WM-Kader für Deutschland: Flick verkündet Aufgebot und veräppelt japanischen Journalisten

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Hansi Flick veröffentlicht Deutschlands WM-Kader. Die Nominierung für die Weltmeisterschaft in Katar im Ticker zum Nachlesen.

Update vom 10. November, 12.45 Uhr: Die Pressekonferenz mit Hansi Flick ist beendet. Die größten Überraschungen sind die WM-Nominierungen von Niclas Füllkrug, Youssoufa Moukoko und Mario Götze. Nicht mit dabei sind Robin Gosens und Mats Hummels.

Der deutsche WM-Kader im Überblick

Tor: Manuel Neuer (FC Bayern) Marc-André ter Stegen (Barcelona) Kevin Trapp (Frankfurt) Abwehr: Antonio Rüdiger (Real Madrid) Christian Günter (Freiburg) Niklas Süle (BVB) Nico Schlotterbeck (BVB) Matthias Ginter (Freiburg) Lukas Klostermann (Leipzig) Armel Bella-Kotchap (Southampton) David Raum (Leipzig) Thilo Kehrer (West Ham) Mittelfeld/Angriff: Joshua Kimmich (FC Bayern) Leon Goretzka (FC Bayern) Serge Gnabry (FC Bayern) Leroy Sané (FC Bayern) Jamal Musiala (FC Bayern) Thomas Müller (FC Bayern) Ilkay Gündogan (Manchester City) Kai Havertz (FC Chelsea) Karim Adeyemi (BVB) Julian Brandt (BVB) Mario Götze (Frankfurt) Jonas Hofmann (Gladbach) Youssoufa Moukoko (BVB) Niclas Füllkrug (Werder Bremen)

Hansi Flick (Bundestrainer) über ...

... den 13. Todestag von Robert Enke: „Ich möchte gerne daran erinnern. Es ist 13 Jahre her, ich war hautnah dabei. Wir sollten alle gut miteinander umgehen.“

... eine Beteiligung des DFB zu einem Katar-Entschädigungsfonds: „In diese Richtung wurde schon mit anderen Nationen gesprochen, da sind wir schon sehr weit. Ich weiß aber nicht ganz genau, um was es geht. Die Bereitschaft zu spenden, ist aber im Team generell sehr hoch.“

... die Ausrichtung im Sturm: „Dieser Kader gibt uns sehr viele Optionen. Es kann schon einiges passieren, was vorher nicht vorhersehbar war. Wir sind froh über die Optionen, ich will aber noch nichts verraten.“

... die Nichtnominierung von Robin Gosens: „Wir haben mit Christian Günter einen Spieler, der der Mannschaft sehr viel gibt mit seiner Art. Gosens hatte im letzten Jahr ganz wenige Einsätze, es hat nichts mit seiner Qualität zu tun, sondern mit fehlendem Rhythmus. Wir brauchen Spieler, die ständig auf Achse sind. Günter und Raum machen das in ihrem Verein sehr gut.“

... die WM-Chancen von Belgien: „Sie zählen schon zu den Favoriten. Vielleicht spielen wir bei dieser WM noch gegen sie. Die Mannschaft hat enorme Qualität, der Trainer hat eine Idee Fußball zu spielen, die auch schön ist.“

... den Teamgeist: „Es kommt immer darauf an, wie man es vorlebt. Wir haben Spieler dabei, die die anderen mitnehmen. Sie sollen sich gegenseitig unterstützen. Wir haben einige, die da vorangehen. Da habe ich überhaupt keine Bedenken.“

... Hermann Gerland im Trainerteam: „Ich bin froh, dass er mit nach Katar fährt. Ich schätze ihn sehr, er hat viel Erfahrung. Er kann Spieler einen Tick besser machen. Der Kader mit 23 Feldspielern ist sehr groß, man kann nicht immer alle Spieler auf dem Platz einplanen. Da ist es wichtig, ein gutes Trainerteam zu haben, damit jeder zu gutem Training kommt. Er kann seine Erfahrung weitergeben.“

WM-Traum von Mats Hummels geplatzt: Flick erklärt Nicht-Berücksichtigung

... die Nichtnominierung von Mats Hummels: „Ich habe jeden angerufen. Es war keine einfache Aufgabe. Es ist ein Traum geplatzt. Jeder Einzelne hat verdient, dass er gesagt bekommt, warum und weshalb. Mats war natürlich enttäuscht, weil er eine sehr gute Saison gespielt hat. Aber er ist Profi, wir werden weiterhin in Kontakt bleiben.“

Flick veräppelt japanischen Journalisten: DFB-Team trifft im ersten Gruppenspiel auf Japan

