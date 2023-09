Gaißach mit Kantersieg bei RW Tölz – Erster Dreier für Baiernrain – Kochelsee gewinnt im Derby

Teilen

In den ersten 20 Minuten dominierten die FF Geretsried und gingen durch Selim Alas (re.) in Führung. © Ewald J.Scheitterer

In den Kreisklassen 4 und 5 im Kreis Zugspitze standen wieder einige Partien an. Der SV Bad tölz setzte sich gegen den FF Geretsried durch. ESV Penzberg und Benediktbeuern siegten ebenfalls knapp.

Kreisklasse 4

SV Bad Tölz - FF Geretsried 2:1 (1:1)

Es war eigentlich das typische Unentschieden-Spiel. Vor allem in Hälfte zwei ging’s fast die ganze Zeit nur in Richtung Tölzer Tor. Doch etwa 20 Meter vor dem Gehäuse waren die Fußball-Freunde mit ihrem Latein am Ende. Dann kam eher zufällig Simon Essendorfer an den Ball, nahm Maß und versenkte die Kugel aus etwa 18 Metern unhaltbar im langen Eck – 2:1 (69.). „Wenn man vor dem Tor so harmlos ist wie wir heute, dann reicht das eben nicht“, musste FF-Coach Johann Latanskij einsehen und gab zu: „Wir haben heute schlecht gespielt.“

Dabei hatten die Gäste in den ersten 20 Minuten alles im Griff und gingen folgerichtig durch Selim Alas in Führung (7.). „Doch dann haben wir plötzlich aufgehört Fußball zu spielen. Da war auf einmal keine Energie mehr auf dem Platz“, rätselte der FF-Trainer. Erste Konsequenz: Niklas Kottmair gelang nach einem schönen Spielzug das 1:1 (34.) SV-Coach Klaus Riedmüller war vor allem mit der Abwehrleistung seines Teams zufrieden, bemängelte jedoch: „Phasenweise haben wir unsere spielerische Linie verloren.“

Das sah dann so aus, dass die Gäste versuchten, mit langen Bällen ihre schnellen Spitzen zu erreichen, und die SV-Defensive alles konsequent weg drosch. Dann gab’s sogar noch einen Elfmeter, doch FF-Keeper Andrei Cebotari parierte den von Klaus Siebenäuger schwach geschossenen Strafstoß, der auch noch den Nachschuss in die Wolken setzte (79.). „Mei, das kann schon mal passieren“, urteilte Riedmüller. „Das Wichtigste ist, dass die Punkte in Tölz geblieben sind.“ (esc)

ASC Geretsried - SG Ascholding/T. 1:2 (1:1)

Beide Trainer zogen ein identisches Fazit nach dem Spiel. Der Ascholdinger Sieg „war absolut verdient“, so die einhellige Meinung von Tasso Lasidis und Florian Rensch.

Das Spiel begann turbulent. Nach einem Ascholdinger Einwurf bewies Philip von Jagemann eine brillante Übersicht, legte den Ball auf Thomas Kopp, der von der Sechzehnerkante vollstreckte (6.). Weiter ging es nur wenig später, als ein Ascholdinger Verteidiger einen ASC-Stürmer im Strafraum regelwidrig stoppte. Tasso Lasidis verwandelte den fälligen Strafstoß zum Ausgleich (13.), dennoch haderte der ASC-Coach mit dieser Szene: „Das war eine klare rote Karte.“ Der Schiedsrichter sprach nicht einmal eine Verwarnung aus.

Weiterhin vollzählig zeigte Ascholding eine starke erste Halbzeit. „Wenn wir mehr Kapital aus unseren Möglichkeiten schlagen, können wir es da schon entscheiden,“ beschrieb Florian Rensch den ersten Abschnitt aus seiner Sicht. Bezeichnend dafür war die Bilanz von Kapitän Marinus Poschenrieder. Er prüfte ganze drei Mal das Aluminium an der Böhmwiese auf seine Standsicherheit.

