Frankfurt Marathon: Schnelle Hasen sind Theas Tod

Von: Wolfgang Stauner

Die erste Startgruppe mit den Topläufern geht auf die Strecke: Thea Heim (Mitte, blaue Kappe) jagt ihre persönliche Bestzeit. © Hannes Albert

Es ist ein Rekordversuch, doch der endet jäh nach 31 Kilometern: Beim Frankfurt Marathon muss Thea Heim, Top-Läuferin aus Sachsenkam, von Krämpfen geplagt, vorzeitig die Segel streichen.

Frankfurt/Sachsenkam – Beim ältesten deutschen City-Marathon in Frankfurt sind am Sonntag 15 000 Läufer auf die 42-km-Strecke gegangen. Unter ihnen die Top-Läuferin Thea Heim aus Sachsenkam, die ihren persönlichen Rekord von 2:36 Stunden verbessern wollte. Dazu kam es nicht, das Malheur bahnte sich ab Kilometer 20 an: Wadenkrämpfe, Seitenstiche und Schwindel. Ein paar Kilometer später musste die 30-Jährige aussteigen. Im Interview analysiert die IT-Spezialistin einer großen Münchner Versicherung den turbulenten Rennverlauf.

Wie war denn der Rennverlauf vom Start bis Kilometer 31, Ihrem Ausstieg?

Der Plan war, eine gleichmäßige 1:17 auf den Halbmarathon anzulaufen und dann das Tempo zu halten, oder sogar ein paar Sekunden auf der zweiten Hälfte gut zu machen. Die Strecke in Frankfurt ist in der zweiten Hälfte flacher und dadurch prädestiniert für den „negativ split“, also dass man die zweite Hälfte schneller läuft als die erste. Das sind nicht Minuten, sondern 20 bis 30 Sekunden.

Aber der Plan war spätestens ab der Halbmarathon-Marke Makulatur.

Ein Thema waren die hohen Temperaturen, ein anderes das schnelle Tempo. Ich habe mich kurz vor dem Start mit den Pacemakern unterhalten, dass wir lieber eine 1:17:30 auf dem ersten wegen der zahlreichen Brücken schwierigeren Split laufen. Die ersten zehn Kilometer haben gepasst; das waren 36:30 Minuten. Aber schon da hatte ich einen ersten leichten Wadenkrampf. Das war komisch, denn ich hatte noch nie im Rennen einen Krampf.

Nach 22 Kilometern war nicht mehr viel Kraft in den Beinen

Dann haben die Hasen das Tempo richtig forciert.

Ja, in meiner Gruppe ist auf den zweiten zehn Kilometern eine unglaubliche Dynamik entstanden. Alles war sehr hektisch und ich habe nicht mehr selbst die Zeiten gecheckt, sondern mich auf die Pacemaker verlassen. Die Durchgangszeit war 35:50 Minuten, sodass sich für den Halbmarathon 1:16:20 Stunden ergeben haben, also 40 Sekunden schneller als angepeilt. Nach 22 Kilometern habe ich gemerkt, dass nicht mehr viel Kraft in den Beinen war. Die Krämpfe wurden stärker, Seitenstechen und Schwindel kamen dazu. Ich war einfach „drüber“ und es hat keinen Sinn gemacht, weiterzulaufen.

Wadenkrämpfe, Seitenstechen, Schwindel – das hört sich nach einem Anfängerfehler an.

Das ist zu hart. Aber klar, im Nachhinein ärgert mich der Ausstieg natürlich. Ich hätte mein eigenes Tempo durchziehen müssen, ohne mich von den Pacemakern ins Verderben treiben zu lassen. Irgendwie hat die Routine gefehlt nach der dreijährigen Marathon-Abstinenz. Außerdem habe ich keine 20 Marathons in den Beinen. Es war erst mein dritter.

In Frankfurt keine Bestzeit-Bedingungen

Sie laufen viel öfter einen Halbmarathon. Da wissen Sie wahrscheinlich, wie sich das anfühlen muss.

Auch beim Halbmarathon chill’ ich nicht auf den ersten zehn Kilometern. Auch da bin ich am Anschlag, aber ich kann es eben durchziehen. In Frankfurt konnte ich nicht einschätzen: Was ist zu viel? Wie muss es sich anfühlen, dass ich es noch ins Ziel bringe? Letztlich muss man ehrlich zu sich selbst sein: Wenn die Bedingungen zu schwierig werden, muss man sich von Rekorden und Zeiten verabschieden und ein solides Rennen ins Ziel bringen. Ich kenne niemanden, der in Frankfurt eine Bestzeit gelaufen ist. Es waren schlichtweg keine Bestzeit-Bedingungen.

Außerdem haben es nur 11 der 26 Eliteläuferinnen ins Ziel geschafft.