... den ersten Gegner Japan und die mögliche Aufstellung: „Ich kann Ihnen die Aufstellung gleich geben, wenn Sie wollen (grinst). Ich schätze den japanischen Fußball sehr, viele spielen hier in Deutschland. Eine fußballerisch sehr starke Mannschaft. Es wird eine große Aufgabe für uns. Wie wir spielen, bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit, da wird noch vieles passieren. Wenn Sie mich am Tag vor dem Spiel nochmal fragen, dann kann ich vielleicht bisschen mehr sagen als jetzt. So viel weiß ich jetzt aber auch nicht.“

... den hohen Rhythmus mit den vielen Spielen: „Die Gesamtbelastung der Spieler muss man im Auge haben, das kann nicht noch mehr werden. Bei uns ist es ein bisschen anders als in England. Wir haben nach dem Turnier zum Glück eine Pause und die Spieler bekommen Erholung. Wir dürfen das Rad nicht überdrehen.“

... die Nominierung von Karim Adeyemi: „Er hat eine herausragende Waffe. Er und Dortmund haben sich sicher mehr erhofft. Durch seine Schelligkeit und guten Abschluss oder den letzten Pass kann er einer Mannschaft etwas geben. Ich denke an das Spiel gegen Bayern München, er kam rein und hat gewirbelt, neue Impulse gebracht. Wir erwarten aber mehr von ihm. Wir werden ihn dabei begleiten.“

... den Ersatz von Timo Werner: „Wir haben viele Spieler im Offensivbereich, die auf mehreren Positionen spielen können. Der Spieler muss früh anlaufen und bereit sein diese Wege zu gehen. Mit Ball haben wir mehrere Optionen.“

... den Kontakt mit Mario Götze: „Wir hatten schon länger Kontakt. Auch in meiner Zeit beim FC Bayern hatte ich mit Mario Kontakt.“

... den nicht nominierten Florian Wirtz: „Natürlich hätten wir einen Spieler mit seinen Qualitäten gerne dabei gehabt. Er war aber lange verletzt. Entscheidend ist, dass er wieder gut zurückkommt. Es ist der richtige Weg, ganz konzentriert an seiner Spielfähigkeit zu trainieren.“

... Antonio Rüdiger: „Toni ist unser Abwehrchef. Ich freue mich, dass er dabei ist, man hat da überhaupt keine Bedenken. Es gibt keine Fragezeichen im Kader, den wir nominiert haben.“

... den wiedererstarkten Bayern-Block: „Ich habe Julian geschrieben und ihm gesagt, dass ich mich freue, dass sie so gut performen. Es ist aber nur ein Teil der Spieler, die in einer guten Form sind. Wir brauchen aber alle Spieler. Nur dann, wenn alle fokussiert sind, können wir auch ein gutes Turnier spielen.“

... die Planung mit dem angeschlagenen Thomas Müller: „Wir sind in engem Austausch, er hat einen guten Aufbau. Ich bin überzeugt davon, dass er noch nie so gut vorbereitet auf eine WM war. Wir hoffen ihn im Freundschaftsspiel gegen den Oman einsetzen zu können. Das Wetter in Deutschland spielt im November nicht immer so mit. Es ist gut schon vor Ort im Oman zu sein und die Temperaturen anzunehmen, danach geht es weiter nach Katar. Wir werden schauen, wer braucht Regeneration und wer die Spiele. Wir wollen uns akklimatisieren und erholen. Vier Tage vor dem Spiel gehen wir richtig ins Training rein.“

... verletzte Spieler: „Wir können bis 24 Stunden vorm ersten Spieltag einen verletzten Spieler nachnominieren. Ich gebe ihnen aber keine Liste für mögliche Spieler, die nachnominiert werden können.“

... Niclas Füllkrug: „Er ist mir 2016 mit Horst Hrubech aufgefallen, als es um die Olympia-Nominierung ging. Er ist aber damals nach Hannover gewechselt, deshalb war es nicht möglich ihn zu nominieren. Er ist sehr ballsicher, hat einen guten Abschluss mit beiden Beinen, auch das Kopfballtor zuletzt. Das ist ein Element, das uns gut tut. Ob er spielt, liegt am Spieler selbst.“

... Niklas Süle, der als Rechtsverteidiger spielen könnte: „Das gibt uns eine Option mehr. Wie es dann aber aussieht, das werden wir von Spiel zu Spiel entscheiden.“

... das Fehlen von Hummels: „Wir haben vier Innenverteidiger mit einer enormen Qualität, dazu noch Kehrer und Bella-Kotchap. Das sind genügend gute Spieler, deswegen kann man, glaube ich, verstehen einen jüngeren Spieler mitzunehmen.“