Nach einer Stunde folgte der zweite Knackpunkt im Spiel des ASC: Kapitän Andreas Zimolong bekam in einer Aktion zwei Mal gelb und wurde vom Platz gestellt. Die Überzahl nutzten die Ascholdinger, um ihr spielerisches Übergewicht auch auf die Anzeigetafel zu bringen. Tomas Paciaroni erzielte per Flugkopfball den Siegtreffer (71.). „Das war unsere beste Saisonleistung,“ freute sich der siegreiche Florian Rensch. (cga)

SG Baiernrain/D’zell - TSV Sauerlach 4:0 (3:0)

Der erste Saisonsieg der SG hatte auf sich warten lassen, doch dafür fiel er dann sehr deutlich aus. „Damit kann man zufrieden sein“, betonte Massimo Foraterra nach dem 4:0-Erfolg. Bereits früh konnten die Baiernrainer „der gegnerischen Euphorie den Stecker ziehen“, wie Foraterra sagte: Sebastian Kappelsberger erzielte schon nach zwei Minuten das 1:0.

Die Gastgeber hatten noch wesentlich mehr Chancen, frühzeitig zu erhöhen. Seppi Kirmair erlöste sie dann mit dem zweiten Tor (29.). Kurz vor der Pause war es erneut Kirmair, der die Partie praktisch schon entschied (44.). Auch in Halbzeit zwei sah Foraterra nach eigenen Angaben von den Sauerlacher Gästen „eigentlich nichts“. Zählbares wollte seiner Elf aber auch erst mit dem Schlusspfiff gelingen: Kappelsberger schnürte auch noch seinen Doppelpack zum 4:0-Endstand (90.). (cga)

RW Bad Tölz - SG Gaißach/Wackersberg 0:5 (0:4)

Eine klare Begründung hatte Rot-Weiß-Coach Klaus Fahrner nach der Schlappe im Derby: „Das war einfach ein sehr guter Gegner. Die haben stark gespielt, waren beweglich und haben die Chancen genutzt.“ Damit war das Auftreten der Spielgemeinschaft besonders im ersten Abschnitt bestens erklärt.

So kamen die Gäste schon wenige Sekunden nach Spielbeginn zu ihrer ersten Chance, ehe es Schlag auf Schlag ging. Lorenz Hartl, stets trickreich und wieselflink auf der rechten Außenbahn unterwegs, brachte die Kugel in den RW- Strafraum, Flori Willibald (6.) traf mit einem verdeckten Schuss aus dem Hinterhalt. Sehenswert der nächste Treffer: Ein Abschlag vom RW- Keeper, weit neben seinem Gehäuse ausgeführt, landete genau bei Titzian Schubauer, der zog fast an der Mittellinie ab zum 2:0 in den Winkel.

Zwischenzeitlich die einzige Möglichkeit für die Platzherren, doch bei dem Schuss von Fynn Kettner hatte Klaus Ertl im SG-Kasten kein Problem. Bis zum Seitenwechsel bauten Michael Lugmair (23.) und Lorenz Hartl (30.) den Vorsprung auf 4:0 aus.

Schmerzhaft endete für RW-Abwehrrecken Benedikt Ertl (re.) das Derby gegen die SG Gaißach-Wackersberg. © HANS DEMMEL

Nach Wiederbeginn erhöhte Florian Hohenreiter (56.) auf Vorlage von Michael Ostler schon bald zum späteren 5:0-Endstand. Weitere Treffer gab es für die zahlreichen Zuschauer nicht mehr zu sehen – „weil der Gegner fünf Gänge zurückgeschaltet hat“, meinte Fahrner. Und tatsächlich gestand SG-Coach Thomas Gärner: „Wir haben während der Woche ein Nachholspiel. Da wollten wir uns nicht unbedingt total verausgaben.“

Zur Tabellenführung hat es auch so gereicht. Und die soll am Donnerstag bei der SG Ascholding/Thanning verteidigt werden. (dh)

Kreisklasse 5

ESV Penzberg - FSV Höhenrain 2:1 (1:0)

„Bisher lief es in den Spielen gut für uns, jetzt war es halt mal anders,“ bilanzierte Klaus Heller nach der ersten Saisonniederlage des FSV. Heller war insbesondere von der ersten Halbzeit sehr enttäuscht. „Das Beste daran war, dass wir nur 0:1 hinten lagen“, fand der FSV-Trainer. Bastian Schweiger hatte nach einem Freistoß ins Tor geköpft (33.).

