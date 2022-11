„Systematischer Rassismus“: Katar schießt gegen Kritiker und freut sich „auf beste WM aller Zeiten“

Von: Korbinian Kothny

Katar geht bei der Kritik an der WM in den Angriffsmodus über. Arbeitsminister Al Marri spricht vor dem EU-Parlament von systematischen Rassismus.

München – Es sind nur noch wenige Tage bis zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Doch auch vier Tage vor dem Auftaktspiel der Gastgeber gegen Ecuador reist die Kritik am Ausrichter nicht ab. Der katarische Arbeitsminister Ali bin Smaikh Al Marri schießt nun bei einer Rede im EU-Parlament zurück.

Ali bin Smaikh Al Marri Geboren: 30. November 1972 (49 Jahre alt) katarischer Arbeitsminister Davor: Vorsitzender des nationalen Menschenrechtskomitees für Katar

Kritik an WM in Katar: Al Marri spricht von systematischen Rassismus

„Ich weise Hassreden und systematischen Rassismus gegenüber dem katarischen Volk auf das Schärfste zurück“, sagt Al Marri bei seiner Rede. Dabei bezog sich der Arbeitsminister auf „ständige Negativmeldungen“, die Katar aus dem Ausland erreichen. Als Beispiel dafür nannte er den Vorwurf, dass Katar Fans für positive Berichterstattung gekauft habe.

Auch zu den Schätzungen, wie viele Gastarbeiter vor der WM zu Tode gekommen seien, hat Al Marri eine klare Meinung: „Das sind in Umlauf gebrachte Statistiken, denen es an Genauigkeit, Glaubwürdigkeit und Integrität mangelt und nicht von offizieller Stelle bestätigt sind.“

Ali bin Samikh al-Marri spricht vor dem EU-Parlament. © IMAGO/Nicolas Landemard / Le Pictorium

Tote in Katar: Al Marri weist Berichte zurück

Amnesty International hatte in einem Bericht von 2021 über 15.000 Tote berichtet. Häufig genannt wird auch die Zahl 6500 aus einem Artikel der britischen Zeitung „The Guardian“ von Anfang 2021. Al Marri weist diese Zahlen vehement zurück. „Jeden Tag hören wir eine neue Verleumdung über die Anzahl toter Gastarbeiter, als ob wir uns auf einer öffentlichen Auktion befänden“, sagte der Katarer in Brüssel und wies darauf hin, dass die Zahlen ungenau sind.

Nach Angaben der katarischen Regierung gab es zwischen 2014 und 2020 37 Todesfälle unter Arbeitern, die in direktem Zusammenhang mit dem Bau der WM-Stadien standen, von denen drei „arbeitsbedingt“ waren. Nach Angaben von Al Marri wurden auch mindestens 350 Millionen Dollar Entschädigung an die Arbeiter gezahlt.

WM in Katar: Gastgeber verteidigt sich und geht in Angriffsmodus

Generell scheint Katar wenige Tage vor der WM in den Angriffsmodus überzugehen. Der Außenminister des Emirats Mohammed bin Abdulrahman Al Thani warf der deutschen Politik in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Doppelmoral vor.

„Auf der einen Seite wird die deutsche Bevölkerung durch Regierungspolitiker falsch informiert, auf der anderen hat die Regierung kein Problem mit uns, wenn es um Energiepartnerschaften geht oder um Investitionen“, sagte Al Thani. Die Kritik aus Europa an der Lage in Katar bezeichnete er als „sehr arrogant und rassistisch“.

Aufgrund der Menschenrechtsverletzungen in Katar gab es auch in Deutschland immer wieder Aufrufe zum Boykott. Al Marri kann das nicht verstehen: „Wurde jemals eine WM davor boykottiert? Jeder ist in Katar herzlich willkommen, die Spiele zu besuchen. Ich versichere ihnen, dass die WM in Katar die beste aller Zeiten wird.“ (kk)