Nullnummer beim FFG – ASV und SVT mit gerechtem Remis – Ascholding/Thanning holt Dreier ohne Glanz

Tobias Angermeier (li.) von der SG Gaißach machte in der zweiten Hälfte gegen Dietramszell mächtig Druck.

Kreisklasse 4 Zugspitze kompakt

Von Ewald Scheitterer schließen

Die Begegnung zwischen dem ASC Geretsried und dem SV Bad Tölz endete mit einem Remis. Auch beim FFG gab es ein Unentschieden, welches gleichzeitig eine Nullnummer war.

ASC Geretsried - SV Bad Tölz 2:2 (0:2)

Tasso Lasidis konnte eine gewisse Enttäuschung nicht verbergen: „Natürlich hatten wir uns einen Sieg vorgenommen.“ Das Unentschieden nach 0:2-Rückstand fühlte sich für den ASC-Spielertrainer aber dann doch „eher wie ein Punktgewinn“ an. Klaus Riedmüller war hingegen insgesamt zufrieden. „Schade, aber vom Spielverlauf geht das in Ordnung,“ so der SVT-Trainer.

Nach der Führung mit zwei Toren hatte er natürlich auch zwischendurch auf die Maximalausbeute gehofft. Zunächst sah es aber nicht danach aus, die ersten zehn Minuten, da waren sich beide Trainer einig, gehörten klar dem ASC Geretsried. „Da hatten wir Massl,“ gibt Riedmüller in Anbetracht mehrerer Hochkaräter für Geretsried zu.

Doch dann die plötzliche Wende. Klaus Siebenäugers Freistoß wurde von der Mauer ins Tor abgefälscht, die überraschende Führung für die Gäste (12.). Diese konnten sie anschließend auch noch ausbauen, eine starke Kombination im Angriffsdrittel veredelte Simon Essendorfer zum zweiten Treffer für die Tölzer (38.).

„Die Stimmung in der Halbzeit war natürlich getrübt,“ berichtete Tasso Lasidis aus der ASC-Kabine. Aber die Mannschaft bewies Moral und kam im zweiten Abschnitt zurück. Zunächst stellte Lasidis selbst den Anschluss wieder her, als er einen Freistoß von Florian Krone ins Tor verlängerte (58.), kurze Zeit später traf der eingewechselte Sebastian Philp nach einer schönen Kombination zum Ausgleich (62.). „Das war auch verdient, wir hatten so viele Chancen,“ befand der ASC-Trainer. (cga)

FF Geretsried - SC RW Bad Tölz 0:0

Die Gefühlswelt ist kompliziert bei den Fußball-Freunden aus Geretsried. „Eigentlich stehen wir ja gut da,“ sagt Johann Latanskij, schließlich beenden die FF den vierten Spieltag mindestens auf Platz zwei. Doch dass die Offensive nach dem 0:0 gegen Rot-Weiß Bad Tölz aus dem Spiel heraus weiterhin ohne Treffer bleibt, dämpft die Stimmung doch erheblich. Etwas einfacher ist es da für Rot-Weiß-Trainer Klaus Fahrner, er war in der Gesamtbetrachtung des Spiels mit dem Punkt nämlich recht zufrieden.

Den Tölzern gehörte die erste Gelegenheit des Spiels, bereits in der ersten Minute hatte Fynn Kettner die Führung auf dem Fuß aber vergab die Chance. Anschließend war es „ein Spielverlauf, wie ich gedacht hatte,“ so Fahrner. Die Gäste hielten das Zentrum dicht und zwangen Geretsried dadurch zu langen Bällen. „Diszipliniert verteidigt“ von seiner Elf, fand Fahrner. Die Hausherren kreierten aber insgesamt auch zu wenige Chancen, ein Problem das Johann Latanskij schon länger beobachtet. „Wir müssen da jetzt im Training was tun und von der Offensive fordern,“ kündigt der Übungsleiter an.

Und bei den wenigen Gelegenheiten der FF war spätestens bei RW-Keeper Bahner Endstation. Zum Ende des Spiels hätten sich die verpassten Chancen beinahe noch gerächt. In der 89. Minute lief erneut Fynn Kettner auf FF-Torwart Cebotari zu, hatte sogar noch einen Mitspieler neben sich. Doch der Keeper behielt wieder die Oberhand und baut damit seine beeindruckende Serie an Zu-Null-Spielen weiter aus. (cga)

TSV Sauerlach - SG Ascholding/Thanning 0:1 (0:1)

„Gut war’s nicht,“ sagte Florian Rensch nach dem Spiel. Doch die drei Punkte nahm er dann doch gerne mit. Sauerlach hatte zwar auch einige gute Chancen, notierte Rensch. Insgesamt hatte seine Mannschaft aber aus seiner Sicht mehr vom Spiel. Das Tor des Tages fiel in der besten Phase der SG, in den 15 Minuten vor dem Seitenwechsel. Maximilian Rieger versenkte den Ball nach einer Flanke von Christian Klein volley im Sauerlacher Gehäuse (37.).

Laut Rensch hätte seine Mannschaft auch noch einen zweiten Treffer machen müssen, insgesamt habe seine Mannschaft „zu wenig aus der spielerischen Überlegenheit gemacht.“ Am Ende war es auch SG-Torhüter Sebastian Karl zu verdanken, der bei einigen Kontersituationen der Gastgeber den Sieg festhielt. (cga)

SG SC Gaißach/SV Wackersberg-Arzbach - SG TSV Dietramszell/SV Baiernrain 1:1 (0:1)

Beide Trainer bewerteten das Duell der beiden Aufsteiger in die Kreisklasse 4 gleich, auch wenn sie sich jeweils einen anderen Ausgang gewünscht hätten: „Schade, da wäre mehr drin gewesen.“ So befand Gästecoach Massimo Foraterra zwar auch, dass seiner Truppe etwas Glück gefehlt habe, dass aber auch „in manchen Kontersituationen ein bisschen mehr Konzentration von Nöten gewesen wäre.“

Die beste Chance im ersten Durchgang hatten zwar die Hausherren, als Florian Hohenreiter einen perfekt servierten Kopfball so stark auf den Boden lenkte, dass die Kugel auch noch über die Querlatte sprang. Ansonsten waren aber die Gäste das aktivere und aggressivere Team, das zu Recht in Front lag. Nach schöner Vorarbeit von Hannes Kanzler hatte Sebastian Kappelsberger die Gäste in Führung gebracht (40.).

Nach dem Seitenwechsel wachten die Hausherren auf und setzten das gegnerische Tor unter Druck. Eine Serie von vier Eckbällen in Folge brachte den Ausgleich. Michael Lugmair nahm einen Eckstoß volley und jagte ihn aus etwa 17 Metern unhaltbar in die Maschen (55.). Ab der Mitte der zweiten Halbzeit war’s dann aber schon wieder vorbei mit dem Zwischenspurt der Gastgeber, und viel Kampf und Krampf im Mittelfeld bestimmten fortan die Partie. „Da hätten sowohl wir als auch der Gegner den Siegtreffer setzen können“, beklagt SCG-Coach Thommy Gärner, dass immer wieder „die letzte Konsequenz im Torabschluss fehlte“.

Und Foraterra gab zu Protokoll: „Letztlich müssen wir mit dem einen Punkt zufrieden sein, der Gegner hat in der zweiten Hälfte ziemlich viel Dampf gemacht.“ (esc)