In der Kabine traf Heller wohl den richtigen Ton, bereits kurz nach dem Seitenwechsel rutschte ein Freistoß aus dem Halbfeld von Luis Amman an Freund und Feind vorbei ins Tor (47.). Höhenrain präsentierte sich nun wesentlich besser, geriet aber erneut in Rückstand. „Drei Mal hätten wir schon klären können,“ ärgerte sich Heller über die erneute Penzberger Führung (71.). „Im Endeffekt haben wir verdient verloren,“ so das Höhenrainer Fazit. (cga)

SG Antdorf/Iffeldorf - TSV Benediktbeuern 2:3 (1:2)

Freunde des gepflegten Fußballs kamen in dieser Partie nicht auf ihre Kosten. Die Teams spielten sehr körperbetont und ackerten von der ersten bis zur letzten Minute. Am Ende war Trainer Thomas Neumeier froh, dass es seine Mannschaft schaffte, die drei Punkte über die Zeit zu retten. Zugleich räumte er ein: „Recht viel länger hätte es nicht mehr dauern dürfen.“

Die Partie begann für die Gäste vielversprechend, bereits nach drei Minuten traf Fabian Mangold zum 1:0. Danach neutralisierten sich die beiden Teams, es gab viele Nickligkeiten und Unterbrechungen. In der 31. Minute schaffte es Benedikt Veicht allerdings, den SG-Verteidigern nach einem Konter davon zu laufen und schob zum 2:0 ein. Danach machten sich die Beurer das Leben selbst schwer.

Dem 1:2 war ein ungeschicktes Foul vorausgegangen, das zu einem Foulelfmeter führte. Nachdem ein Antdorfer ein Eigentor zum 1:3 geköpft hatte, folgte der nächste Benediktbeurer Patzer: Ein Antdorfer durfte nach einem Einwurf zwischen drei Gästespielern hindurchspazieren und das 2:3 schießen: „Das darf niemals passieren“, kritisierte Neumeier. „Da muss man ein taktisches Foul ziehen.“

Die Gastgeber versuchten mit unzähligen langen Bällen, den Ausgleich zu erzwingen. Zumal die Beurer zum Schluss wieder mal arge konditionelle Probleme hatten und viel durchwechseln mussten. Neumeier: „Das hat Unruhe reingebracht.“ (prp)

FC Kochelsee Schlehdorf - TSV Königsdorf 1:0 (0:0)

Es kommt ja selten vor, dass sich die Trainer nach einem knappen 1:0 einig sind in der Beurteilung des Spiels. Nach dem 1:0 für Kochelsee sprachen aber beide unisono von einem verdienten Sieg der Gastgeber, der laut Gästecoach Hannes Huber sogar „um zwei bis drei Tore höher möglich gewesen wäre“. Dem wollte Max Jochner nicht widersprechen: „Allein Mathias Leiß hätte normalerweise drei Tore gemacht aus seinen vielen hundertprozentigen Chancen. Aber er hebt sie sich wahrscheinlich für die wichtigen Spiele auf.“

Auch bei einer der Schlüsselszenen der Partie gab es von beiden Trainern nur eine Meinung. „Bei einem Foul des Kochelseer Torwarts Oliver Fastenrath an Markus Schlickenrieder nach einer Viertelstunde Spielzeit hätte es klar Elfmeter geben müssen“, sagte Huber. „Eine Führung wäre bei 30 Grad Sommerhitze natürlich von Vorteil gewesen“, trauerte er dem nicht gegebenen Strafstoß nach.

Trotz seines verletzten Armes erkämpfte sich der Kochelseer Michael Schratt (re.) in dieser Szene den Ball gegen den Königsdorfer Bernd Seestaller. © or

Die Führung für die Gastgeber und letztendlich das Tor des Tages fiel in der 64. Minute. Max Ryzinski hatte mit aggressivem Pressing den Ball erobert und ihn von rechts in den Strafraum gebracht – Michael Schratt vollstreckte gekonnt. Jochner war sehr angetan von der Leistung seiner stark ersatzgeschwächten Elf: „Es war ein cooler Sieg, aber brutal anstrengend. Die Burschen haben das richtig gut gemacht. Wir haben mindestens 25-mal durch Pressing den Ball erobert.“.

Auch sein Pendant war nicht unzufrieden ob der knappen Niederlage. „Mei, es war ein Auswärtsspiel, ist in Ordnung. Es geht weiter, nächste Woche spielen wir daheim gegen den ESV Penzberg und wollen da gewinnen“, so Huber. (sd)