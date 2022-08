Diese vier Etappen sind nichts für schwache Nerven und Waden

Von: Wolfgang Stauner

Die Nummer eins in Ischgl: Andreas Seewald beendete den Marathon als Erster und kürte sich mit über zwei Minuten Vorsprung auf Leon Paez auch zum Ironbike-Gesamtsieger. Foto: TVB Paznaun-Ischgl/kn © TVB Paznaun-Ischgl/kn

Ischgl/Lenggries – Hart, härter, Ischgl Ironbike. Das Kultrennen in der Tiroler Silvretta Arena zählt zu den härtesten und anspruchsvollsten Rennen im Mountainbike-Kalender des Weltverbands UCI. Was diesen Event von den anderen abhebt: An vier Tagen werden Profis wie Hobby-Bikern vier verschiedene Disziplinen abverlangt: Uphill (7,3 km, 980 hm), Zeitfahren (7,3 km, 250 hm), Short Track und abschließend die Königsdisziplin – der Marathon (71 km, 3200 hm).

Die Sportler können ganz nach Gusto eine, mehrer oder eben alle Herausforderungen annehmen; Ironbike-Gesamtsieger wird freilich nur, wer sich als kompletter Biker präsentiert und alle vier Rennformate absolviert. Im vergangenen Jahr war der Lenggrieser Mountainbike-Profi Andreas Seewald drauf und dran, den Gesamtsieg einzusackeln. Nach drei Wettkämpfen führte er souverän das Klassement an. Doch von einem Virus geschwächt brach er auf der letzten Etappe böse ein. „Als Gesamtführender bin ich in der Marathon gestartet und war am Ende nicht mal mehr unter den Top Ten“, erinnert er sich mit Grausen.

Anreise aus dem Höhenlager

Nun wollte Seewald also die Scharte auswetzen. Allerdings ging er nicht völlig unbelastet in den Wettkampf. Zuvor hatte er nämlich ein achttägiges Höhenlager in Livigno aufgeschlagen, und zum Abschluss seine Form beim Alta Valtellina Marathon einem Check unterzogen. Der fiel äußerst positiv aus: Über drei Minuten hatte er dem Zweiten Aleksej Medvedev über die 100 km-Strecke aufgebrummt.

Doch in Ischgl waren die Beine doch noch ein wenig schwer. Auch ein Weltmeister steckt derartige Strapazen nicht so einfach weg. „Das war schon ein bissl riskant geplant“, schmunzelt Seewald. „Und nach drei Etappen hat’s fast so ausgeschaut, als hätte ich mich verkalkuliert. Aber im Marathon habe ich es richten können.“

Am härtesten setzte der Tscheche Lubomir Petrus dem Weltmeister zu. Petrus kommt von der Straße und war im Cyclocross einst Junioren-Europameister. Mit 32 Jahren bestreitet er heuer seine erste MTB-Saison, und die arrivierten Mountainbiker um Weltmeister Seewald, Leon Paez, Martin Stosek oder Markus Kaufmann blickten nach jeder Etappe verdutzt auf die Ergebnislisten. Dreimal ganz vorne: Lubomir Petrus. Der 30-jährige Lenggrieser kam zwar auch dreimal aufs Stockerl (2. Hillclimb, 2. Zeitfahren, 3. Short Track), hatte sich bis zum Schlusstag aber gute zweieinhalb Minuten Rückstand eingefangen.

Seewald im Marathon unbezwingbar

Entsprechend nervös rollte Seewald an die Startlinie. „Ich hatte befürchtet, dass er mich am Berg wieder so anstreicht wie beim Hillclimb.“ Doch in seiner Spezialdisziplin hatte der Lenggrieser nur einen Gegner zu fürchten: Leon Paez – der allerdings für den Gesamtsieg nicht mehr in Frage kam. „Ich habe gleich am ersten richtigen Anstieg rauf zum Salaaser Kopf auf 2700 Meter ein hartes Tempo angeschlagen, und bald war’s nur noch ein Zweikampf“, berichtet Seewald. Während Paez bergauf einen Ticken besser war, riss der Weltmeister als der bessere Techniker in den Abfahrten immer wieder große Lücken. „Auf den letzten Kilometern habe ich dann der Vorsprung locker verwalten können“, freute sich Seewald über den Gesamtsieg. Paez wurde mit einem Respektsabstand von rund zweieinhalb Minuten, Lubomir Petrus, der im Marathon fast 20 Minuten auf den Sieger einbüßte immerhin noch Gesamtsiebter. „Das waren äußerst abwechslungsreiche und spannende Renntage“, resümierte Andreas Seewald sichtlich zufrieden. „Und dass ich den Tagessieg als amtierender Weltmeister geholt habe, war doch Ehrensache.“

Christoph Köck siegt bei den Extreme-Masters

Auch ein zweiter Lenggrieser hat sich in Ischgl in die Siegerliste eintragen können: Christoph Köck von den Isarwinkler Radsportfreunden. Der 38-jährige Hobbyfahrer absolvierte in der Mastersklasse ebenfalls den Extreme-Marathon, der auch für die Hobbyserie Ritchey Challenge gewertet wird. „Es ist erstaunlich gut gelaufen dafür, dass ich mich überwiegend aus dem Rennzirkus zurückgezogen habe.“ Dem Uphill-Spezialisten kamen die zahlreichen steilen Rampen entgegen, „Da konnte ich meine Stärken voll ausspielen.“ Die Richey Challenge beendete Köck als Gesamtvierter.