... Mats Hummels und weitere nicht berücksichtigte Profis: „Es ist erstmal wichtig eine gute WM zu spielen. Trotzdem haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir den Kader aufstellen. So eine WM-Erfahrung ist sehr wertvoll. Mir tut es nicht nur für Mats leid, auch für Timo Werner, der immer seine Tore für uns gemacht hat. Auch Nmecha ist ausgefallen. Ich schätze Marco Reus sehr als Fußballer, er wird uns fehlen. Er hat alles probiert, nochmal auf den WM-Zug aufzuspringen. So eine Verletzung braucht aber seine Zeit. Wir mussten entscheiden, ob wir das Risiko eingehen oder nicht. Es war aber nicht klar, wann er hätte dazustoßen können. Bei Mats Hummels war es so, dass wir viele Spiele angeschaut haben. Er hat eine hervorragende Form, ist topfit, hat Dortmund viel gegeben. Wir haben uns entschieden, die Zukunft im Blick zu haben und uns für einen jüngeren Spieler entschieden.“

... Youssoufa Moukoko: „Er hat eine gute Entwicklung. Er ist schnell und hat einen guten Abschluss. Wir freuen uns auf ihn.“

... Niclas Füllkrug: „Er hat eine gute Entwicklung gemacht. Niclas hat zehn Tore und das Momentum bei sich. Er bringt sich auch in die Mannschaft ein und versucht ständig sich zu verbessern. Er gibt der Mannschaft Vertrauen, dass immer noch was geht. Er kann sich mit jeder Rolle gut identifizieren, weil er froh ist dabei zu sein. Das tut aber jeder Spieler hier.

... die Nominierung von Mario Götze: „Wir alle wissen, dass Mario ein genialer Fußballer ist, er hat intuitive Geistesblitze. Er ist topfit und kann 90 Minuten auch dreimal die Woche gehen, das ist eine gute Voraussetzung. Er ist ein super Fußballer und toller Mensch.“

Niclas Füllkrug und Youssoufa Moukoko im WM-Kader, Comeback von Mario Götze

Update 12.13 Uhr: Viele ehemalige Weltmeister, darunter auch Ex-Bundestrainer Jogi Löw und Rudi Völler, senden per Videobotschaft ihre Glückwünsche für die WM. Hansi Flick bedankt sich und will die Wünsche an die Mannschaft weitergeben.

Hansi Flick (Bundestrainer) über ...

... die nominierten Spieler im Mittelfeld/Angriff: Adeyemi, Brandt, Füllkrug, Gnabry, Goretzka, Götze, Gündogan, Havertz, Hofmann, Kimmich, Moukoko, Müller, Musiala, Sané: „Moukoko und Füllkrug wurden erstmals nominiert. Wir freuen uns auf die beiden, weil uns die beiden nach den Ausfällen von Werner und Nmecha viel geben. Auch Mario Götze freut sich sehr auf seine Nominierung

... die nominierten Abwehrspieler Bella-Kotchap, Ginter, Günter, Kehrer, Klostermann, Raum, Rüdiger, Schlotterbeck, Süle: „Klostermann war als Rechtsverteidiger in der Nations League stark. Er ist absolut fit, hat am Sonntag vielleicht einen Einsatz. Wir glauben, er kann uns sehr, sehr gut weiterhelfen. Bella-Kotchap hatte eine Schulterverletzung, er ist aber fit. Wir sind recht zufrieden mit der Auswahl. Wir haben Spieler, die auf mehreren Positionen spielen können.“

... die nominierten Torhüter Manuel Neuer, ter Stegen und Trapp: „Wir haben uns für drei Torhüter entschieden. Die Spieler kann glaube ich jeder nachvollziehen.“

... die Kader-Nominierung: „Es war sehr intensiv. Es war auch für mich die erste Kadernominierung für die WM. Wir haben uns am Dienstag getroffen und viele Dinge durchgespielt. Wer kann der Mannschaft helfen und kann in einer bestimmten Situation für uns der Matchwinner sein. Wir haben es uns nicht einfach gemacht. Für die Spieler, die nicht dabei sind, ist es natürlich nicht einfach. Wir haben einen sehr, sehr guten Kader. Was in Katar passiert, macht uns aber sprachlos und fassungslos. Es ist wichtig, dass wir uns und die Spieler auf den Sport konzentrieren. Wir müssen aber auch die Menschenrechtssituation ansprechen, das ist auch unsere Aufgabe. Wir wollen auf die Missstände aufmerksam machen. Dafür steht der DFB, die Mannschaft. Die Spieler sollen aber die Chance haben, sich auf den Sport zu konzentrieren. Wir freuen uns auf diese 26 Spieler.

