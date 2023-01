Deutschland gegen Serbien: Handball-WM im Live-Ticker – Aufregung im DHB-Team

Von: Florian Schimak

Deutschland trifft beim zweiten Gruppenspiel der Handball-WM auf Serbien. Mit einem Sieg würde das DHB-Team in die Zwischenrunde einziehen. Doch es gibt Ärger.

Update vom 15. Januar, 16.33 Uhr: In weniger als 90 Minuten geht es los, dann trifft Deutschland im zweiten WM-Gruppenspiel bei der WM in Schweden und Polen auf Serbien. Wird Keeper Andreas Wolff bis dahin fit werden? Offenbar!

Nach seiner leichten Wadenverletzung absolvierte der 31-Jährige am Samstagnachmittag das Abschlusstraining vor der Partie am Sonntag. Wolff hatte sich die Zerrung beim 31:27-Auftaktsieg gegen Katar am Freitag zugezogen und war in der Schlussphase vom Feld gehumpelt.

Deutschland – Serbien -:-

Deutschland: - Serbien: - Strafminuten: -

Erstmeldung vom 15. Januar, 16 Uhr: München/Kattowitz – Das zweite Gruppenspiel der DHB-Auswahl bei der Handball-WM 2023 steht an. Zum Auftakt hatte Deutschland in Kattowitz Katar verdient mit 31:27 (18:12) geschlagen, am Ende die Partie aber unnötig spannend gehalten.

Diese Unachtsamkeiten dürfen der Truppe von Bundestrainer Alfred Gislason gegen den EM-Zweiten von 2012 nicht passieren. Daher warnt auch Co-Trainer Erik Wudtke das Team um Youngster Juri Knorr vor einer „knackigen Aufgabe“.

Deutschland gegen Serbien: Handball-WM im Live-Ticker – Aufregung im DHB-Team

Trotz des Auftakterfolgs waren die Schlagzeilen in Deutschland leider nicht rein sportlicher Natur. Der Grund: Christian Schwarzer. Eine deftige Abreibung vom deutschen Handball-Boss, ungläubiges Kopfschütteln in der Liga und großes Unverständnis im DHB-Team: Die Reaktionen auf die kruden Aussagen von 2007-Weltmeister Christian Schwarzer zu Schiedsrichterinnen im Männerbereich haben es in sich. Blackys Blackout erhitzte am ersten WM-Wochenende die Gemüter.

„Es ist schade, dass sich so ein großer Nationalspieler derart ins Abseits manövriert“, sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann dem SID und rügte Schwarzers Verhalten: „Ich finde diese Aussagen absolut aus der Zeit gefallen und komplett deplatziert.“ Deutschlands Kapitän Johannes Golla stellte klar: „Es macht für mich überhaupt keinen Unterschied, wer die Spiele leitet.“

Hanbdall-WM 2023: „Aus der Zeit gefallen“ – Blackys Blackout erhitzt die Gemüter

Der 318-malige Nationalspieler Schwarzer hatte zuvor, nur zwei Tage nach der historischen Premiere von Maike Merz und Tanja Kuttler als erstes weibliches deutsches WM-Gespann, die Nominierung von Frauen-Referees für die Männer-WM (bis 29. Januar) kritisiert. „Keine Ahnung, wie man da auf die Idee gekommen ist, Frauen bei den Männern pfeifen zu lassen“, hatte der Weltmeister von 2007 im Podcast „Erhellendes von Blacky Schwarzer“ gesagt.

In seiner aktiven Karriere habe er Schiedsrichterinnen auf dem Feld „auf gar keinen Fall“ vermisst: „Ich hätte es nicht gemacht: Die können bei den Frauen pfeifen – und Männer pfeifen bei den Männern, aber das ist jetzt meine Einstellung dazu – und es entscheiden andere Leute drüber.“

Die beiden Damen parierten die Aussagen in der ARD ganz gekonnt. „Jeder hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern. Das darf auch er tun“, sagte WM-Schiedsrichterin Merz bei der Sportschau: „Mehr müssen wir dazu nicht sagen.“ (smk/sid)