Foden für Tore sorgen. Besonders auf Verteidiger Kyle Walker wird heute geachtet, er wird versuchen, Mbappé zu stoppen.

Mit Kylian Mbappé und Harry Kane treffen auch zwei Topstürmer aufeinander. © Xinhua/AFLOSPORT/imago

Update, 18.39 Uhr: In wenigen Minuten werden die Aufstellungen der englischen und französischen Mannschaft bekannt gegeben. Titelverteidiger Frankreich wird wohl mit Kylian Mbappé in die Partie gehen, immer wenn der 23-Jährige bei einem WM-Spiel in der Startelf stand, gewann die Équipe Tricolore auch. Die Engländer könnten die Serie heute beenden.

England gegen Frankreich heute live: Wer trifft auf den Favoriten-Schreck Marokko

Update vom 10. Dezember, 18.00 Uhr: Am frühen Samstagabend sorgte die marokkanische Nationalelf für eine echte Sensation. Im Viertelfinale schlugen die Nordafrikaner Portugal und Cristiano Ronaldo knapp, damit trifft Marokko nun auf den Gewinner der Partie England gegen Frankreich.

Erstmeldung vom 10. Dezember:

al-Chaur – Beim vierten und letzten Viertelfinale der Katar-WM kommt es zum Showdown zwischen zwei großen europäischen Fußballnationen. England gegen Frankreich – das klingt bereits nach Fußball-Feinkost, denn beide Teams verfügen über absolute Topstars. Die Franzosen haben mit Kylian Mbappé jedoch einen Trumpf in der Hand, auch wenn die Engländer bereits ankündigten, den Stürmer stoppen zu wollen.

WM-Viertelfinale heute live: Reißt Mbappés WM-Serie gegen England?

Geht es nach der Statistik des französischen Angreifers Kylian Mbappé, so kann eigentlich kaum etwas schiefgehen. Denn bei allen neun WM-Partien, bei denen der 23-Jährige in der Startelf stand, gewann die Équipe Tricolore auch. Auch gegen England wird der Star von Paris Saint-Germain von Beginn an spielen. Fünf Tore und zwei Assists konnte Mbappé bereits im laufenden Turnier in Katar erzielen, nun könnten im Viertelfinale weitere Torbeteiligungen folgen.

Doch das wollen die Three Lions selbstverständlich verhindern. So äußerte sich Kyle Walker, der am Samstagabend wohl Mbappés direkter Gegenspieler sein wird, er werde dem Torjäger „nicht den roten Teppich ausrollen“. Der Manchester-City-Verteidiger betonte, dass es seine Aufgabe sei, „ihn zu stoppen“, und fügte hinzu: „Ich habe schon oft gegen ihn gespielt. Ich werde ihm Respekt entgegenbringen, aber nicht zu viel.“

Das sind die schönsten Fan-Bilder von der WM 2022 in Katar Fotostrecke ansehen

WM: England gegen Frankreich heute live – beide Kapitäne kennen sich bestens

Etwas kurios wird es womöglich bei der Platzwahl, wenn sich Englands Kapitän Harry Kane und Frankreichs Spielführer Hugo Lloris gegenüberstehen. Beide spielen seit neun Jahren gemeinsam in der englischen Premier League bei Tottenham Hotspur und kennen die Spielweise des jeweils anderen bestens.

Nur einer der beiden Tottenham-Spieler wird am Samstagabend als Sieger vom Platz gehen. Das Gewinnerteam trifft bereits am kommenden Mittwoch im Halbfinale auf den Sieger des dritten Viertelfinals zwischen Marokko und Portugal. (ajr)