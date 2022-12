ZDF-Experte Kramer sauer über gezielte Fragestellung von Moderatorin Müller-Hohenstein

Von: Christoph Klaucke

Bei Deutschland gegen Costa Rica pfeift erstmals eine Schiedsrichterin ein WM-Spiel. Experte Christoph Kramer reagiert gereizt auf die Nachfragen von ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein.

Mainz – Deutschland trifft bei der WM 2022 im entscheidenden Gruppenspiel auf Costa Rica – nur ein Sieg hält die Chance aufs Weiterkommen am Leben. Das Besondere dabei: Erstmals in der WM-Geschichte der Männer wird eine Frau ein Spiel pfeifen. Schiedsrichterin Stéphanie Frappart sorgt für eine Premiere. Das gab die FIFA bereits am Dienstag bekannt.

Die Nachricht war in der WM-Sendung des ZDF auch einen Tag später noch Thema, was Experte Christoph Kramer offensichtlich auf die Palme brachte. Vor allem die gezielte Fragestellung von Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein erzürnte den 31-Jährigen derart, dass es zu einem wilden Wortgefecht kam.

WM-Schiedsrichterin-Diskussion im ZDF: Experte Christoph Kramer von Müller-Hohenstein gereizt

Eigentlich war der WM-Mittwoch im ZDF schon fast vorbei, die Protagonisten um die beiden Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer blickten auf ihren Sofa-Plätzen vergnügt dem Feierabend entgegen, als Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein zum Abschluss noch ein ernsteres Thema anriss. Die Gleichberechtigung von Frauen und Männer – im Fußball.

„Es gibt eine Geschichte rund um dieses Spiel morgen, die ist historisch. Es wird zum ersten Mal in der Geschichte der WM eine Frau ein Spiel der Männer leiten. Es ist eine Französin, Stéphanie Frappart. Ich habe noch nie auf dem Platz gestanden, macht es einen Unterschied, ob eine Frau oder ein Mann pfeift?“, leitet Müller-Hohenstein ein. „Ne, gar nicht“, findet Kramer direkt. Doch KMH gibt sich mit der kurzen wie klaren Antwort nicht zufrieden und hakt nach: „Warum ist es dann eine Nachricht?“ Das bringt Kramer nun richtig in Wallung.

WM-Experte Christoph Kramer liefert sich live im ZDF Wortgefecht mit Moderatorin Müller-Hohenstein

„Ja, weil wir im Jahr 2022 leben und das anscheinend eine Nachricht wert ist, ich weiß es nicht“, erklärt Kramer ein wenig verbittert. „Aber wie lange wird es noch...ich find das ja super, ...“, lässt Müller-Hohenstein nicht locker. „Ja gut, aber wenn das die erste Frau ist, die jemals bei den Männern im Turnier ..., dann ist das ja klar, dass es eine Nachricht ist“, versucht der genervt wirkende Profi von Borussia Mönchengladbach der ZDF-Moderatorin den Nachrichtenwert zu erklären.

Müller-Hohenstein beweist nun journalistisches Gespür und formuliert ihre Frage anders, um zu ihrer gewünschten Antwort zu kommen: „Dann ist es die Frage, wie lange ist es noch eine Nachricht?“ Kramer, der sich mittlerweile wieder beruhigt hat, hofft, dass es nicht mehr lange dauert, es müsse etwas Normales sein. „Es ist ja keine Geschlechtersache, sondern einfach eine Leistungssache. Ich kenne sie persönlich nicht, aber sie scheint richtig toll zu pfeifen und dann ist ja egal, ob sie bei Frauen oder Männern pfeift.“

Frappart ist erste WM-Schiedsrichterin – Kramer deutlich: „Keine Geschlechtersache“

„Ja, das finde ich auch. Wir haben das hier auf jeden Fall mal platziert als Thema“, beendete KMH die Diskussion und anschließend die Sendung. Kramer, der gefühlt alles „geil“ findet und laut Weltmeister-Kollege Mertesacker einen Glückskeks verschluckt hat (Satire von tz-Kolumnist Jörg Heinrich), beweist nicht zum ersten Mal Gespür, wenn es um gesellschaftspolitische Themen geht. Auch beim Streit um die „One-Love“-Binde riss Kramer live im ZDF der Geduldsfaden und bezeichnete die ganze Diskussion als „Affentheater“.

Frappart hat sich ihren Einsatz im Deutschland-Spiel durch Leistung verdient. Die Französin pfeift seit 2019 in der Ligue 1 - der höchsten Männer-Spielklasse ihres Heimatlandes. Im selben Jahr sorgte sie auch international für Furore, als sie von der UEFA mit der Leitung des Supercup-Duells zwischen Champions-League-Sieger FC Liverpool und Europa-League-Sieger FC Chelsea beauftragt wurde. 2020 war sie bei der Partie Juventus Turin gegen Dynamo Kiew als erste Schiedsrichterin in der Königsklasse im Einsatz. Auch in der Nations League und in der WM-Qualifikation pfiff sie als erste Schiedsrichterin.

WM: FIFA lässt Schiedsrichterinnen warten – Klostermann hält Frau an der Pfeife für „das Normalste der Welt“

Wie lange es tatsächlich noch eine Nachricht wert ist, dass eine Frau bei einer WM ein Männer-Spiel pfeift, dürfte wohl auch von der FIFA abhängen. Frappart musste ganze zwölf Tage auf ihren ersten Einsatz bei der Weltmeisterschaft warten. Ihre ebenfalls nominierten Kolleginnen Salima Mukansanga und Yoshimi Yamashita warten bislang vergeblich.

Die deutsche Mannschaft scheint jedenfalls kein Problem mit der Ansetzung zu haben. „Das ist das Normalste der Welt“, sagte Nationalspieler Lukas Klostermann, „ich habe noch nie darauf geachtet, ob eine Frau oder ein Mann pfeift.“

Deutschland gegen Costa Rica: Erste WM-Schiedsrichterin Frappart kann Zünglein an der Waage sein

Frappart kommt bei ihrer Premiere jedoch direkt ein brisantes Spiel ums Weiterkommen zu, dabei könnte die Schiedsrichterin am Ende durchaus das Zünglein an der Waage spielen. Denn: Sollte Deutschland gegen Costa Rica gewinnen und Japan gegen Spanien unentschieden spielen, könnte die DFB-Elf mit den Japanern nicht nur punkt- sondern auch torgleich sein.

Dann würde zunächst die Fairplay-Wertung entscheiden, hier liegen beide Teams mit jeweils drei Gelben Karten gleichauf. Bleibt es dabei, müsste sogar gelost werden, wer ins Achtelfinale einzieht. (ck)