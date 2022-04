Ebersberg gelingt in Grafing die Revanche

Hängengeblieben: Grafings Angriffsmaschinerie mit Daniel Rossmeisl und (dahinter) Kilian Gassner kam gegen die Nachbarn aus Ebersberg um (v.l.) Severin Riedmaier, Stefan Schablowski und Yannick Broß (hinten) ins Stocken. © s. rossmann

HANDBALL – BEZIRKSOBERLIGA Grafings Männer unterliegen dem Nachbarn mit 21:27 Toren

Grafing – Jetzt hat es sie doch das erste Mal erwischt. Die Grafinger Bezirksoberliga-Handballer haben in ihrem erst fünften Saisonauftritt ihre erste Pleite hinnehmen müssen – ausgerechnet im Derby gegen den Nachbarn aus der Kreisstadt. Das Team des TSV EBE Forst United entführte mit einem verdienten 27:21 (12:9)-Sieg beide Punkte aus der Jahnhalle.

Am Erfolg der Gäste gab es für den Grafinger Abteilungsleiter Thomas Ernst auch kein Rütteln. „Die Ebersberger hatten den breiteren Kader. Sie haben auch besser gespielt und sich nach unserem Hinspielsieg vor drei Wochen (29:27) nun revanchiert“, gratulierte er fair.

„Unser Deckung war ganz ordentlich, aber im Angriff haben uns schon kreative Elemente gefehlt.“ Denn die Bärenstädter zollten den vielen Corona-Fällen im Kader und dem dadurch beeinflussten Trainingsrhythmus Tribut. Neben Michael Löw (Quarantäne) fehlten aber auch Kilian Bumke, Jose Fertich, Andreas Skaletz (Dienst), Thomas Grünwald, Alex Gnadl (beide Urlaub) sowie Ernst selber (privat verhindert). „In voller Besetzung wäre sicherlich was möglich gewesen“, bedauerte der Grafinger Handballchef. So aber fehlten Trainer Michael Bergmann die Optionen, um die starke Deckung der Gäste öfters ins Schwimmen zu bringen.

„Wir haben das Spiel über die Abwehr gewonnen und sie unter Kontrolle gehabt“, bestätigte auch Ebersbergs Teamsprecher Georg Riedmaier, der nach zwei Jahren Verletzungspause sein Comeback im Derby gab und gleich vier Treffer zum United-Erfolg beisteuerte. Während die Gastgeber ersatzgeschwächt waren, hatte das Team um das Trainerduo Till Senfter/Andi Piske 13 Mann an Bord.

Die Rückkehrer machten auch den Unterschied. Allen voran Spielmacher Yannick Broß, oder aber im Defensivverbund Raphael Gigler („überall zu finden“) und Stefan Schablowski („hat alles zusammengehalten“) sowie Torwart Thomas Holzner („sehr gut aufgelegt“). Das Plus von Forst United war auch, so Georg Riedmaier, „dass wir in den entscheidenden Phasen den Kopf oben und die Nerven behalten haben.“ Ebersberg hatte sich beim 8:5 (18.) den ersten Drei-Tore-Vorsprung erarbeitet und die Führung nicht mehr aus der Hand gegeben. „Der Knoten ist hoffentlich bei uns geplatzt. Das war der Handball, den wir immer spielen wollen.“ OLAF HEID

Grafing: Raphael Stein (TW); Julian Henle (1), Lukas Krüger, Markus Löw, Martin Fischbacher (10/5), Philipp Sahiri, Luka Ben-Tuchard (2), Philipp + Daniel Rossmeisl (2), Kilian Gassner (1), Maximilian Skladanowski (5).

Ebersberg: Thomas Holzner (TW); Jakob (2/1) + Leonhard (1) + Georg (4/1) + Severin Riedmaier (3), Sebastian Merker, Stefan Schablowski (5), Yannick Broß (2), Marco Beffa (5/1), Marius Bruder, Sebastian Schechner, Raphael Gigler (5), Jakob Stocker.