Europameisterschaft in Boi Taüll: Im Sprint-Finale war Paller am Limit

Von: Wolfgang Stauner

Mit Speed durch den „Diamanten“: Tatjana Paller (DAV Bad Tölz) ließ bei der Zeit-Quali und in den beiden Vorläufen niemanden an sich vorbei. Im Finale wurde es schließlich ein überragender vierter Platz. 17. im Vertikal, am Sonntag Start im Team-Relay © ÖSV/Martin Weigl

Die Lenggrieser Skibergsteigerin Tatjana Paller ist bei der Europameisterschaft in Katalonien „mega happy“ mit Platz vier im Sprint.

Boi Taüll/Lenggries – Dieser Winter steht für die Skibergsteiger des Deutschen Alpenvereins (DAV) ganz im Zeichen von Tatjana Paller. Mit Platz fünf – trotz einer Zeitstrafe – beim Weltcup-Sprint in Morgins/Schweiz ließ die 26-jährige Lenggrieserin heuer erstmals aufhorchen. Das jüngste Bravourstück lieferte Paller am Mittwochnachmittag in Boi Taüll ab. Beim ersten Wettbewerb der Europameisterschaft im beschaulichen katalanischen Wintersportort am Fuße der Pyrenäen lief Paller in ihrer Lieblingsdisziplin, dem Sprint, im Finale auf Platz vier.

„Mein Gott, die Lunge hat ordentlich gepfiffen da droben auf über 2000 Metern, und ich hatte krass Blutgeschmack im Mund“, berichtet Paller vom Finale, bei dem sie ans absolute Limit gegangen war. „Eine Medaille wäre geil gewesen, aber ich habe mir nichts vorzuwerfen. Mit Platz vier bin ich mega-happy, die drei vor mir waren einfach besser.“ Die drei – das waren auch die Favoritinnen: Siegerin Marianna Jagercikova (Slowakei), Tove Alexandersson (Schweden) und Emily Harrop (Frankreich).

Fünf Sekunden fehlen aufs Medaillen-Trio

Dabei hatte Paller die Slowakin sowohl im Viertel- als auch im Halbfinale knapp geschlagen. In der riesenslalom-ähnlichen Abfahrt schob sich die Lenggrieserin, die beim Skiclub den alpinen Rennsport von der Pike auf gelernt hatte, nämlich am letzten Tor innen vorbei zum jeweiligen Sieg in den beiden Vorlauf-Heats. Doch im Finale fehlten Paller dann doch eine Handvoll Sekunden auf das Medaillen-Trio. „Vielleicht habe ich in den drei Läufen zuvor zu viele Körner verschossen“, sinniert Paller.

Bestzeit in der Zeit-Quali

Denn bereits in der Zeit-Quali rannte die Studentin mit Maximalpuls durch den „Diamanten“, mit dem die Veranstalter trotz des Schneemangels ihre Strecke präpariert hatten. Im Gegensatz zu den technisch anspruchsvolleren Spitzkehren ist dieser Streckenabschnitt genau das Richtige für Speedläuferinnen wie Paller. Die Stoppuhr blieb nach der etwa einen Kilometer langen Strecke mit 80 Höhenmetern bei 3:30 Minuten stehen. Zum Vergleich: Die spätere Siegerin Jagercikova benötigte 30 Sekunden länger. „Den Top-Läuferinnen wie Marianna ist es egal, welche Gegner sie in den Heats bekommen. Ich hau’ gleich mal eine schnelle Zeit raus, und bekomme in den Heats vielleicht schwächere Gegnerinnen“, erklärt Paller die unterschiedliche Taktik. Denn in jedem der fünf Viertelfinal-Heats steigen nur die zwei Erstplatzierten und die beiden zeitschnellsten Dritten ins Halbfinale auf.

Auch hier zeigte Paller eine Top-Performance. Nach dem Diamanten und der Tragepassage gab es noch ein längeres Stück zum Laufen. „Das kam mir sehr entgegen.“ Denn hier legte die Isarwinklerin hintenraus noch etwas zulegen und an den anderen vorbeiziehen. „Nur im Finale hat das leider nicht mehr geklappt“, bedauert Paller. Dass sie als Vierte knapp an ihrem ersten EM-Podest vorbeigeschrammt ist, wurmt sie indessen nicht weiter. „Etwas Zeit habe ich ja noch vor mir“, weiß die 26-Jährige. „Immerhin habe ich gezeigt, dass im Sprint mit mir zu rechnen ist.“

Platz 17 im Vertical war „mittelmäßig“

Mit ihrem zweiten EM-Auftritt, dem Vertical gestern, war Tatjana Paller indessen nur „mittelmäßig zufrieden“. Als 17. von 35 Starterinnen kam sie in der Mitte des Feldes ins Ziel. „Ich habe zum Schluss noch einen ordentlichen Sprint hingelegt und drei Konkurrentinnen überholt. Das zeigt, dass ich mir die Kräfte nicht richtig eingeteilt habe und schon eher ans Limit hätte gehen müssen“, urteilt sie selbstkritisch.

Dazu bietet sich am Sonntag eine weitere Gelegenheit. Nach zwei Ruhetagen – Paller pausiert im Individual – wird sie mit Stefan Knopf (DAV Berchtesgaden) im Team-Relay starten. Dabei müssen beide Athleten einen verlängerten Sprint je zweimal nacheinander absolvieren. „Das wird noch mal richtig hart“, erwartet Paller. „Aber wird sind beide gut drauf.“ Gute Aussichten also auf eine weitere Top-Platzierung.

