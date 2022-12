Doppelsieg im Deutschland-Pokal sichert das Ticket nach Davos

Von: Wolfgang Stauner

Beim City-Weltcup in Dresden war Alexandra Danner vom SC Lenggries bereits dreimal dabei. Doch nun freut sich die ehemalige Junioren-Weltmeisterin auf zwei Weltcup-Einsätze in Davos. Danner: „Im Sprint sind die Top 30 das große Ziel“ © Sebastian Kahnert/dpa

Zwei grandiose erste Plätze hat Langläuferin Alexandra Danner beim Deutschland-Pokal in Zwiesel erreicht. Die Belohnung: Die 22-jährige Lenggrieserin darf mit dem DSV-Team zum Weltcup nach Davos fahren.

Vollkommen befreit und ohne berufliche Verpflichtungen kann sich Alexandra Danner vom SC Lenggries in diesem Winter ihrer Sportkarriere widmen. Mitte August hat die 22-jährige Lenggrieserin in Bad Endorf ihre vierjährige Ausbildung bei der Bundespolizei abgeschlossen. „Ich habe eine sehr gute Abschlussprüfung hingelegt und kann mich nun voll und ganz auf den Sport konzentrieren. Das ist cool“, erklärt die frischgebackene Polizeimeisterin.

Die Befreiung von der Bürde hat sogleich erste Früchte getragen. Erst beim Höhentraining in Livigno, anschließend beim Continental Cup – gewissermaßen die zweite internationale Liga unter dem Weltcup – in Santa Caterina Valfurva, wo Danner auf die Plätze vier (Prolog) und elf (Finale) sprintete; Platz 21 belegte sie über die zehn Kilometer Klassisch.

Noch besser lief es beim Deutschland-Pokal im Zwieseler Hohenzollern-Skistadion, wo ein Klassik-Prolog über viel Kilometer und ein Einzelrennen über sechs Kilometer in der Skating-Technik ausgetragen wurden. Als zusätzlichen Motivationsschub hatte Frank Nitsch, Trainer am Langlaufstützpunkt in Ruhpolding, die Teilnahme am Weltcup-Wochenende in Davos ausgelobt. „Da ich in beiden Wettbewerben gewonnen habe, darf ich nun auch in Davos zweimal auf die Strecke“, freut sich die Lenggrieserin. „Es ist mein viertes Wettkampf-Wochenende in Folge und entsprechend gut bin ich drauf.“ Dass es zwei Skating-Wettbewerbe sind, kommt Danner entgegen: „Ich laufe in beiden Disziplinen gerne, aber tendenziell bin ich beim Skaten etwas stärker und die meisten Wettkämpfe in diesem Winter waren auch in der Skating-Technik.“

Insgesamt lief beim Deutschland-Pokal nicht alles zur Zufriedenheit von Trainer Nitsch ab. Doch von Danner war er absolut angetan. „Alexandra hat beide Wettkämpfe dominiert. Sie ist derzeit schon gut drauf“, lobte Nitsch. Als Lohn steigt Danner, die bei d,er Junioren-WM 2018 in Goms/Schweiz mit dem Team die Goldmedaille holte, ins Weltcup-Team auf und darf in Davos am Samstag im Sprint und am Sonntag im Einzel über 20 Kilometer antreten. „Das hat sie sich verdient“, sagt Nitsch, kann allerdings schwer abschätzen, was inmitten der Weltelite möglich ist. „Ziel wäre es, mal unter die Top 30 zu kommen – das wäre aber auch das Optimum“, bremst der Trainer allzu euphorische Erwartungen.

Im Sprint sind die Top 30 das große Ziel

Alexandra Danner selbst sieht es ähnlich. „Das große Ziel im Sprint sind die Top 30 und damit die Teilnahme an den Final-Heats.“ Mut machen der Isarwinklerin die bisherigen Prolog-Ergebnisse: „In Livigno und Santa Caterina war ich jeweils die beste Deutsche, insofern ist Platz 30 nicht unrealistisch. Aber trotzdem muss alles passen.“

Dreimal beim City-Weltcup in Dresden am Start

Dreimal hat die DSV-Förderathletin schon in den Weltcup-Zirkus hineinschnuppern dürfen. In den vergangenen drei Wintern war sie beim Städte-Weltcup in Dresden in der Loipe. Beim ersten Auftritt fehlten ihr im Prolog eine Handvoll Hundertstel zur Top 30-Qualifikation. In den beiden Jahren darauf reichte es locker fürs Finale und hierbei zu den Platzierungen 17 und 27. „Dresden war toll“, blickt Danner zurück, „aber ein Weltcup in der Schweiz ist dann doch etwas ganz Besonderes. Da freue ich mich drauf.“