Transgrancanaria: Daniels Ausbruchsversuch über 130 Kilometer

Von: Nick Scheder

Hunderttausende Höhenmeter gesammelt: Gut vorbereitet ging Daniel Müller in seine bis dato größte Herausforderung, den Transgrancanaria-Trail. Die 133 km bewältigte der Lenggrieser in 22 Stunden. „Ich glaube nicht, dass ich viel mitnehme aus der Schule, zumindest erschließt sich mir in vielen Fächern der Nutzen nicht.“ Daniel Müller über die Schule © Racephotos Sport Photographie/kn

Der 18-jährige Lenggrieser Daniel Müller, ältester Sohn einer siebenköpfigen Familie, ist am liebsten den ganzen Tag beim Radeln und Laufen, war gerade jüngster Teilnehmer beim Transgrancanaria-Trail über 130 Kilometer und macht sich abgeklärt Gedanken über die Zeit nach dem Abitur.

Lenggries – Daniel Müller vermisst nichts. Party, Kneipen, Disko, einen draufmachen, das ist nichts für den 18-Jährigen. „Rambazamba“ habe der Abiturient am Tölzer Gymnasium zuhause genug: Er hat vier kleine Schwestern, um die er sich auch mal liebevoll kümmert, wenn die Eltern nicht da sind. Aber seine Berufung findet er draußen, fernab von allem: „Einen ganzen Tag lang in der Natur, bei Sonnenaufgang mit dem Rad irgendwohin, dann hoch zu einer Berghütte, zum Gipfel hochlaufen, wieder runter, auf der Hütte etwas Schönes essen und trinken, bei Sonnenuntergang zurück: Es gibt nichts Schöneres.“

Müller haut beim Sport gern „alles raus“

Vielleicht, gibt Müller schmunzelnd zu, sei das auch eine Art von Fluchtverhalten, wegkommen von daheim. „Ich kann es genießen, wenn ich alleine unterwegs bin“, sagt er. „Aber ich freue mich auch jedes Mal, wieder heimzukommen.“ Überhaupt ist der Gymnasiast alles andere als ein Kauz, ein exzentrischer Einzelgänger, auch wenn er keinen Alkohol anrührt und Fleisch nach Möglichkeit vermeidet. Er zieht nicht abends durch die Kneipen, unternimmt trotzdem etwas mit Freunden, geht mal auf ein Filmfest. „Ich haue beim Sport gerne alles raus, suche die Herausforderung, gehe an meine Grenzen. Ich liebe es einfach, draußen zu sein und schnell auf den Berg zu kommen.“

Der sportliche Ehrgeiz gipfelte zuletzt in der Durchquerung der Insel Gran Canaria, dem Transgrancanaria-Trail: 133 Kilometer durch schroffes Gebirge, fast 7000 Höhenmeter. Müller schaffte es nach 22 Stunden ins Ziel. „Ich war froh, als ich angekommen war, habe gedacht: nie wieder! Es war eine unglaubliche Herausforderung, aber am nächsten Morgen habe ich gedacht: So, und was kommt als nächstes?“

Ab April beginnt das Abi

Die nächste Etappe ist allerdings schon vorgegeben, und sie hat nur sehr wenig mit Sport zu tun: Ab April beginnt das Abitur, und der 18-Jährige hat wenig Bedenken, dass da etwas anbrennt. Nach seinen Angaben ist er ein durchschnittlicher Schüler mit Zweiern, Dreiern und Vierern. Doch er sieht diesen Lebensabschnitt als Mittel zum Zweck, als notwendiges Übel. „Ich glaube nicht, dass ich viel mitnehme aus der Schule, zumindest erschließt sich mir in vielen Fächern der Nutzen nicht, ich will es nur hinter mich bringen, für die Schule fehlt mir die Überzeugung.“ Selbst Sport in der Schule mag er nicht. „Das besteht zu viel aus Rumstehen und warten, viel zu viel Leerlauf.“

