Zoff beim HSV: Verliert der Verein Innenverteidiger Mario Vuskovic?

Mit Köpfchen und Klasse: Beim HSV hat sich Mario Vuskovic seit seiner Verpflichtung mehr und mehr etabliert – und Interessenten auf den Plan gerufen. © Michael Schwarz/imago

Mario Vuskovic hat beim HSV noch einen bis zum Sommer 2025 laufenden Vertrag. Und trotzdem gibt es Transfergerüchte um ihn. Das liegt am HSV selbst.

Hamburg – Baustellen bei der Kaderplanung hat Jonas Boldt als Sportvorstand des HSV wahrlich schon genug. Doch nun ist noch eine weitere hinzugekommen. Eine, die so keiner erwartet hat. Und die der HSV hätte vermeiden können.

Es gibt HSV-Transfergerüchte um einen Abgang von Mario Vuskovic, dessen Vertrag noch bis 2025 läuft. Clubs aus England und der Bundesliga wollen ihn.

Neben Innenverteidiger Mario Vuskovic könnte auch in der kommenden Saison Josha Vagnoman auflaufen. Oder am Ende dann doch nicht? Dass der Außenverteidiger die Rothosen in Richtung VfB Stuttgart verlassen will, ist hinlänglich bekannt. Bis dato aber sind beide Vereine bei den Gesprächen um einen Transfer nicht auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. Ändert sich das jetzt und zwischen dem HSV und dem VfB geht alles ganz fix?

Eine weitere noch offene Personalie betrifft die Linksaußen-Position: Dort soll der HSV einen Franzosen aus Belgien holen wollen und mit ihm in den Verhandlungen schon sehr weit sein, nachdem sich auf dieser Position die Verpflichtung von Emir Sahiti von Hajduk Split wohl zerschlagen hat.