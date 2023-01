Das Viertelfinale ist für die deutsche Nationalmannschaft Pflicht

Weltklasse ist Deutschlands Rückraumspieler Juri Knorr (Mi., Rhein-Neckar Löwen), der beim 33:31-Testspielsieg gegen Island kaum zu stoppen war. Zur gelungenen WM-Generalprobe in Bremen steuerte der Spielmacher 13 Treffer bei; acht per Siebenmeter.

Die Funktionäre und Trainer aus dem Landkreis trauen der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Polen und Schweden viel zu; Mindestens das Viertelfinale.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Nach der Fußball-WM ist gleich vor der Handball-WM – das trifft heuer insofern zu, als sich bei den Fußballern die Argentinier erst vor drei Wochen zum Titel geschossen haben. Gestern eröffneten Co-Gastgeber Polen und der sechsmalige Rekord-Champion Frankreich in Kattowitz die 28. Titelkämpfe der Männer – mit einem mühevollen 26:24 setzte sich Frankreich schließlich gegen den Außenseiter durch. Der zweite Gastgeber ist Schweden und steht deshalb zumindest als Medaillenkandidat ebenfalls hoch im Kurs.

Die deutsche Nationalmannschaft steigt an diesem Freitag (20.30 Uhr, live auf ZDF) gegen Katar ins Turnier ein und misst sich in der Vorrunde außerdem mit Serbien und Algerien. Bei seinem vierten großen Turnier kann sich Bundestrainer Alfred Gislason endlich voll und ganz auf sein Team und dessen Performance auf dem Parkett konzentrieren. Weltmeisterschaft und Olympia vor zwei Jahren sowie die Europameisterschaft 2022 standen unter erheblichen Corona-Einschränkungen und erschwerten Gislason den Einstand massiv, weil er fast nie die nominell stärkste Mannschaft aufbieten konnte.

Das ist diesmal anders, und die Erwartungen unter den Handball-Fans im Landkreis sind nach Platz zwölf bei der WM in Ägypten nicht gerade gering: Das Halbfinale sollte es angesichts der Heim-EM im kommenden Jahr bitteschön sein.

So hoch legt Anni Leismüller ganz unverblümt die Messlatte: „Deutschland kommt als Überraschungsmannschaft ins Halbfinale“, prophezeit die Trainerin der Handballerinnen beim SC Gaißach. Zu den Top-Favoriten kürt Leismüller „wie fast immer Frankreich und Dänemark und mit dem Heimvorteil im Rücken diesmal auch Schweden“. Public Viewing ist beim SCG indessen nicht angedacht, da es an einem „richtigen Vereinsheim“ gebricht. „Unsere neue Halle ist ja noch nicht ganz fertig“, bedauert die Gaißacher Trainerin. „Aber privat wird die Frauenmannschaft in Grüppchen zusammenkommen, die WM intensiv verfolgen und für unser Team die Daumen drücken.“

Zu einer ganz ähnlichen Einschätzung kommt Manuel Sauer, Trainer der Handballer der HSG Isar-Loisach: „Ich glaube, dass Deutschland ins Halbfinale kommt.“ Wie Leismüller stuft er Frankreich und Dänemark als Titelfavoriten ein, Außenseiterchancen räumt er Spanien ein.

Deutscher Kader vor allem in der Breite gut besetzt

Den deutschen Kader sieht Sauer vor allem in der Breite gut besetzt. Zwei Spieler ragen seiner Ansicht nach aber heraus: Zum einen Rückraumspieler Juri Knorr von den Rhein-Neckar Löwen, der schon Weltklasse-Niveau erreicht habe, obwohl er gerade mal 22 Jahre alt ist. Ebenfalls einer der besten auf der Welt sei Torhüter Andreas Wolff, der beim polnischen Klub KS Kielce (Champions League-Sieger 2016) zwischen den Pfosten steht. „Nicht so gut besetzt“ sei Deutschland dagegen auf Rechtsaußen und Halblinks.

Gemeinsam vor den Fernseher setzen wollen sich die Handballer aus Wolfratshausen und Geretsried vorerst nicht. „Aber vielleicht schauen wir mal gemeinsam, wenn’s in Richtung Halbfinale geht.“ Grundsätzlich sieht sich der Trainer die Spiele aber auch gerne alleine an.

Nicht gar so weit möchte sich Georg Clarke aus dem Fenster lehnen. „Die Mannschaft ist nicht berechenbar“, glaubt der Präsident des Bayerischen Handball-Verbands. „Es sind viele neue Spieler mit dabei. Außerdem stehen wir mit der Handball-EM 2024 vor einem Großereignis in Deutschland, das deutlich im Fokus der Nationalmannschaft steht“, begründet Clarke. „Ich traue der Mannschaft alles bis Platz fünf zu.“ Minimalziel sei die Hauptrunde, nachdem in der Vorrunde ohnehin nur der jeweils Letzte die Segel streichen muss.