Sehr pragmatisch, vor allem für einen Heranwachsenden, aber sein Weg ist klar strukturiert, die nächste Etappe steht so gut wie fest: Im Herbst möchte Müller ein Politikwissenschaft-Studium in Innsbruck beginnen. „Dazu braucht man keinen Numerus Clausus, und mich interessiert, wie es mit der Welt weitergeht. Ich glaube schon, dass irgendetwas sich ändern muss.“

Krimineller Konsum an Erdnussbutter

Ukraine-Krise, ökologische Entwicklung, das alles beschäftigt den jungen Mann, der wegen seiner Naturverbundenheit beispielsweise auch keinen Führerschein macht. „Aber ich möchte nicht als perfekter Mensch rüberkommen, das bin ich bestimmt nicht.“ Zum Beispiel sei er ja auch mit dem Flugzeug zu dem Wettkampf nach Gran Canaria geflogen. „Und das sind die größten Umweltverschmutzer von allen.“ Und noch ein Vergehen räumt er ein: „Mein Erdnussbutterkonsum ist kriminell.“

Doch den Traum vom Transgrancanaria wollte er sich unbedingt erfüllen. Müller steigerte seine Wettkampf-Distanz jedes Jahr. Jetzt sollten es eben noch mehr werden. „Im November habe ich mir den Wettkampf rausgesucht, auch weil er ein Stück weit weg vom Abitur liegt, und mich dann darauf vorbereitet.“ 130 Kilometer mit mächtiger Höhendifferenz laufen, ziemlich ungewöhnlich für einen 18-Jährigen. Müller war der jüngste Teilnehmer auf der Kanaren-Insel. Doch er macht sich wenig Sorgen, dass er sich selbst verheizt. „Ich würde sagen, ich kenne mich schon ein wenig mit Trainingswissenschaften aus, weiß, wann ich Pausen zur Regeneration brauche, was ich mir zumuten kann und wann ich besser die Beine still halte.“

Für den Gran-Canaria-Trail fühlte er sich gut gerüstet: Über den Winter verbrachte er viel Zeit auf der Rolle im heimischen Keller, lief die Berge hoch so weit es das Wetter zuließ, „und ich hab’ mich fit gefühlt“. Seine Oma übernahm die Kosten für den Flug, die Unterkunft und das Startgeld. Und dann ging es los. Am Abend vor dem Start, am Strand, „da war ich dann schon etwas angespannt“. Ihm wurde bewusst, dass etwas ganz anderes vor ihm lag, als alles, was er bisher gemacht hatte. „Bisschen ein Sprung ins kalte Wasser.“

Die Stirnlampe mach früh schlapp

Es ging gut los. Um Mitternacht. Die Strecke führte von Las Palmas gleich hinein ins Gebirge. Es ging über noch matschige Wege, Trails, Geröllwege, ab und zu Straßenabschnitte. Bis zum Sonnenaufgang hatte Müller bereits 43 Kilometer geschafft – einen Marathon. Dem 1,93-Meter-Hünen machten mehr technische als körperliche Probleme zu schaffen: Irgendwann machte die Stirnlampe schlapp. Zum Glück schloss er zu zwei Österreichern auf, in deren Licht er mitlaufen konnte. An Schlafen hatte er keinen Bedarf, zwischendrin mal kurz hinsetzen, ausruhen, an den zahlreichen Verpflegungsstationen essen und weiter.

Kritisch wurde es zwischen Kilometer 65 und 80. Da brannte die Sonne mächtig runter, es war heiß. „Und ich hab’ zu wenig getrunken, bin leer gelaufen.“ Jeder Schritt eine Qual, wie in Zeitlupe. Da kommt man schon ins Überlegen, warum man sich das antut. Aber aufgeben? Keine Option. „Da hing zu viel dran, das konnte ich der Oma nicht antun, und ich wusste, dass meine ganze Familie mich im Internet per GPS-Track verfolgt. Aber es war schon zach.“ Doch es ging vorbei.

