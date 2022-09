Transalpin Run: Den Über-Ehrgeiz besiegt

Von: Nick Scheder

Kämpferherz und eine mentale Herausforderung: Marcus Meinecke (vorne) mit Christoph Angermeier. © privat

BERGLAUF Marcus Meinecke bringt Transalpin Run ins Ziel – Findungsphase mit Team-Partner

Vals/Lenggries – Es war ein bisschen ein Kampf mit der inneren Einstellung. Trailläufer Marcus Meinecke geht an den Start, um die sportliche Herausforderung zu finden, vorne mitzulaufen. Beim Transalpin Run musste er sich davon verabschieden. Nicht, weil er verletzt, krank oder nicht fit war. Der Lenggrieser lief an der Seite von Teampartner Christoph Angermeier, für den eher das Abenteuer, das Erlebnis, das Durchkommen bei der Alpenüberquerung im Team im Vordergrund standen. Die beiden mussten sich während der acht Etappen von Garmisch-Partenkirchen nach Vals/Südtirol über 254 Kilometer zusammenraufen, aufeinander einstellen – und kamen beide zufrieden ins Ziel. Auf Platz 30 in der international stark besetzten Männer- Klasse und als 108. von 300 teilnehmenden Teams.

Den Über-Ehrgeiz besiegt

Für den wettkampforientierten Meinecke war es eine neue Erfahrung. Er musste sich bremsen lassen. „Im Nachhinein betrachtet war Christoph aber genau der richtige Team-Partner, es hat mir mal gutgetan, nicht komplett ans Limit zu gehen.“ Für Meinecke, der kürzlich den Zugspitz-Ultralauf nach 60 von 100 Kilometern aufgeben musste, war es durchaus ein Erfolgserlebnis, ein langes Rennen ins Ziel zu bringen. „Und nach einer Findungsphase bei den ersten beiden Etappen haben wir uns aufeinander eingelassen“, sagt Meinecke. „Es war genau richtig. Und wir waren superglücklich, dass wir es geschafft haben.“

Dem einen zu langsam, dem anderen zu schnell

Zunächst waren beide nicht gut aufeinander zu sprechen. Dem einen ging es zu langsam, der andere wollte genießen und Spaß haben. Doch nach und nach stellten sich die ungleichen Gefährten aufeinander ein: Angermeier aus Isen bei Erding verzichtete auf lange Pausen an den Verpflegungsstellen und Selfies vor den schönen Alpen-Panoramen. Und Meinecke nahm Tempo raus, hörte auf, nach der Platzierung zu schielen. „Am Anfang hab’ ich noch gesagt, ich steige aus, wenn wir ans Ende zurückfallen. Das hat irgendwie Christophs Ehrgeiz geweckt.“

Am Ende hatten beide Spaß

Und am Ende hatten beide Spaß, sogar die Wettkampfsau in Angermeier war geweckt: „Auf der letzten Etappe haben wir es noch einmal richtig krachen lassen, haben noch zwei Plätze gut gemacht.“ Meinecke war sowieso beeindruckt vom Kämpferherz seines Team-Gefährten. „Er kam jeden Tag auf dem Zahnfleisch daher und hat am nächsten Tag trotzdem weitergekämpft. Respekt.“

Die Alpenüberquerung begann gleich in den Vollen. Von Garmisch ging’s mehr als 40 Kilometer nach Nassereith, tags darauf weiter nach Imst und an Tag drei sogar mehr als 50 Kilometer weiter nach Mandarfen. „Ich war sportlich nicht am Limit, aber die hochalpinen Abschnitte haben mich schon gefordert“, sagt Meinecke. Da ging es schon mal am Stahlseil mit Stöcken die Wände hoch oder einen Grat entlang. „Ein brutales Erlebnis.“

Vom schlechten Wetter eingeholt

Die vierte Etappe war der Bergsprint hoch zum Rifflsee, dann holte das schlechte Wetter die Läufer ein: Die fünfte Etappe nach Gurgl im Ötztal wurde nach der Hälfte abgebrochen, auch Abschnitt sechs wurde verkürzt. Wurde am Nachmittag ersetzt durch ein Rennen auf der WM-Strecke im Stubaital. Die letzten beiden Tage konnten wieder wie geplant stattfinden: 38 Kilometer nach Gossensass in Italien und dann noch mal 34 Kilometer nach Vals. Am Ende summierten sich die Höhenmeter auf 15 350. Die Platzierung spielte nicht die ganz große Rolle. „Wir waren absolut zufrieden“, sagt Meinecke. „Am Ende war es für mich ein mentaler Kampf, dass man als Team durchkommt.“

Eines seiner größten Abenteuer

Und eines seiner größten Abenteuer. „Und eben auch ein Erfolgserlebnis nach dem Ausstieg beim Zugspitz-Ultra“, gibt der 40-Jährige zu. „Ich hatte so meine Zweifel, ob ich so ein Rennen überhaupt zu Ende bringen kann“, sagt Meinecke. „Jetzt habe ich gesehen: Es ist doch machbar.“ Damit beendet der Lenggrieser wohl seine Laufsaison. Und steigt erst wieder mit dem ersten Skitourenrennen in Schwaz in die Wintersaison ein. Dann wieder ohne einen Team-Partner. Aber dafür vielleicht auch ohne einen gewissen Über-Ehrgeiz.

Zusammengerauft: Im Ziel waren beide glücklich, Marcus Meinecke (li.) und sein Team-Kamerad Christoph Angermeier. © PRIVAT