Hohe Sprünge und erste Punkte beim Weltcup-Debüt in Alpe d‘ Huez

„Truckdriver“ über dem Tegernsee: Mit einem Rückwärtssalto und Griff an den Ski überzeugte Katharina Michl die Kampfrichter beim Europacup am Sonnenbichl; in Wiessee erreichte sie die Platzierungen fünf und neun.

FREESTYLE

Von Wolfgang Stauner schließen

Katharina Michl vom SC Bad Tölz absolviert in Alpe d‘ Huez ihren ersten Freestyle Weltcup und fährt auf Anhieb Weltcup-Punkte ein.

Bad Tölz – Eine buckelige Piste, garniert mit zwei Sprungschanzen und obendrein die Stoppuhr, die unerbittlich die Sekunden runtertickt – Freestyle ist der perfekte Sport für den vielseitigen Skifahrer und -akrobaten. Von Perfektion ist Katharina Michl noch weit entfernt, wie sie selbst sagt. Doch mit der 15-jährigen Buckelpistenspezialistin wächst beim Skiclub Bad Tölz ein ungewöhnliches Talent heran. Vor ein paar Tagen feierte das Mädchen, das in Gilching beheimatet ist, in Alpe d’ Huez ihr Weltcup-Debüt und krönte zwei beherzte Rennen – eines im Einzel, eines im Parallel (Dual) – mit den ersten Weltcup-Punkten.

DM: Titel und Bronze beim Open in Hintertux

Dass es in dieser Saison schon gegen die internationale Elite gehen würde, war im November beim FIS-Open in Hintertux, in dessen Rahmen auch die Deutschen Meisterschaften ausgefahren wurde, noch nicht zu ahnen. Doch der DM-Titel im Einzel und Bronze im Dual waren gewissermaßen der Türöffner für Alpe d’ Huez, denn aufgrund der guten Leistungen entschied Bundestrainerin Anja Bolbjerg, die Teenagerin in den französischen Wintersportort mitzunehmen. Eigentlich sollten es hier zusammen mit dem DSV-Team nur ein paar Trainingseinheiten werden; bestenfalls stand ein Start als Vorläuferin im Raum. Doch da die Trainingsläufe Bolbjerg – früher selbst mehrfache Olympia- und WM-Teilnehmerin für Dänemark – absolut überzeugten, nominierte die Bundestrainerin das Talent flugs nach. „Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet“, berichtet Michl. „Mit entsprechend zittrigen Knien stand ich oben am Start.“

Die Vorgabe der Trainerin war, „einen sicheren, gescheiten Lauf ins Ziel bringen“. Denn auch wenn die Jüngste im Feld nichts zu verlieren hatte, so wollte sie doch auf jeden Fall Bolbjerg das Vertrauen zurückzahlen.

Nun haben die Sprünge mehr Höhe

Die drei Kriterien nach denen die siebenköpfige Jury einen Lauf bewertet, sind das flüssige und sichere Fahren (60 Prozent), die Ausführung und Schwierigkeit der Sprünge (20 Prozent) sowie die Gesamtlaufzeit (20 Prozent). „Das ist meine Schwäche“, räumt die Gymnasiastin ein, die in erster Linie durch ihren sauberen Fahrstil brilliert. „Bei den Sprüngen habe ich mich verbessert. Vor allem in der Höhe.“

So zeigte die Newcomerin nach einem guten Start am ersten Sprung einen selbst für sie überraschend hohen und weiten Back Tuck, sodass sie Mühe hatte, wieder in die Spur und in den Rhythmus zu kommen. Nach der Schrecksekunde zeigte sie eine solide Fahrt, und als zweiten Sprung einen Mute Grab. Mit diesem beherzten Lauf wurde sie als 20. gewertet.

Bolbjerg war derart zufrieden, dass sie die Gilchingerin auch im Parallelwettbewerb starten ließ. Hier hatte sie als Gegnerin die US-Amerikanerin Tess Johnson, Neunte der aktuellen FIS-Liste. Auch diesen Lauf brachte Michl beherzt nach unten. Als 22. konnte sie ihrer starken Gegnerin sogar zwei (von 35) Punkte abluchsen.

Im Januar beginnt die Europacup-Tour

„Unterm Strich war’s ein gelungenes Weltcup-Debüt“, resümiert Katharina Michl. „Ich bin dankbar und unglaublich glücklich, dass die Trainerin mir das zugetraut hat.“ Nun freut sich das Mädchen auf die im Januar beginnende Europacup-Tour, der sie nach Schweden, Finnland, Deutschland, Frankreich und in die Schweiz führt. Saisonhöhepunkt ist Ende März die Junioren-WM in Airolo. „Mich dafür zu qualifizieren, ist das große Ziel“, sagt Michl selbstbewusst. Gelungen ist ihr das bereits in der vergangenen Saison. In Chiesa di Val Malenco fuhr sie zwei Top Ten-Platzierungen ein (10. Dual, 12. Einzel) heraus und belegte im neu geschaffenen Team-Wettbewerb zusammen mit dem Allgäuer Max Straub Platz fünf.