Die Slogans der National-Elf: Der #zsmmn-Schmrrn

Rund ums deutsche Trainingsfeld in Eppan sind kryptische Botschaften angebracht. Wir lesen: #zsmmn ein Ziel – #zsmmn pushen – #zsmmn angreifen – #zsmmn verteidigen – #zsmmn für Deutschland. Und auf der Bühne des Pressekonferenzraums: #zsmmn in Südtirol. Und man will spontan fragen: DFB, habt ihr nicht mehr alle Sinne #bnndr? Bnndr – das könnte auch ein Kürzel für einen Geheimdienst sein. Ist aber lediglich das Wort „Beieinander“ unter Weglassung der Vokale. Gleiches Prinzip bei „Zusammen“ – wird zsmmn. Was für ein #Schmrrn (Schmarren). Das # ist der Hashtag. Notwendig, um einen Begriff leicht auffindbar in den sozialen Medien zu platzieren.

WM-Erwartungszeit ist Sloganzeit. Manchmal weiß man gar nicht mehr, von wem was stammt. Der DFB hat darauf hingewiesen, dass das viel veräppelte „Best Never Rest“, das auf dem Bus prangt, das Sprücherl von Hauptsponsor Mercedes ist, nicht das eigene. Vor vier Jahren hieß es „Bereit wie nie“, woraus fiese Zeitgenossen ein „Breit wie nie“ gemacht haben. Der Sender Sport1 ist mit einer eigenen Kampagne dazwischengefahren: „Wir für vier“, die Jagd nach dem vierten Titel. Unerbittlich hat der eifrige Reporter Jochen Stutzky einen WM-Fahrer nach dem anderen eingefangen – der Autor dieser Kolumne übrigens wurde wenige Stunden vor Abflug auf einem Hinterhof im Frankfurter Bahnhofsviertel gestellt und machte ein „Wir für vier“ in die Kamera.

Okay, „Wir für vier“ war originell. #zsmmn ist einfach nur doof. Werbeagenturenunsinn. Als würde irgendjemand so sprechen. Sogar der wenig redselige Leroy Sane bringt die Zähne so weit auseinander, dass ein Vokal durchflutscht. Und ob man international ein zsmmn besser versteht als das Original „zusammen“? Müsste es dann nicht heißen #tgthr für „together“? Was noch fehlt: #zsmmn ausbüchsen, #zsmmn in den Weinkeller abstürzen, #zsmmn von Löw einen Anschiss bekommen. Oder von Lvr Brhff, der die #zsmmn-Kampagne präsentierte. Und stlz f s wr.

Sandro Wagner darf an den #zsmmn-Wochen bekanntlich nicht teilnehmen. Aber sicher denkt er über seine Ex-Kollegen in Slogan-Kategorien: #zsmmn den Mund halten.