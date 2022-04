Zwischen Pokal-Quali und Abschiedsschmerz

Von: Andreas Daschner

Volle Konzentration auf die Pokal-Quali: Torhüter Michael Luderschmid könnte gegen Oppenweiler viel Spielzeit bekommen, da Louis Oberosler in seinem letzten Heimspiel für die Panther auszufallen droht. © Peter Weber

Zwischen Feierlaune und Abschiedsschmerz könnte sich die Stimmung im Pantherkäfig am Samstag ab 20 Uhr bewegen.

Fürstenfeldbruck – Mit einem Sieg gegen Oppenweiler könnten die Brucker TuS-Handballer den Einzug in den DHB-Pokal perfekt machen. Vor dem Spiel sagen die Brucker aber Servus. Und zwar zu gleich sechs Spielern, die die Panther nach dieser Spielzeit verlassen werden.

Dass Stephan Seitz (Erlangen) und Korbinian Lex (Karriereende) dem TuS den Rücken kehren werden, steht schon länger fest. Nun sind vier weitere Abgänge fix: Torhüter-Talent Louis Oberosler (Bergischer HC), Torjäger Max Horner (Lübeck-Schwartau) und Flügelspieler Benedikt Hack (Rimpar) haben mit ihren starken Leistungen im Pantherdress das Interesse höherklassiger Vereine geweckt. Das Ziel von Tim Kaulitz ist noch nicht bekannt, dem Vernehmen nach soll es aber auch bei ihm eine Mannschaft in einer bundesweiten Liga sein.

In der Brust von Panthercoach Martin Wild schlagen angesichts dieser Entwicklungen zwei Herzen: „Natürlich ist es ärgerlich, dass wir bei den Spielerverpflichtungen nicht mit den höherklassigen Clubs mithalten können.“ Dass man aber fünf Leute an Bundesligavereine abgebe, spreche auch für die gute Arbeit in Bruck.

Wild geht davon aus, dass seine Abgänge sich in den finalen drei Partien – vor allem auch gegen Oppenweiler – noch einmal richtig reinhängen werden. „Ich bin mir sicher, die Jungs werden brennen.“ Und das nicht nur, weil es ihr letztes Spiel vor heimischem Publikum wird. Denn bei einem Sieg und einem gleichzeitigen Erfolg von Erlangen gegen Horkheim wäre den Panthern Platz zwei in ihrer Pokalgruppe nicht mehr zu nehmen. Da Erlangen als zweite Mannschaft nicht im DHB-Pokal spielen darf, wäre das gleichbedeutend mit der Pokalquali für die Panther. „Das sollte Motivation genug sein“, sagt Wild.

Allerdings gehen die Brucker durchaus mit Personalsorgen in das Spiel. Ob Oberosler seinen Abschied auf dem Feld gibt, ist mehr als fraglich. Er war die ganze Woche krank und konnte nicht trainieren. Für Gianni Huber (ihm droht ein Ermüdungsbruch) ist die Saison, für Ole Schwagerus (Meniskus-OP) sogar das Handball-Jahr 2022 gelaufen.