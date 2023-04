Zweite Chance für Weber

Von: Sven Sartison

Zurück im Training: Felix Weber darf wieder mit der Mannschaft auf den Rasen. © Imago/Ulrich Wagner

Nach seinem Fehlverhalten im Rahmen eines Eishockeyspiels bekommt Felix Weber eine zweite Chance. Die SpVgg Bayreuth begnadigt den Ohlstädter, der damit wieder am Trainingsbetrieb des Fußball-Drittligisten teilnehmen darf.

Bayreuth – Ruhig ist es in den vergangenen Tagen um Felix Weber gewesen. Nach der Freistellung vom Trainings- und Spielbetrieb durch seinen Klub, Fußball-Drittligist SpVgg Bayreuth, zog sich der Ohlstädter zurück. Sein Profil auf der Social-Media-Plattform Instagram stellte er auf privat, ein öffentliches Statement zu den unrühmlichen Vorfällen im Rahmen der Eishockey-Partie zwischen den Bayreuth Tigers und den Eispiraten Crimmitschau am Sonntag, 26. März, suchte man vergeblich. Bis jetzt.

Am Montagabend veröffentlichten die Bayreuther eine Pressemitteilung. Überschrift: „Felix Weber gesteht Fehler ein.“ Mehrere vereinsinterne Gespräche habe es zuletzt zwischen Klub und Spieler gegeben, heißt es darin. Mit dem Ergebnis, dass der 28-Jährige eine zweite Chance bei den Oberfranken erhält, ab sofort wieder am Training teilnehmen darf.

Weber selbst zeigt sich reumütig. „Ich möchte mich bei allen Beteiligten für mein Verhalten entschuldigen“, erklärt er: „Ich habe mit meinem Auftreten meinen Verein und auch die Stadt in ein schlechtes Licht gerückt. Sich selbst im Nachhinein in einem solchen Zustand zu sehen, ist beschämend.“

Weber begibt sich in Behandlung

Der aus dem Nachwuchs des SV Ohlstadt stammende Innenverteidiger hatte am vorvergangenen Wochenende im Anschluss an das Playdown-Spiel in der DEL2 für einen Eklat gesorgt. Nachdem er sich laut des Polizeiberichts zunächst bei Provokationen gegenüber den gegnerischen Fans „besonders hervorgetan“ habe, widersetzte er sich den polizeilichen Maßnahmen und verletzte dabei zwei Beamte. Besonders prekär: Zu diesem Zeitpunkt hatte der Fußball-Profi, wie ein Alkoholtest ergab, mehr als drei Promille im Blut. Daraus zog er nun auch Konsequenzen für sich selbst.

Neben einer Spende von jeweils 2500 Euro an die Tigers und die Eispiraten, welche in die aktive Fanarbeit einfließen soll, entschied Weber „aus eigenen Stücken und mit Unterstützung des Vereins“ sich in therapeutische Behandlung zu begeben. Dadurch möchte er die Umstände, die zu seinem Verhalten geführt haben, aufarbeiten. „Niemand ist fehlerfrei. Wichtig ist, dass Felix selbst die richtigen Schlüsse für seine Zukunft zieht. Jetzt liegt es an ihm, die zweite Chance zu nutzen und den Schalter auf Profifußball zu stellen“, sagt Bayreuths Cheftrainer Thomas Kleine.