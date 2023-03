Die Beine geben nicht mehr so viel her

Von: Wolfgang Stauner

Die steilen Rampen im Schladminger Skistadion haben es in sich: Bei Tatjana Paller schwanden im Sprint Halbfinale die Kräfte. Im Sprint-Ranking verbessert sich Paller auf Platz 6 © Maurizio Torri

Beim Skimo-Weltcup in Schladming sprintet Tatjana Paller auf Platz sieben. Damit hat die Lenggrieserin die Olympia-Norm in der Tasche, denn Platz sechs in der Disziplinwertung ist ihr fast nicht mehr zu nehmen.

Schladming/Lenggries – Die Weltcup-Saison der Skibergsteiger neigt sich dem Ende entgegen, hält aber auch noch einen Höhepunkt bereit – zumindest für die Bundeswehrangehörigen: Vom kommenden Montag bis Samstag, 1. April, werden in der schwedischen Garnison Boden in vier Ski-Disziplinen (Langlauf, Biathlon, Orientierungslauf und Skibergsteigen) die 55. Militär-Weltmeisterschaften ausgetragen. Mit dabei ist die Lenggrieser Bundeswehrsoldatin Tatjana Paller.

Familie und Freunde applaudieren an der Planai

Die Generalprobe stimmt Paller zuversichtlich, denn beim fünften und vorletzten Weltcup-Sprint der Saison in Schladming belegte die Isarwinklerin Platz sieben. Nach den zahlreichen harten Wettkämpfen und Reisestrapazen der vergangenen sechs Monate hatte Paller das Gefühl, dass „die Beine nun nicht mehr so viel hergeben“. Doch ans steirische Skiressort im Ennstal hat die Skibergsteigerin beste Erinnerungen. Anfang Januar wurde sie auf dieser Ausweichstrecke zum Jenner Deutsche Meisterin; ihr vierter nationaler Titel im Skimountaineering. Außerdem ist Schladming der zum Isarwinkel nächstgelegene Weltcup-Ort. „Die gesamte Familie und viele Freunde waren an der Strecke und haben mich angefeuert. Das pusht schon enorm.“

Drittbeste Zeit in der Quali

Prompt reichte es in der Qualifikation wieder zu einem Topresultat: Platz drei. Das war auch die Position, die die 27-Jährige in ihrem Viertelfinal-Heat einnahm. „Das war wieder einmal der schnellste von allen fünf Läufen“, berichtet Paller, „deshalb bin ich als Lucky Looser ins Halbfinale aufgestiegen.“ Auch hier lag Paller lange auf Position drei, das Finale war damit in Reichweite. Doch am letzten Wechsel vor der Abfahrt schob sich die Italienerin Giulia Murada noch vorbei. „Da sind die Kräfte geschwunden, denn die steilen Rampen im Schladminger Skistadion sind echt krass.“

Im Sprint-Ranking verbessert sich Paller auf Platz 6

Doch auch Platz sieben hatte eine positive Auswirkung, denn damit schob sich Tatjana Paller auf Platz sechs im Sprint-Ranking nach vorne. Damit hat die Lenggrieserin die Olympia-Norm, die Platz zehn im Disziplinen-Weltcup fordert, so gut wie sicher in der Tasche. „Da müsste beim letzten Weltcup in Tromsö schon alles schiefgehen, dass ich den Top-Ten-Platz noch verliere. Aber beim Weltcup in der Schweiz habe ich auch voll daneben gelangt“, sinniert die beste deutsche Skimo-Sprinterin, angesichts ihrer damaligen Zeitstrafe und den null Zählern für Platz 31.

Auch das Vertical tags darauf startete im Skistadion und zog sich am linken Rand der Planai bis zur Mittelstation empor: 620 Höhenmeter auf 2,2 Kilometer. „Das war grausig steil“, seufzt Paller auch noch im Nachhinein. „Selbst für ein Vertical ist das ungewöhnlich.“ Doch die Sportsoldatin nahm die Quälerei frontal in Angriff und schnappte sich zwischenzeitig sogar die Führung. Doch die hielt nicht lange; von Magenkrämpfen gebeutelt schleppte sie sich schließlich als 20. ins Ziel – mit knapp drei Minuten Rückstand auf die Überraschungssiegerin Sarah Dreier aus Österreich.

Neuland bei Militär-WM

Neuland betritt Tatjana Paller in der kommenden Woche in Schweden, denn bei den Militär-Wettkämpfen stehen nicht die klassischen Disziplinen auf dem Programm, sondern eine Dreier-Staffel und das von Paller nicht gerade geliebte Individual-Race. „Ich will keine Prognose abgeben. Aber schinden will ich mich auf jeden Fall.“