Im Leistungssport geht man nun mal ins Risiko. Einen Marathon in drei, vier Stunden durchjoggen ist schön, aber Leistungssport ist immer am Limit. In der Natur des Leistungssports liegt’s, dass man seine Grenzen ausreizt. Es ist Teil des Spiels, dass der Schuss mal nach hinten losgeht. Ich kenne keinen Top-Marathoni, dem so etwas noch nicht passiert wäre. Selbst Eliud Kipchoge (Olympiasieger, Weltmeister und Weltrekordhalter, d. Red.) ist beim London Marathon schon rückwärts gegangen. Ein Tick zu viel Risiko, und du springst über die Klinge.

Fokussiert: Thea Heim kurz vor dem Startschuss in Frankfurt. © Hannes P Albert

Der Trubel vor dem Start war groß: Covergirl für den Hauptsponsor, beste Deutsche, angekündigter Rekordversuch, Pressekonferenzen… Wie sind Sie damit umgegangen?

In Ansätzen habe ich das als beste Deutsche beim Hamburg Marathon mitbekommen, aber Frankfurt ist eine andere Nummer. Eigentlich war Laura Hottenrott als beste Deutsche angekündigt, drum hatte ich nicht erwartet, dass sich für mich jemand groß interessiert. Das war zwar etwas anstrengend, weil ich das auch nicht jeden Tag mache. Aber es hat mich nicht beeinträchtigt.

Als beste Deutsche hatten Sie ein Kamera-Motorrad an der Seite und damit Läufer, die auch mal ins Fernsehen wollen. Wie sehr stört so etwas?

Das ist in so einem Pulk stressig. Die Konzentration gilt der Strecke und den Läufern neben dir, dass man sich nicht gegenseitig in die Hacken tritt. Vor jedem Verpflegungstisch musst du um einen Wasserbecher kämpfen. Da spielt auch wieder das Thema Erfahrung rein.

Renndirektor Jo Schindler hat für mehr nationales Engagement großer Veranstalter geworben, beispielsweise mit einem 100 000 Euro-Jackpot. Ist das der richtige Weg, um deutsche Marathons attraktiver zu machen?

Ich fände es cool, wenn man es schaffen würde, alle nationalen Top-Athleten an dieselbe Startlinie zu bringen. Das wäre auch ein wichtiges Thema für Quali-Normen für EM, WM oder Olympia.

So wie in den USA die Trials?

Das US-System befürworte ich sehr. In allen Laufwettbewerben gehen die Athleten an den Start, und und die besten Drei sind dann qualifiziert. Das funktioniert nur in den USA, weil es bei solchen Trials gute Preisgelder gibt. Das macht es für die Athleten sehr attraktiv. Ist auch die Frage, ob man Afrikaner einladen muss, wenn man die Top-30 aus Deutschland hat. Das verspricht spannende Wettbewerbe, das kommt beim Publikum gut.

Doppelbelastung: Beruf und Sport kosten Performance

Sie haben sich bewusst für das Doppelleben einer Vollzeitangestellten und Fast-Profisportlerin entschieden. Fehlen dadurch ein paar Prozent zur Spitze, die Sie aufgrund des reduzierten Trainings nicht rauskitzeln können?

Das ist ein wesentlicher Faktor. In der Summe trainiere ich nicht die Umfänge eines Profis. Das macht auf der Langstrecke viel aus. Wichtig ist auch die Regeneration. Wenn man zwischen den Einheiten die Füße hochlegen kann, regeneriert man schneller, außerdem sinkt dadurch die Verletzungsanfälligkeit. Trainingslager verbessern auch die Leistung, aber dafür muss ich Urlaub nehmen. Das sind die paar Prozent, die zur absoluten deutschen Spitze fehlen. Für mich ist’s okay, weil ich mich bewusst gegen den Profisport entschieden habe.

Mit dieser Entscheidung gehen Sie auch heiklen Themen wie der Dopingproblematik aus dem Weg.

Alleine heuer wurde 25 Kenianer des Dopings überführt. Viele Profis setzen alles auf diese Karte, um sich gegen die ungeheuere Konkurrenz im eigenen Land durchzusetzen, und um bei einem gut dotierten europäischen Marathon eingeladen zu werden. Wenn sie diese eine Chance bekommen, müssen sie unbedingt performen. Der Druck ist auch deshalb so groß, weil sie Verantwortung für die Familie haben. Wenn sie hier eine gute Prämie kassieren, haben sie in Kenia zwei, drei Jahre finanziert. In diesen Bereich will ich nicht hinein, denn das hat nichts mit dem Sport zu tun, den ich betreiben will.

Wann starten Sie den nächsten Rekordversuch?

Mal sehen... (lacht).