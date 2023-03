WM in Boi Taüll: Beim Sprint hat etwas Power in den Beinen gefehlt

Von: Wolfgang Stauner

An einer WM-Medaille vorbeigerauscht: Tatjana Paller belegt bei der Weltmeisterschaft in Spanien in ihrer Lieblingsdisziplin, dem Sprint, Rang neun. Im Vertical tags darauf wird es Platz 17. 17. im Vertical: Nur 30 Sekunden fehlen zu Top-Ten © Maurizio Torri/kn

Mit einer Medaille hatte Tatjana Paller bei der WM der Skibergsteiger im Sprint geliebäugelt. In der Endabrechnung musste sich die Lenggrieserin mit Platz neun zufrieden geben.

Boi Taüll/Lenggries – Stimmungsvoll war das große Zelt auf der Plaza in Boi Taüll ausgeleuchtet, als die Sieger und Platzierten des weltmeisterschaftlichen Sprintrennens geehrt wurden. Der Conférencier verlas die Medaillengewinner aller Altersklassen bei Männern und Frauen. Tatjana Paller aus Lenggries war nicht dabei, obwohl sie sich im Vorfeld durchaus eine Chance auf Edelmetall ausgerechnet hatte.

Hochkarätig besetztes Podium

Das Podest der Frauenkonkurrenz war beileibe kein Zufallsprodukt. Bronze ging an die junge Französin Emely Harrop, die Führende im Sprint-Weltcup, Silber an die Ex-Weltmeisterin Marianne Fatton (Schweiz), und Gold holte sich die Seniorin in der Frauenkonkurrenz – Marianna Jagercikova. Die 37-jährige Slowakin, hatte im vergangenen Jahr an gleicher Stelle den EM-Sieg davongetragen und sich nun an gleicher Stelle das Gold-Double der beiden internationalen Großveranstaltungen gesichert.

Die Delegation vom Team Germany stand dabei und applaudierte artig. Ein bisschen Wehmut schwang indessen bei Tatjana Paller mit: „Ich war nicht unbedingt im Feiermodus.“ Die 27-jährige Lenggrieserin hatte im Vorfeld des WM-Sprints mit einer Medaille geflirtet, musste sich aber im Endklassement mit Rang neun begnügen. „Schon bei der Quali habe ich gemerkt, dass meine Beine nicht die frischesten waren“, berichtet Paller. „Gerade in der Tragepassage, die eigentlich meine Stärke ist, hat mir etwas die Power in den Beinen gefehlt.“ Dabei konnte sich die Quali-Zeit durchaus sehen lassen. Platz drei nach 3:27 Minuten hinter Fatton (3:19 min.) und Harrop (3:24 min.) – das gab zu Optimismus Anlass.

Paller im schnellsten Viertelfinal-Heat

Im anschließenden Viertelfinale erwischte Paller den schnellsten aller fünf Heats und stieg als Lucky Looser ins Halbfinale auf. „Das hört sich nach etwas Glück an, aber mit meiner Zeit hätte ich alle anderen Viertelfinal-Heats locker gewonnen“, stellt die Sprintspezialistin klar. Die zweite Lucky Looser, die noch ins Halbfinale rutschte hatte schon eine Handvoll Sekunden Rückstand auf Paller.

Im Halbfinale war allerdings Schluss mit lustig: Aus zentraler Position in den Lauf gestartet, musste die Lenggrieserin die meisten ihrer Kontrahentinnen nach und nach ziehen lassen. In den Wechselzonen war sie stets nur Vierte oder Fünfte und konnte auch in der engen, aber leichten Abfahrt keine Plätze mehr gut machen. „Platz neun ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe, aber auch nicht die komplette Katastrophe“, bilanziert die beste deutsche Skibergsteigerin. „Bei der WM muss eben alles perfekt passen, um aufs Podest zu kommen.“

17. im Vertical: Nur 30 Sekunden fehlen zu Top-Ten

Beim Vertical-Race tags darauf gehörte die Sprint-Spezialistin keinesfalls zu den Favoriten. „Da ist es auch gar nicht mal so schlecht gelaufen“, meint Paller, „allerdings hätte ich mir trotzdem mehr als Platz 17 erhofft.“ 30 Sekunden fehlten zu den Top- Ten, und Paller vermutet, dass sie den Abstand bei einer etwas clevereren Einteilung hätte zu laufen können: „Ich bin das Rennen zu langsam angegangen. An der letzten steilen Rampe hatte ich noch etliche Körner übrig.“

WM-Titel in der U20 für Pallers Relay-Partner Finn Hösch

Zu feiern hatte das Team Germany gleichwohl etwas: den U 20-Titel im Sprint von Finn Hösch. Der läuft im Weltcup bereits bei den Elite-Männern mit und dominierte die Konkurrenz in Boi Taüll nach Belieben. Da trifft es sich gut, dass Hösch seit Saisonbeginn der Relay-Partner von Tatjana Paller ist. Diese Team-Relays sind Mixed-Staffeln und enthalten die gleichen Elemente wie der Sprint; allerdings auf einem etwas längeren Rundkurs, der von jedem der beiden Skibergsteiger zweimal absolviert wird. Dieser Staffel-Wettbewerb ist 2026 in Cortina erstmals olympisch.

Zwei Relays standen bisher im Weltcup-Kalender – Paller/Hösch wurden dabei Elfte und Zehnte. „Vom ersten zum zweiten Rennen hat sich schon ein ordentlicher Schub nach vorne getan“, berichtet Paller. „Drum wollen wir am Sonntag zum WM-Abschluss noch mal einen raushauen.“