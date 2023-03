In der Stadt der Liebe läuft Heim eine neue Bestzeit im Halbmarathon

Rund um Louvre und Eiffelturm läuft Thea Heim ihren schnellsten Halbmarathon. Die Uhr am Place de la Republique bleibt bei 1:13:17 Stunden stehen. Thea hat in den letzten neun Monaten eine sehr gute Entwicklung genommen mit Bestzeiten über zehn Kilometer, Halb-marathon und Marathon. Trainer Norman Feiler Thea Heim legt als Einzige in der zweiten Hälfte zu

LEICHTATHLETIK

Von Wolfgang Stauner schließen

Was für ein Saisonauftakt für Langstrecklerin Thea Heim: Beim Halbmarathon in Paris finisht die Sachsenkamerin in 1:13:17 Stunden und stellt damit eine neue persönliche Bestzeit auf.

Paris/Sachsenkam – Paris ist nicht nur die Stadt der Liebe, sondern auch die Stadt des Laufens. Vor Kurzem verwandelte sich die Pariser Innenstadt rund um Louvre und Eiffelturm in eine einzige Laufzone, denn der „Semiparis“ ist mit 40 000 Teilnehmern der zweitgrößte Halbmarathon der Welt. Morgens um 8 Uhr beginnt das Mammutevent mit dem Start der Eliteläufer in der ersten Startwelle, und nachmittags um 16 Uhr wird der letzte Teilnehmer im Ziel begrüßt.

Einladung fürs Elitefeld

Bei der diesjährigen Ausgabe des „Semiparis“ stand auch Thea Heim an der Startlinie; für sie ging damit ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. „Paris wollte ich schon immer einmal laufen, und auch die Stadt sehen. Dieses Jahr wurde ich im Elitefeld akzeptiert und eingeladen“, berichtet die Sachsen-kamerin. Die Konkurrenz versah sie mit dem Etikett „Weltklasse“. Sheila Chekirui, Siegerin des Valencia Marathons im vergangenen Dezember, bei dem auch Heim ihre Bestzeit aufgestellt hatte (wir berichteten), und die spanische Marathonrekordlerin Marta Galimany waren nur zwei von zahlreichen klangvollen Namen beim Start auf der Pont Neuf. Bei kühlen vier Grad ertönte der Startschuss, der das Elitefeld auf die hügeligen 21,095 Kilometer schickte. Trainer Norman Feiler hatte seine Athletin angewiesen, den ersten Teil verhalten anzugehen: „Damit Thea bei den vier Anstiegen in der zweiten Hälfte nicht einbricht.“

Die 30-Jährige setzte den Rennplan exakt um, auch wenn ihre unmittelbaren Konkurrentinnen ihr zunächst davon liefen. Die ersten zehn Kilometer lief Heim in 34:58 Minuten, um dann das Tempo zu forcieren. „Ich konnte Thea nur an zwei Punkten im Rennen sehen. Aber über eine App konnte ich genau ihre Geschwindigkeit und Zeit verfolgen. Die anderen Mädels waren viel schneller in der ersten Hälfte. Aber die Ente wird erst am Ende fett“, war sich Coach Feiler sicher.

Thea Heim legt als Einzige in der zweiten Hälfte zu

Prompt zahlte sich die Taktik in der zweiten Hälfte aus. Läufer um Läufer sammelte Heim ein. An den steilen Anstiegen mussten fast alle Konkurrentinnen für ihr schnelles Anfangstempo büßen. Aber Thea Heim stürmte unaufhaltsam dem Ziel am Place de la Republique entgegen. Nach 1:13:17 Stunden überquerte sie mit neuer persönlicher Bestzeit die Ziellinie und war die einzige Läuferin im Feld, die in der zweiten Hälfte mit 34:34 Minuten schneller war, als in der ersten Hälfte. Ein sensationeller Platz acht war die Belohnung. Der Sieg ging erwartungsgemäß an die Kenianerin Sheila Chepkirui (1:06:01 h). „Ich hätte nie gedacht, dass ich auf dieser schweren Strecke eine Bestzeit laufen würde. Aber heute hat sich die Renntaktik bezahlt gemacht“, resümiert die IT-Spezialistin ihre Top-Performance in Paris.

Ungeschlagen in der Winterlaufserie

Doch auch die akkurate Marathonvorbereitung seit Januar hat Heim das nötige Stehvermögen verliehen. Bereits ihre Siege in der Münchner Winterlaufserie über zehn und 15 Kilometer, wo sie schon im elften Jahr ungeschlagen ist, zeigen ihre gute Verfassung.

Ein Trainingslager im Februar auf Mallorca setzte einen weiteren wichtigen Reiz. „Thea hat in den letzten neun Monaten eine sehr gute Entwicklung genommen mit Bestzeiten über zehn Kilometer, Halbmarathon und Marathon. Die Coronazeit war sehr schwierig für sie, aber jetzt blüht sie richtig auf“, ist Coach Norman Feiler sehr stolz auf seine Athletin.

Bis Mitte April stehen weitere zwei Halbmarathons an, unter anderem das Weltklasserennen in Berlin, bevor Thea Heim einen internationalen Marathon bestreitet. Der Gold Label-Wettbewerb in Rotterdam oder Deutschlands größter und schnellster Frühjahrsmaraton in Hamburg stehen in der engeren Wahl. „Wir warten auf eine Rückmeldung von unserem Racemanager“, verrät Feiler.