„Dass es brodelt, ist klar“

von Rudi Stallein schließen

Vier Punkte, vorletzter Tabellenplatz und zuletzt mit der 0:4-Packung gegen Otterfing noch so etwas wie eine sportliche Bankrotterklärung – Die DJK Waldram hat einen Fehlstart par excellence hingelegt.

Es rumort gewaltig in der Fußballsparte des Kreisligisten, wie der zweite Abteilungsleiter Daniel Dankesreiter (30) im Gespräch mit unserem Mitarbeiter Rudi Stallein bestätigt.

Herr Dankesreiter, Trainerwechsel bergen immer das Risiko, dass es nicht auf Anhieb rund läuft. Aber hatten Sie so einen Start einkalkuliert?

Nein, natürlich nicht. Dass es so in die Hose geht, war wirklich nicht abzusehen. Es sind ja fast dieselben Spieler, die in der vergangenen Saison hier in Waldram gespielt haben.

Sie selbst haben am Freitag nach dem Heimspiel gegen Otterfing gesagt: Es passt überhaupt nicht. Wie haben Sie das gemeint?

Ich habe die Spielersitzung nach dem Training am Donnerstag erlebt. Da wurde klar und deutlich besprochen, wie man gegen den TSV Otterfing spielen muss. Aber nichts davon wurde dann auf dem Platz umgesetzt. Stattdessen war unsere Mannschaft am Freitagabend schlichtweg vogelwild.

Woran liegt es aus Ihrer Sicht?

Ich habe keine Idee. Wir – das heißt, unser Sportlicher Leiter Peter Kunzmann, der erste Abteilungsleiter Dominik Wamsler und ich – sind am Freitag nach der Partie noch lange zusammen gesessen, aber wir sind alle ratlos. Es wird jetzt Besprechungen geben. Die Spieler müssen sich jetzt ernsthaft aussprechen, woran es liegt. Deshalb war auch für Dienstagabend wieder eine Mannschaftssitzung angesetzt. Am Donnerstag besprechen sich dann der Mannschaftsrat und die Abteilungsleitung. Dann wird man weiter sehen.

Bei Misserfolg gerät automatisch der Trainer in die Kritik. Aber Waldram ist nicht dafür bekannt, in kritischen Situationen übereilt zu reagieren. Muss Johann Latanskij schon um seinen Job fürchten?

Das würde ich so nicht sagen. Wenn die Spieler sagen, „wir sind selbst schuld“, gibt es keinen Grund, den Trainer infrage zu stellen. Wir machen uns natürlich Gedanken, wie es weitergehen kann. Aber dazu müssen wir erst die Gespräche in dieser Woche abwarten. Fakt ist einfach, dass die Situation bei uns noch nie so prekär war. Dass es dann brodelt, ist klar.