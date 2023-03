Geretsrieder Eiblteam feiert Doppelerfolg in Kandel

Von: Wolfgang Stauner

Teilen

Siegerinnen unter sich: Thea Heim (li., Halbmarathon) und Masha Radko (Marathon). Heim hat 170 Trainingskilometer in den Beinen Radko läuft eine sensationelle zweite Hälfte © Talentteam ENF/kn

Thea Heim gewinnt erneut den Halbmarathon in Kandel und verpasst ihren eigenen Streckenrekord vom vergangenen Jahr nur um 41 Sekunden. Doch den eigentliche Coup in Norman Feilers Eiblteam landet Masha Radko: Die junge Ukrainerin (25) siegt bei ihrem Marathon-Debüt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Bienwald-Marathon in Kandel ist ein Klassiker unter den Langstreckenläufen: Erstmals wurde er 1976 ausgetragen; ab 1999 bieten die Veranstalter auch einen Halbmarathon an. Obendrein gilt der kleine Ort in der Südpfalz als Geheimtipp unter den Läufern: Wegen seiner schnellen Streckenführung ermöglicht er schon früh im Jahr Topzeiten. So hatte Thea Heim im vergangenen Jahr den Streckenrekord im Halbmarathon aufgestellt (1:14.23 h), und seitdem gibt es eine Kooperation zwischen dem TNT Eiblteam um Trainer und Teammanager Norman Feiler und den Organisatoren des Bienwald-Marathons.

Die ukrainischen Athletinnen bekamen dieses Jahr freie Startplätze, sodass sich Coach Norman Feiler und Masha Radko, die Siegerin der Raiffeisen-Oberland-Challenge 2022, entschlossen, in Kandel das Marathondebüt der 25-Jährigen zu wagen. Mit fünf Athleten und drei Betreuern fuhr das Team in die Pfalz. Neben Radko trat die ROC-Siegerin 2021 Ricarda Gerlach im Marathon an, im Halbmarathon wollte Thea Heim ihren Vorjahrestitel verteidigen: Klara Ningerova und Teo Ivanov wollten auf Bestzeitenjagd gehen.

Thea Heim hat 170 Trainingskilometer in den Beinen

Vom Start weg setzte sich Thea Heim zusammen mit Corinna Coenning (run2gether) an die Spitze des Frauenfeldes. Coenning war die beste Deutsche beim Frankfurtmarathon im vergangenen Oktober, in dem Heim aufgeben musste (wir berichteten). Die beiden Athletinnen sind auf einem ähnlichen Niveau und liefen bis Kilometer zehn einträchtig nebeneinander. Dann verschärfte die Sachsenkamerin das Tempo und brachte schnell ein paar Meter zwischen sich und Coenning. Aber Coenning ließ sich nicht abschütteln, obwohl Heim das Tempo immer weiter forcierte. Feiler, der seine Athletinnen mit dem Rad auf der Strecke unterstützte, war skeptisch, ob Heim ihr Tempo halten würde. „Nach dem Halbmarathon in Paris sind wir direkt in einen Trainingsblock gestartet. Thea hatte 170 Trainingskilometer in den Beinen, und der Halbmarathon in Kandel sollte im Hinblick auf den Marathon ein Training in der Ermüdung sein“, erklärt der Trainer und befürchtete einen Einbruch. Aber Heim ist ein Wettkampftyp und hielt den Abstand bis ins Ziel. Mit 1:15.04 Stunden gewann sie mit acht Sekunden Vorsprung auf Coenning (1:15.12 h). Die 19-jährige Klara Ningerova absolvierte ihr Marathondebüt als Achte in nicht erwarteten 1:28.18 Stunden, und auch Teo Ivanov schlug sich als 16. sehr tapfer (1:16.27 h).

Doch die Topleistung des Tages erbrachte ein anderer Schützling von Norman Feiler: Masha Radko. Die Marathondebütantin hatte im vergangenen Oktober bereits die Halbmarathons in Bratislava und Graz gewonnen. Entsprechend selbstbewusst setzte sie sich von Beginn an die Spitze des Feldes. „Für Masha war es nach dem Wintertraining ein guter Termin, um die Ausdauerform zu überprüfen“, sagt Feiler und befand eine Zeit zwischen 2:46 und 2:48 Stunden als realistisch.

Masha Radko läuft eine sensationelle zweite Marathon-Hälfte

Die Taktik, die erste Hälfte defensiv anzugehen, setzte Radko perfekt um. Wie ein Uhrwerk lief die 25-Jährige aus Odessa und passierte den Halbmarathon in 1:24.36 Stunden. Auf der zweiten Hälfte durch den Bienwald steigerte sie ihr Tempo kontinuierlich. Mit der ukrainischen Flagge in den Händen überquerte Radko nach 2:46,57 Stunden die Ziellinie. „Masha hat abgeliefert“, meinte Feiler trocken. „Das war ihre stärkste Leistung bisher.“ Vor allem die zweite Hälfte in sensationellen 1.22.21 Stunden imponierte dem Coach. Ricarda Gerlach hatte vom Start weg mit Magenproblemen zu kämpfen und finishte in 2:59.18 Stunden als Fünfte.

Masha Radko auf Anhieb die Nummer 1 in der Ukraine

Für Masha Radko war es ein besonderer Erfolg, denn auf Anhieb ist sie derzeit die Nummer eins in der Ukraine. Das gesamte Eiblteam samt Trainingspartnerin Thea Heim empfinge Radko im Ziel und gratulierte ihr zur zweitschnellsten Zeit, die in Kandel jemals gelaufen wurde. „Ich bin sehr stolz“, tat die vollkommen ausgepumpte Läuferin kund.

Masha Radko war im April 2022 nach Geretsried gekommen und trainiert seitdem bei Norman Feiler in der Trainingsgruppe. Neben der ROC- Laufserie gewann sie die Halbmarathons in Karlsfeld und Graz sowie zahlreiche Läufe der Münchner und Ismaninger Winterlaufserie. Das große Ziel in diesem Jahr ist indes der Frankfurt Marathon. „Ich glaube Masha hat sehr großes Potenzial im Marathon“, ist sich Feiler sicher. Aber auch jenseits von Frankfurt hegt die zierliche Ukrainerin einen großen Traum – den von Olympia 2028.