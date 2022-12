Thea Heim: Das Mentalmonster

Von: Wolfgang Stauner

Teilen

Inmitten des 30 000-Starter-Pulks hat Thea Heim den Marathon in Valencia aufgenommen, sich mit einer strammen Pace von 3:40 Minuten pro Kilometer rasch nach vorne ins Elitefeld gearbeitet. Foto: Valenciamaraton/kn © Valenciamaraton/kn

Nur fünf Wochen nach dem Ausstieg beim Frankfurt Marathon gelingt Thea Heim ein eindrucksvolles Comeback. In Valencia läuft sie in 2.33.20 Stunden einen neuen persönlichen Rekord.

Valencia/Sachsenkam – Es sind Geschichten, die mit Vorliebe der Sport schreibt: vom Scheitern, Aufstehen und sensationellen Comeback. Eine solche hat nun auch Thea Heim geschrieben. Vor fünf Wochen musste sie beim Frankfurt Marathon aufgeben – trotz großer Ambitionen und einer perfekten Vorbereitung. Zu warme Temperaturen und eine zu hohe Pace erzwangen den Rennabbruch bei Kilometer 31. Aus war umso bitterer, als Heim das Covergirl des Wettbewerbs war: Auf unzähligen Plakaten prangte das Konterfei der blonden Sachsenkamerin, die auch medial und während des Rennens mit einem Kameramotorrad entsprechend begleitet wurde.

Streckenrekord beim „Gardatrentino“

Aber die Langstrecklerin hatte ähnliche Nackenschläge in ihrer Karriere schon mehrfach weggesteckt. Deshalb drängte Trainer Norman Feiler auch diesmal auf eine rasche Rückkehr in den Wettkampf. So lieferte Heim beim „Gardatrentino“ den besten Halbmarathon ihrer Karriere ab und gewann mit neuem Streckenrekord. Danach reifte die Entscheidung bei Coach und Athletin, kurzfristig beim Valencia Marathon zu starten. Einen der 80 Slots im Elitefeld bekam die 30-Jährige nicht mehr, also nahm sie das Rennen inmitten von 30 000 Läufern unmittelbar hinter dem Elitefeld auf – diesmal ohne Pacemaker, dafür bei optimalen 12 Grad.

Ich mag es, mit Tausenden anderen zu laufen

„Es hat mir überhaupt nichts ausgemacht, hinter der Elite zu starten“, sagt die Sachsenkamerin, „Ich mag es, mit Tausenden anderen zu laufen.“ Wie ein Uhrwerk spulte sie Kilometer um Kilometer ab, mit einer gleichmäßigen Pace von 3:40 Minuten pro Kilometer. Schon bald waren so die ersten Eliteläuferinnen eingeholt. Die Hälfte der Strecke absolvierte sie in perfekten 1.17.15 Stunden. „Dabei habe ich mich bis Kilometer 28 gar nicht so wohl gefühlt“, berichtet Heim. „Doch dann ging es plötzlich richtig leicht.“ Läuferin um Läuferin überholte sie und nach 2.33.20 Minuten überquerte sie auf dem blauen Teppich die Ziellinie in einer absoluten Topzeit und als beste Deutsche.

Bisherige Bestmarke um fast drei Minuten pulverisiert

„Das war das perfekte Rennen von Thea. Vielleicht das beste Rennen ihrer Karriere“, begeisterte sich Trainer Norman Feiler. „Die zweite Hälfte war mit 1.16.05 Stunden sogar schneller als die erste Hälfte. Der perfekte Negativ-Split.“ Damit pulverisierte Heim ihre Bestzeit um fast drei Minuten und krönte eine exzellente Saison mit Bestzeiten über 10 Kilometer und Marathon sowie zwei Top- Halbmarathons.

Trainer Feiler schwelgte in den höchsten Tönen von seiner Athletin: „Thea ist ein Mentalmonster. Nach Frankfurt innerhalb von fünf Wochen zwei so starke Rennen zu absolvieren, ist einzigartig. Den Marathon ohne Pacemaker in dieser Zeit zu laufen, trotz Vollzeitjob, ist fantastisch.“ Feiler ist überzeugt, dass sein Schützling weiter in der deutschen Spitze mithalten kann. In der Jahresbestenliste vom Deutschen Leichtathletik-Verband wird Thea Heim auf Platz sieben geführt.

Motivation und Form auf Höchstlevel

Valencia war für die „blonde Gazelle“, so ihr Instagram-Hashtag, in jedem Fall mehr als ein Lauf. Es war eine Zäsur. Und nach Corona und Frankfurt ein sehr schwieriges und wichtiges Rennen. In jedem Fall wird Heim nicht lange pausieren. Motivation und Form sind derzeit auf dem Höchstlevel.