250.000 Höhenmeter in drei Jahren

Obwohl es die längste Distanz war, die Müller je unter seine Laufschuhe genommen hat. Er kam zu dem Sport ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde. „Ich war schon immer sportlich, hab’ Fußball gespielt beim LSC, Tischtennis (Jugend-Clubmeister), alles mögliche.“ Aber nichts besonders Intensives – bis Corona kam. „Da hatte man plötzlich unglaublich viel Zeit, und ich habe sie auf dem Rad verbracht.“ Er fuhr erst alle Berge in der Region hoch, dann klapperte er alle Almen ab, ließ schließlich das Rad auch mal stehen und lief zu Fuß zum Gipfel. Einmal nahm er auch das Everesting in Angriff, bei dem man so lange Höhenmeter sammelt bis 8848 Meter erreicht sind – die Höhe des höchsten Bergs der Welt. Doch das Projekt musste er abbrechen, nachdem er siebenmal am Stück zum Brauneck hochgelaufen war und ihm ein Stock brach. „Danach hatte ich keine Lust mehr“, sagt Müller und grinst. Irgendwann erweiterte er den Radius seiner Touren – zum Tegernsee, Wallberg oder auch Österreich. Da kamen schon etliche Kilometer zusammen. In den drei Jahren vor dem Wettkampf sammelte er 250 000 Höhenmeter – das ist im Durchschnitt jeden Tag des Jahres das Brauneck hoch.

Seine bisherigen Wettkämpfe waren die Ultradistanz beim Karwendelmarsch (52 Kilometer) 2021 und der Stubai-Ultra-Trail über 64 km und 5000 Höhenmeter. Gran Canaria war wesentlich länger. Doch nach dem Durchhänger ging es besser. Nur am Ende schien das Ziel in Maspalomas im Süden der Insel kaum näherzukommen. So langsam machten sich die Beine bemerkbar, zudem dämmerte es wieder und das Problem mit der Stirnlampe meldete sich zurück. „Die letzten zehn Kilometer bin ich im Halbdunkeln dahingestolpert.“ Es ging zwischen Felsen durch, Sprünge über Vulkangestein, durch ein ausgetrocknetes Bachbett. „Das war schon vogelwild im Mondlicht.“ Im Ziel, das er nach 22 Stunden als 108. von mehr als 500 Teilnehmern erreichte, folgten Erschöpfung und Freude auf Erleichterung. „Da sind schon ein paar Tränen geflossen“, räumt Müller ein. „Aber ich war auch stolz, dass ich es geschafft hatte.“ Gleiches gilt für Opa und Oma.

Etwas Muskelkater nach 130 Kilometer

Die Belastung, die so mancher Lauftrainer vermutlich kritisch beäugt, steckte er relativ locker weg. Abgesehen von etwas Muskelkater, müden Fußsohlen und zwei Blasen fehlt ihm nichts. So wie er so manche Herausforderung bewältigt: Mit einer für sein Alter beachtlichen Souveränität, wohl durchdacht und abgeklärt. „Ich habe Spaß an der Herausforderung, man muss sich quälen können, beides macht für mich den Sport aus.“ Dafür hat ihn vielleicht auch die Familie stark gemacht.

Nun steht er noch mehr auf eigenen Beinen, wenn er im Herbst zum Studieren nach Innsbruck zieht. Einen ersten „Ausbruchsversuch“ hat Müller ohnehin schon unternommen: 2020 fuhr er mit dem Fahrrad nach Venedig – trotz Bedenken seiner Mutter. Wollte mit dem Zug zurück. „Und dann, schwupps, waren wegen Corona die Grenzen dicht, ich bin nicht mehr zurückgekommen.“ Es klappte freilich doch noch – kurzerhand stieg er wieder aufs Radl und fuhr über Schleichwege nach Lenggries. Die Familie hatte ihn wieder – vorerst.