Juri Knorr ist spielerisch der stärkste Deutsche, ein richtiger ,Straßen-Handballer’. Er ist als Spielmacher unberechenbar.“

Besonders gespannt ist der Tölzer auf vier Spieler im DHB-Team: Juri Knorr auf der Spielmacher-Position, das aufstrebende Talent Julian Köster (VfL Gummersbach), Torwart und Europameister 2016 Andreas Wolff sowie Kapitän und Kreisspieler Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt). „Knorr ist derzeit spielerisch der stärkste Deutsche, ein richtiger ,Straßen-Handballer’. Er ist als Spielmacher einfach unberechenbar“, schwärmt Clarke, „macht allerdings aufgrund seiner jungen Jahre auch noch Fehler.“ Nicht minder talentiert schätzt er Julian Köster im linken Rückraum ein, der noch als Zweitligaspieler bei der EM 2022 in der Slowakei nachnominiert wurde und dort als Shooting Star seinen internationalen Durchbruch feierte.

Auch Bundestrainer Alfred Gislason misst Clarke große Bedeutung bei. Gislason ist eine der prägendsten Figuren der vergangenen zehn, fünfzehn Jahre im Welt-Handball. Der 63-jährige Isländer war als Spieler und Trainer achtmal Deutscher Meister, als Trainer zudem zweimal Europapokal- und dreimal Champions League-Sieger. „Er brennt auf einen Erfolg mit einer Nationalmannschaft.“

Der Internationale Handball-Verband hat zum zweiten Mal – nach Deutschland und Dänemark 2019 – eine Zwei-Länderlösung für die Ausrichtung einer WM bevorzugt. Damit stehen zwar den Spielern größere Reisestrapazen bevor – vor allem jenen Nationen, die weit kommen – dafür ist es möglich, „kleinere Länder bei solchen Großereignissen mitzunehmen“, wie es der BHV-Funktionär formuliert. Polen alleine könnte einen Mammut-Wettbewerb wie die WM mit 32 Mannschaften gar nicht ausrichten. Als Reiseziel hat Georg Clarke Kattowitz im Auge: Wenn die Deutschen dort in der Hauptrunde spielen.

Clarkes Geheimfavorit ist Portugal

Die Medaillenfavoriten hat der 58-Jährige schnell aufgezählt: Titelverteidiger Dänemark, Gastgeber Schweden und Frankreich. Allerdings hat er einen Geheimfavoriten im Portfolio. „Portugal hat sich in der vergangenen Jahren ständig weiterentwickelt. Im Jugend- und Junioren-Handball sind sie sogar Weltmeister und Vizeweltmeister geworden“, berichtet Clarke. Die Leistungsexplosion rührt von einem Projekt, das vor einigen Jahren flächendeckend installiert wurde: Fußball-Erstligisten wie FC Porto oder Benfica Lissabon haben eine Handball-Abteilung dazugenommen. „Davon hat der Handball-Sport in Portugal stark profitiert. Inzwischen spielen etliche Portugiesen im Ausland, zum Teil auch in der Bundesliga.“

„Losglück“, attestiert Yannic Fuchs dem DHB-Team. Der neue Abteilungsleiter des TV Bad Tölz, der im vergangenen April Christopher Jochem als Handball-Chef abgelöst hat, nimmt die deutschen Spieler deshalb auch gleich in die Pflicht. „In der Hauptrunde müssen sie nur einen prominenteren Gegner schlagen, danach ist alles offen. Das Viertelfinale muss drin sein.“ Neben den üblichen Verdächtigen hat der 29-jährige Tölzer auch noch Spanien auf dem Schirm, „auch wenn die nominell nicht super dastehen. Sie haben immer ein gutes Timing und eine gute Abstimmung im Team Das ist vor allem bei solch langen Turnieren extrem wichtig.“

Mini-WM für den Nachwuchs im TV Bad Tölz

Neben vereinsinternen Treffen, um gemeinsam die Spiele anzuschauen und zu analysieren, hat sich der Tölzer Turnverein etwas einfallen lassen, um schon bei den Kleinsten das Handball-Feuer zu entfachen. „Für die E-Jugend und Minis machen wir eine Mini-WM, bei der jedes Team ein Land repräsentiert“, verrät Fuchs. Bei soviel Enthusiasmus muss die Devise für die Mannschaft von Alfred Gislason in den kommenden zwei Wochen heißen: Kein Zögern. Kein Zaudern. Immer Vollgas.

Die Vorrundenspiele der DHB-Nationalmannschaft

Freitag, 13. Januar

Deutschland - Katar 20.30/ZDF

Sonntag, 15. Januar

Deutschland - Serbien 18.00/ARD

Dienstag, 17. Januar

Deutschland - Algerien 18.00/ZDF