12 Uhr: Die Kader-Bekanntgabe der deutschen Nationalmannschaft beginnt pünktlich.

Update vom 10. November, 11.55 Uhr: Wird Mario Götze die Offensive bei Deutschlands WM-Mission beleben? Der Frankfurter hat sich mit starken Leistungen für Eintracht Frankfurt zurückgemeldet und steht nach fünf Jahren vor seinem DFB-Comeback. Laut Sky-Infos soll der WM-Finaltorschütze von 2014 im Kader stehen. In gut fünf Minuten wird Bundestrainer Hans Flick seinen WM-Kader für Katar auf der DFB-Pressekonferenz bekanntgeben.

Update vom 10. November, 11.47 Uhr: Den größten Block in der deutschen Nationalmannschaft dürfte wieder einmal der FC Bayern stellen. Mit Torwart und Kapitän Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Leroy Sané und Thomas Müller werden gleich sieben Profis vom deutschen Rekordmeister im WM-Kader von Bundestrainer und Ex-Bayern-Coach Hansi Flick stehen.

DFB-Kader heute im Live-Ticker: Wer wird WM-Stürmer unter Flick?

Update vom 10. November, 11.43 Uhr: Besonders im Angriff drückt in der deutschen Nationalmannschaft der Schuh. Nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Timo Werner (RB Leipzig) und Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg) gibt es immer weniger Alternativen. Gut möglich, dass Hansi Flick Niclas Füllkrug nominieren wird. Nach Informationen von Sport1 soll zudem BVB-Stürmer Youssoufa Moukoko sein WM-Ticket sicher haben. Der 17-Jährige, der noch ohne Länderspiel ist, hat in dieser Saison in 13 Bundesligaspielen sechs Tore erzielt und vier Torvorlagen gegeben.

DFB-Kader heute im Live-Ticker: Flick verzichtet wohl auf Hummels

Update vom 10. November, 11.30 Uhr: Hansi Flick verzichtet offenbar auf eine WM-Nominierung von Mats Hummels. Wie die Bild berichtet, ist der BVB-Innenverteidiger trotz zuletzt starker Leistungen nicht im Kader dabei. Sein letztes Länderspiel bestritt der 33-Jährige Ende Juni 2021 bei der 0:2-Niederlage gegen England im EM-Achtelfinale.

DFB-Kader heute im Live-Ticker: Flick lässt wohl Gosens daheim

Update vom 10. November, 10.25 Uhr: Der Countdown bis zur WM-Kader-Nominierung der deutschen Nationalmannschaft läuft. In weniger als zwei Stunden dürfte das DFB-Team für Katar bekannt sein. Nach dem prognostizierten Ausfall von Marco Reus sickern nun weitere Informationen zu Flicks Kader durch. Robin Gosens von Inter Mailand soll es laut Kicker nichts ins endgültige Aufgebot geschafft haben.

Dafür sollen die beiden Außenverteidiger Christian Günter vom SC Freiburg und Lukas Klostermann von RB Leipzig nominiert werden. Zudem fährt BVB-Stürmer Karim Adeyemi dem Bericht zufolge nach Katar. Kurz nach Veröffentlichung der Informationen war die Kicker-Website nicht mehr erreichbar.

Erstmeldung vom 10. November, 10.01 Uhr: Frankfurt – Das lange Warten hat endlich ein Ende. Am heutigen Donnerstag, 10. November um 12 Uhr, gibt Hansi Flick den Deutschland-Kader für die Fußball-WM 2022 in Katar bekannt. Der Bundestrainer darf 26 Spieler mitnehmen. Für die Nominierung hat Flick „die eine oder andere Überraschung“ angekündigt. Marco Reus wird die WM wohl verletzungsbedingt verpassen.

Hansi Flick gibt WM-Team bekannt: Deutschland-Kader heute im Live-Ticker

Zur Mittagszeit am DFB-Campus wird Flick das Rätsel um den WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft lüften. Schon zehn Tage später beginnt das Turnier. Deutschland spielt im ersten Gruppenspiel drei Tage danach gegen Japan.

Marco Reus wird für die Weltmeisterschaft ausfallen, wie Sky berichtet. Der Dortmunder ist noch immer am rechten Sprunggelenk verletzt. Der Pechvogel musste bereits auf die WM 2014 wegen eines Syndesmosebandrisses im linken Sprunggelenk verzichten. Auch bei der EM 2016 sowie 2021 war der 33-jährige Offensivspieler nicht dabei.

Böhme, Odonkor, Kramer: Deutschlands überraschendste WM-Nominierungen Fotostrecke ansehen

Marco Reus verpasst WM: DFB-Kader heute im Live-Ticker

Anstelle von Reus bahnt sich die WM-Nominierung des BVB-Kollegen Youssoufa Moukoko an. Der Stürmer hat durch starke Leistungen zuletzt auf sich aufmerksam gemacht und feiert zum WM-Start am 20. November seinen 18. Geburtstag. Welche Überraschungen Flick noch im Gepäck hat, erfahren Sie hier ab 12 Uhr im Live-Ticker. (ck)