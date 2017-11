Letzte zwei Teams lösen afrikanische Tickets für WM 2018

Tunesien und Marokko haben sich die letzten beiden noch offenen afrikanischen Tickets für die WM 2018 in Russland gesichert. Ein ehemaliger Bayern-Profi trug sich in die Torschützenliste ein.

Tunesien und Marokko haben sich als letzte Nationen aus Afrika für die Endrunde der Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) qualifiziert. Tunesien reichte am letzten Spieltag der Qualifikation ein 0:0 gegen Libyen, um sich den Sieg in der Gruppe A zu sichern. Marokko verteidigte Platz eins in der Gruppe C durch ein 2:0 (2:0) im Gastspiel bei der Elfenbeinküste.

Zuvor hatten sich aus Afrika bereits Nigeria, Ägypten und der Senegal erst am Tag zuvor das Ticket für das Turnier im kommenden Sommer gesichert. Insgesamt hat der afrikanische Verband CAF fünf Startplätze für die WM-Endrunde.

WM 2018: Ex-Bayer Benatia schießt Marokko ins Glück

In Abidjan brachten Nabil Dirar (25.) und der frühere Bayern-Profi Medhi Benatia (30.) Marokko mit einem Doppelschlag frühzeitig gegen den Verfolger auf die Siegerstraße. Während sich die Gäste über ihre fünfte WM-Teilnahme nach 1970, 1986, 1994 und 1998 freuen durften, verpasste die Elfenbeinküste mit dem früheren Schalke-Profi Marc Wilmots als Trainer ihre vierte WM-Teilnahme in Folge.

WM 2018: Diese Länder sind in Russland mit dabei

+ Marokko sicherte sich das WM-Ticket mit einem Auswärtsspiel bei der Elfenbeinküste. © AFP

Tunesien ließ sich seine fünfte WM-Teilnahme ebenfalls nicht mehr nehmen, indem es gegen Libyen zum achten Mal in Folge ungeschlagen blieb. Der Tabellenzweite DR Kongo bezwang Guinea zwar 3:1 (0:0), konnte den Rivalen aus Nordafrika aber nicht mehr überholen. Tunesien hatte zuvor bereits an den WM-Turnieren 1978, 1998, 2002 und 2006 in Deutschland teilgenommen.

