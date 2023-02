Ein deutscher Meistertitel nach langer Wettkampfpause

Von: Nick Scheder

Souverän vorne weg marschiert: Andreas Strauß holt sich den Sieg im Vertical bei der DM in Immenstadt. Kletzenbauer Vierter © privat

Der Lenggrieser Skibergsteiger Andreas Strauß gewinnt die Deutsche Meisterschaft im Vertical in der Mastersklasse.

Immenstadt/Lenggries – Der letzte Wettkampf liegt lange zurück. Doch Andreas Strauß blieb all die Jahre im Training, machte auf seinen Tourenskiern am Brauneck und in der Region ordentlich Höhenmeter. Und der Fleiß und der sportliche Ehrgeiz zahlten sich nun beim Wettkampf wieder aus für den 52-jährigen Lenggrieser: Strauß gewann den Deutschen Meistertitel im Skibergsteigen. Er siegte in der Disziplin Vertical, also nur bergauf, in seiner Altersklasse Masters am Mitterberg in Immenstadt unangefochten mit einer souveränen Leistung.

Zwei Minuten Vorsprung auf den Zweiten

Strauß benötigte für die 700 Höhenmeter auf vier Kilometern 29:12,6 Minuten und sicherte sich den DM-Titel mit mehr als zwei Minuten Vorsprung vor Konrad Kufner (Otterskirchen) und Lokalmatador Frank Kauper, den Strauß um drei Minuten distanzierte. Er lief bei den Meisterschaften, bei denen U 16, U 18, Seniors und eben Masters an den Start gingen, die insgesamt achtbeste Zeit unter 60 Teilnehmern. „Die jungen Hupfer sind mir aber schon ein bisschen davongelaufen“, sagt Strauß schmunzelnd.

Nur die jungen Konkurrenten ziehen davon

Der Lenggrieser hielt sich vom Start weg in der Spitzengruppe. Er musste allerdings die wesentlich jüngeren Skibergsteiger-Konkurrenten dann doch ziehen lassen, nachdem die Strecke vom zunächst wilden Gelände auf eine gespurte Piste überwechselte. In seiner Altersklasse dominierte Strauß jedoch problemlos und distanzierte seine Verfolger mit jedem Höhenmeter.

Thomas Kletzenbauer wird Vierter

Nicht am Start waren bei der Deutschen Meisterschaft Titelverteidigerin Tatjana Paller, dafür eine Reihe weiterer Isarwinkler: Neben Pallers Schwester Luisa (10. Senior Women, 37:01,6 Minuten) ging auch der Lenggrieser Thomas Kletzenbauer ins Rennen, der zuweilen auch im Weltcup unterwegs ist. Er benötigte 28:45,6 Minuten, landete auf Rang vier bei den Senior Men. Evi Gudelius (SSC Jachenau) wurde Fünfte bei den Senior Women in einer Zeit von 33:39,9 Minuten. Armin Tauber (Radl Rasti) wurde Dritter bei den Master Men in 36:31,3 Minuten.

Hätte Triple gern verteidigt.“

Des einen Freud‘, der anderen Leid: Ein bisschen Wehmut schwang bei Tatjana Paller mit, als sich am Sonntag 16 Frauen auf den Weg machten, um im Vertical die Lorbeeren zu verteilen. Die dreifache Deutsche Meisterin von 2022, die vor vier Wochen bereits den nationalen Sprinttitel erneuert hatte, „hätte das Triple gern verteidigt. Denn Titel ist Titel“, meint die Lenggrieserin. Doch Bundestrainer Florian Steirer schob dem mit Blick auf den Weltcup in Morgins und die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft (ab 27. Februar) einen Riegel vor. Er sieht Paller im WM-Sprint als potenzielle Medaillenanwärterin. An der Sprint-Spezialistin wäre auch beim Vertical am Mittagberg kein Vorbeikommen gewesen. Der Zweitplatzierten Maria Hüber hatte Paller bereits beim DM-Sprint eineinhalb Minuten abgeknöpft.

Luisa Paller mit Skimo-Virus angesteckt

Der Name Paller war dennoch in der Ergebnisliste vertreten: Die jüngere Schwester Luisa (22) wurde Frauen-Zwölfte. „Ich habe sie mit meiner Leidenschaft angesteckt, und wir trainieren oft gemeinsam.“ Als Newcomer hatte sich Luisa Paller bescheiden in der hintersten Startreihe positioniert. „Das wurde ihr zum Verhängnis. Es war eine super-technische Strecke mit nur einer Spur und kaum Möglichkeiten zu Überholen.“ Am kommenden Samstag kann Luisa zeigen, ob sie mit der weltcup-erprobten Tatjana Schritt halten kann: Beim Jennerstier (Vertical) in Berchtesgaden starten beide Schwestern. sts