„Mussten unsere Genitalien zeigen“: Schwedische Fußballerin berichtet von erniedrigender FIFA-Untersuchung

Von: Niklas Kirk

Die schwedische Ex-Nationalspielerin Nilla Fischer enthüllte, dass sich die Spielerinnen vor der WM 2011 entblößen mussten. © Sebastian Gollnow/dpa

Auf Anweisung der FIFA sollen Fußballerinnen gezwungen worden sein, ihren Intimbereich untersuchen zu lassen. Dies geht aus einem Buch von Ex-Profi Nilla Fischer hervor.

Frankfurt – In ihrem kürzlich erschienen Buch „I Didn‘t Even Say Half Of It“, gibt die ehemalige Fußballspielerin Nilla Fischer Einblicke in ihre Profi-Karriere. Für besonderes Aufsehen sorgen Berichte der 38-Jährigen über einen von der FIFA verordneten Geschlechtstest im Rahmen der WM 2011 in Deutschland, den sie scharf kritisiert.

Nilla Fischer Geboren: 2. August 1984 (Alter 38 Jahre), Kristianstad, Schweden Vereine als Aktive: Kristianstad/Wä DFF, Malmö FF/LdB FC, Linköpings FC, VfL Wolfsburg, Linköpings FC\t A-Länderspiele: 189 Einsätze für Schweden

Umstrittene FIFA-Untersuchung – Spielerin sollen Verweigerung erwogen haben

Laut Fischer, die von 2013 bis 2019 für den VfL Wolfsburg auflief, wurden die Spielerinnen des schwedischen Teams dazu aufgefordert, ihr Geschlecht feststellen zu lassen. Grund für das Vorgehen waren vorgelagerte Beschwerden der Verbände aus Nigeria, Südafrika und Ghana, dass im Kader von Äquatorialguinea Personen spielen, deren biologisches Geschlecht männlich sei. Daraufhin sollen Teilnehmerinnen zur Maßnahme aufgefordert worden sein, um sich zu entblößen und so dem medizinischen Personal den Blick auf ihre Genitalien zu ermöglichen. Laut Guardian deckt sich diese Aussage mit der, des damaligen Teamarztes Mats Börjesson, der vonseiten der FIFA verordneten Tests spricht, als die Vorwürfe gegen die afrikanische Auswahl aufkamen.

In einem Zitat aus dem Buch heißt es zum Vorlauf der Maßnahme: „Uns wurde gesagt, dass wir uns ‚da unten‘ in den kommenden Tagen nicht rasieren sollten und dem Arzt unsere Genitalien zeigen werden“, so Fischer. Niemand hätte diese Maßnahme verstanden, als auch hätten es die Spielerinnen in Erwägung gezogen, sich dem Test zu verweigern. Dass dem Druck nachgegeben wurde, begründet Fischer mit der Gefahr, die eigene WM-Teilnahme zu riskieren. So sei die Maßnahme zu erdulden gewesen, „egal wie krank und demütigend es sich anfühlt.“

Das gesamte Prozedere, das im Auftrag eines Arztes von einer weiblichen Physiotherapeutin durchgeführt worden sein soll, beschreibt Fischer zusammenfassend als „erniedrigend“.

Umstrittene FIFA-Untersuchung – Geschlechterfeststellung oblag der Verbände

Neben den Schilderungen aus ihrem Buch wurde der Test nun abermals in einem Interview mit der schwedischen Zeitung Aftonbladet thematisiert. Hier ging Fischer ausführlich auf den Vorgang ein, indem sie schildert, dass alle Spielerinnen ihren Intimbereich freizulegen gehabt hätten, damit der Mannschaftsarzt per Unterschrift bescheinigen könne, „dass die schwedische Frauenfußballnationalmannschaft nur aus Frauen besteht.“

Zwei Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaft 2011 veröffentlichte die FIFA ihre damaligen Richtlinien zur Anerkennung des Geschlechts, durch die von den Teams eine Erklärung verlangt wurde, dass die teilnehmenden Spielerinnen „ein angemessenes Geschlecht“ haben. Es gehört weiter zu den Aufgaben des Mitgliedsverbands, das korrekte Geschlecht aller Spieler sicherzustellen, „indem jede wahrgenommene Abweichung im sekundären Geschlechtsmerkmal aktiv untersucht wird.“

Umstrittene FIFA-Untersuchung – Hätte es Alternativen gegeben?

Unklar bleibt hingegen, warum die Maßnahme in Form einer körperlichen Untersuchung stattfinden musste, die dazu geeignet ist, die Intimsphäre der Athletinnen stark zu beeinträchtigen. Denkbar wäre etwa die Feststellung des biologischen Geschlechts anhand eines nicht-invasiven DNA-Abgleichs in Form eines Wangenabstriches gewesen. Dieser ist in der Sportwelt seit langem zur Geschlechtsfeststellung bekannt.

„Die Fifa tut das nicht, um gemein zu irgendjemandem zu sein“, wird der damalige Arzt Mats Börjesson weiter vom Guardian zitiert, der damit zumindest Geschlechtertests im Allgemeinen verteidigt. Viel mehr solle laut dem Mediziner „Fairness“ für Frauen geschaffen werden, „damit sie nicht ihr ganzes Leben lang trainieren und dann kommt jemand mit einem unangemessenen Vorteil herein“. Mutmaßlich also mit einem Verweis auf Athletinnen, deren angeborenes Geschlecht männlich ist.

Die FIFA selbst bezog zu den Vorwürfen keine Stellung und teilte mit, „die jüngsten Kommentare“ von Nilla Fischer zu durchgeführten Tests zur Geschlechtsüberprüfung zur Kenntnis genommen zu haben.