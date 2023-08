SV Bad Tölz gewinnt Stadtderby – Nullnummer in Baiernrain – ASC überrennt Sauerlach

KREISKLASSE 4 Zugspitze kompakt

In der Tölzer Region kam es zum Stadtderby zwischen dem SCRW und dem SV. Letzterer setzte sich mit 4:1 durch. Außerdem gewann der ASC in Sauerlach.

SC Rot-Weiß Bad Tölz - SV Bad Tölz 1:4 (1:1)

Total verunsichert, ein kurioses Eigentor, Elfmeter verschossen und letztlich das Stadtderby am Samstagabend klar verloren – der SC Rot-Weiß ist endgültig am Boden der Tatsachen angekommen. Es schien so, als habe das prestigeträchtige Duell die Hausherren gelähmt. „Gratulation an den Gegner. Er hat heute verdient gewonnen“: Diesem kurzen, aber treffenden Kommentar von RW-Coach Klaus Fahrner ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.

Schon in den ersten 45 Minuten zeigten sich die Gäste von der Flinthöhe als das bessere Team mit mehr und besseren Torchancen. Es war der quirlige Erdem Cakir, der erst noch knapp scheiterte (15.), dann aber flach ins lange Eck zur Führung einschob (18.). Einer der wenigen RW-Vorstöße bis in den gegnerischen Strafraum brachte dann den Ausgleich: Ein 20 Meter-Freistoß von Kristian Lozancic wurde zu kurz abgewehrt, und Oliver Wegner jagte die Kugel ins linke Kreuzeck (27.).

Eine schöne Einzelleistung von Samir Bochnig brachte die erneute SV-Führung. Als sich RW-Keeper Siegi Bahner eine von Cakir getretene Ecke selbst ins Netz warf (72.), war die nach dem Seitenwechsel kurzzeitig aufflackernde rot-weiße Gegenwehr endgültig beendet. Den schönsten Spielzug des zweiten Durchgangs beendete Gökhan Arslan dann mit dem Treffer zum Endstand (84.). In der Nachspielzeit schoss Lozancic einen Foul-Elfmeter so schwach, dass Schlussmann Max Hollmann locker parieren konnte.

„Ein verdienter Sieg, ein geiles Spiel, die beste Leistung, die wir in letzter Zeit auf den Platz gebracht haben“, lobte SV-Coach Klaus Riedmüller seine Truppe überschwänglich. Bedenken, dass die Partie kippen könnte, habe er nur kurzzeitig nach dem Ausgleich gehabt: „Ich bin diesmal voll zufrieden.“ (esc)

SG Baiernrain/D’zell - FF Geretsried 0:0 (0:0)

Die Einschätzungen nach dem Spiel passten nicht zu den Erwartungen nach dem bisherigen Saisonstart beider Teams. Massimo Foraterra bleibt mit seiner SG sieglos und ohne Tor bekräftigte aber: „Das war eigentlich sehr gut von uns, wir hatten die besseren Chancen auf den Sieg.“ Gästetrainer Johann Latanskij hingegen bleibt mit seinen FF ungeschlagen und ohne Gegentreffer, musste aber zugeben: „Wir waren heute einfach irgendwie nicht da.“

Ein typisches 0:0 wollte man vor allem bei den Hausherren nicht gesehen haben. „Von den Chancen kann das auch 5:2 oder 6:2 ausgehen,“ sagt der Trainer, wenn er die Möglichkeiten gedanklich durchgeht. Da wären unter anderem zwei Pfostentreffer sowie eine Großchance für Peter Kanzler. Auf der anderen Seite konnte sich SG-Torhüter Sebastian Sedlmair bei einem Versuch der Geretsrieder aus 35 Metern auszeichnen. FF-Trainer Latanskij sagt dazu: „Nach zehn Minuten habe ich schon gemerkt, dass es heute schwierig wird.“

Auch er sah mehr Chancen bei den Gastgebern. Insgesamt sei es ein erwartbar „körperbetontes Spiel und nicht auf hohem fußballerischen Niveau“ gewesen. Beide Seiten konnten aber irgendwie doch zufrieden mit dem Punktgewinn sein. Foraterra sah eine gute Reaktion auf den schwachen Saisonstart und sagt: „Wir haben alles richtig gemacht, außer die Tore.“ Latanskij konnte sich auch mit dem Ergebnis anfreunden, „weil wir weiter hinten die null halten. Früher hätten wir so ein Spiel wahrscheinlich verloren.“ (cga)

TSV Sauerlach - ASC Geretsried 1:6 (0:4)

Im dritten Anlauf gelang dem ASC Geretsried endlich der erste Saisonsieg. Spielertrainer Tasso Lasidis war sehr zufrieden mit dem Auftritt seines Teams und bescheinigte seinen Spielern eine „Top-Leistung“. Die Adler begannen wie die Feuerwehr, lagen nach 15 Minuten durch Treffer von Alexander Kutzmutz (7.), Stavros Iosifoglu (9.) und einen verwandelten Elfmeter von Anastasios Lasidis (15.) bereits mit 3:0 in Front und schraubten das Ergebnis durch ein Tor von Florian Krone (33.) bis zur Halbzeit auf 4:0 hoch.

„Wir sind voll motiviert in das Spiel gegangen – in der ersten Halbzeit haben wir Sauerlach einfach überrannt,“ so die Feststellung des Spielertrainers. Im zweiten Abschnitt war diese Dominanz nicht mehr ganz so überdeutlich, „da war der Spielfluss etwas raus“. Durch Tore von Thomas Philip (57.) und Raphael Paringer (90.) machten die Geretsrieder trotzdem noch das halbe Dutzend voll. Sauerlach gelang zumindest der Ehrentreffer durch Colin Thüs (83.). (cga)