Iran-Trainer rastet bei WM-PK aus: „Wie viel bezahlst du mir für die Antwort?“

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Der Iran steht wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik. Nationaltrainer Carlos Queiroz reagiert auf eine kritische Nachfrage verärgert.

München – Der Iran nimmt an der WM 2022 in Katar teil. Das war lange Zeit gar nicht so klar, und das, obwohl sich die Nationalmannschaft sportlich eigentlich relativ souverän für die Endrunde qualifiziert hatte. Viel mehr diskutierte die FIFA einen möglichen Ausschluss des Iran.

Carlos Queiroz Geboren: 1. März 1953 (69 Jahre alt) in Nampula, Mosambik Nationaltrainer Iran Ex-Trainer von Real Madrid

WM in Katar: FIFA diskutiert Ausschluss vom Iran

Gründe gibt es dafür viele: Die Unterstützung des im Iran herrschenden Mullah-Regimes Russlands im Ukraine-Krieg, die gewaltsame Niederschlagung von Protesten im eigenen Land und die Unterdrückung von Frauen sind eigentlich schon Grund genug.

Der Iran nimmt trotzdem an der WM teil. Und mit ihm Nationaltrainer Carlos Queiroz. Der Portugiese war bereits von 2011 bis 2019 Nationaltrainer des Iran und übernahm wenige Wochen vor der WM überraschend wieder vom Kroaten Dragan Skocic. In der Gruppe B trifft die Queiroz-Elf auf England, Wales und die USA.

Carlos Queiroz ist Trainer der Nationalmannschaft Irans. © via www.imago-images.de

WM in Katar: Journalist konfrontiert Queiroz mit Situation im Iran

Zum Auftakt, bei der auch in Deutschland viel diskutierten WM, geht es am Montag gleich gegen Gruppenfavorit England, deren Spielerfrauen während der WM im Luxus leben. Bei einer Pressekonferenz am Dienstag wurde Queiroz nun von einem britischen Journalisten damit konfrontiert, ob es für ihn in Ordnung ist, ein Land wie den Iran bei der WM zu vertreten, das die Rechte von Frauen unterdrückt.

Der 69-Jährige reagierte, wie tz.de berichtet, ziemlich ungehalten auf die Frage des Journalisten. „Wie viel bezahlst du mir für die Antwort? Du arbeitest für ein privates Unternehmen (Anm. d. Red.: der Journalist arbeitet für Sky), wie viel zahlst du mir? Rede mit deinem Boss und am Ende der WM kann ich dir eine Antwort geben, wenn du mir ein gutes Angebot machst“, antwortete Queiroz, während er gleichzeitig aufstand und die Pressekonferenz beendete.

Pogba, Werner, Wijnaldum: Diese Stars verpassen die WM 2022 verletzt Fotostrecke ansehen

WM in Katar: Iranische Regierung will öffentliche Proteste verhindern

Daraufhin konterte der Journalist: „Du sagst: Es ist eine Ehre.“ Dies wollte der Nationaltrainer allerdings nicht so stehen lassen. „Nein, nein. Legen Sie mir keine Worte in den Mund, die ich nicht gesagt habe. Ich habe gesagt: Wie viel zahlen Sie mir, diese Frage zu beantworten. Danke“, antwortete ein sichtlich verärgerter Queiroz, um dann noch nachzuschieben: „Ich denke, Sie sollten anfangen darüber nachzudenken, was mit den Einwanderern in England passiert ist. Denken Sie darüber nach.“

Die iranische Nationalmannschaft steht bei der WM nicht nur sportlich unter Druck. Der iranische Fußballverband (IRIFF), der eng mit der Regierung verbunden ist, wird mögliche öffentliche Proteste der Spieler gegen das Regime in ihrem Heimatland versuchen zu verhindern.

WM in Katar: Queiroz widersetzt sich Druck und nominiert Azmoun

So soll Queiroz sogar aufgefordert worden sein, auf Leverkusen-Stürmer Sardar Azmoun zu verzichten. Der Bundesligastürmer solidarisierte sich mehrfach mit den Protestbewegungen im Iran und dient daher als Vorbild. Queiroz widersetzte sich dem jedoch und nominierte den 27-Jährigen für die WM.

Auch gegen weitere Protestaktionen (Frankreichs Kapitän Hugo Lloris hatte kürzlich Europas Aktion verweigert) seiner Spieler stellt sich der Portugiese nicht. „Jeder hat das Recht, sich auszudrücken“, sagte er erst kürzlich. Für die iranische Nationalmannschaft wird die WM ein Spagat, zwischen der sportlichen Herausforderung und den Erwartungen des eigenen Landes, sich öffentlich für die Protestbewegungen im Land auszusprechen. (kk)