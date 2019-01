„Das erste Date hatten wir schon“ – ZDF-Moderatorin gesteht ihre Liebe für einen Handball-Star

Die Handballer sorgen bundesweit für Nervenkitzel und pure Freude. Der Sport bringt bei Dunja Hayali offenbar noch ganz andere Hormone in Wallung. Die Journalistin gesteht ihre Liebe zu einem der Spieler.

Mainz - Deutschland ist im Handball-Fieber! Die Weltmeisterschaft im eigenen Land elektrisiert die Zuschauer vor dem TV. Die Euphorie ähnelt beinahe fußballerischen Verhältnissen, dabei präsentieren sich die Handballer komplett unterschiedlich. Und offenbar liegt genau darin der Reiz für viele Fans. Statt perfekt gestriegelter Männer-Mähne wirken die Spieler herrlich normal. Keine Starallüren, kein Erdogate, sondern vielmehr faire Sportsmänner, die darüber hinaus ihr Herz auf der Zunge tragen.

Das kommt natürlich auch bei Dunja Hayali an. Die Moderatorin des ZDF-Sportstudios hat wahrscheinlich schon fast jede Plattitüde eines Fußballers mindestens einmal gehört. Da ist so viel Unverblümtheit wohl Balsam für die Seele. Auf Twitter verfasst die 44-Jährige eine kleine Hommage an die schlichten Stars. „Danke an das gesamte Handball-Team und die Fans! Macht einfach Spaß! Emotionen pur! Weiter so“, schreibt Hayali.

Dunja Hayali ist verliebt

Doch für einen der „Bad Boys“ hegt die Moderatorin wohl noch ein bisschen mehr als reine sportliche Bewunderung. Unter der Vorankündigung „Geständnis“ offenbart die 44-Jährige tiefe Einblicke in ihr Seelenleben: „Ich bin ein bisschen verliebt in Andreas Wolff und das erste ‚Date‘ hatten wir ja auch schon im ZDF-Sportstudio.“

Ob der Nationaltorwart jetzt auch zur Gel-Tube greift wie die Fußball-Stars? Hoffentlich nicht, er würde nur etwas von seinem ehrlichen Charme einbüßen.

