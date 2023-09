FCKS enttäuscht beim FC Penzberg – Kraus mit Dreierpack bei Königsdorfer Sieg

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Leo Sam (re.) und sein FC Kochelsee Schlehdorf haben viel Mühe mit dem ESV Penzberg und Valentino Stojadinovic. © or

Der FC Kochelsee kam beim ESV Penzberg nicht über ein Remis hinaus. Der TSV Königsdorf gewann dank seines Hattrick-Schützen Florian Kraus.

ESV Penzberg - FC Kochelsee Schlehorf 2:2 (2:1)

Die Ansprache nach dem Spiel war in Sachen Aussagekraft unmissverständlich. Thomas Pfaffenzeller, der den FC Kochelsee Schlehdorf in Vertretung von Max Jochner coachte, suchte die Balance zwischen harscher Manöverkritik und nicht zu drastischen Worten. Seine finale Empfehlung: Geht’s aufs Penzberger Volksfest und trinkt’s eine Maß, um dieses Spiel zu vergessen.“

Klar ist: Vom starken Auftritt der Vorwoche war rein gar nichts mehr übrig. Das 2:2 beim ESV Penzberg war allein dem Unvermögen der Heimelf und zweier kapitaler Patzer geschuldet. Pfaffenzeller sprach verwundert von einer „180-Grad-Drehung zu vergangener Woche“. Man sei auf das aggressive Spiel der Eisenbahner eingestellt gewesen, gleichwohl an der Umsetzung gescheitert. „Haben alles vermissen lassen, was uns stark macht“, moniert der Coach.

Früh kassierte der FCKS das 0:1, weil ein hoher Ball in den 16er wenig fachgerecht vor die Füße von Bastian Schweiger geklärt wurde. Einen von Tormann Hansi Huber an Matthias Leiß verursachten Strafstoß nutzte der Gefoulte zum Ausgleich. Dann aber scherte sich die Schlehdorfer Hintermannschaft beim Eckball nicht um die Überzahl an ESV-Kickern nahe des kurzen Pfostens – 1:2.

Die Penzberger hatten Möglichkeiten für ein halbes Dutzend Treffer auf dem Schlappen. Allein die letzte Entscheidung war selten die richtige; zweimal zischte der Ball aber auch denkbar knapp am Torgestänge vorbei. Und so nutzte Stefan Raffeiner einen Fangfehler Hubers bei der Hereingabe von Simon Wagner zum mehr als glücklichen Endstand. (or)

TSV Königsdorf - SG Antdorf/Iffeldorf 3:2 (2:1)

Der Spielverlauf sei „irgendwie schwierig“ gewesen, fand TSV-Spielertrainer Hannes Huber. Am Ende jedoch mit dem besseren Ende für die Gastgeber. Eine Unachtsamkeit der Antdorfer Hintermannschaft nutzte Königsdorf Mitte der ersten Halbzeit zur Führung durch Florian Kraus (23.). Nikola Spasic egalisierte dann aber mit einem Freistoß „in Ronaldo-Manier,“ wie es Huber beschreibt (41.).

Doch erneut war es Florian Kraus, der in der vierten Minute der Nachspielzeit nach einem Eckball traf. Mit der ersten Offensivaktion nach der Pause glich Patrick Deischlmaier wieder für Antdorf aus (49.). Einer hatte bei den Gastgebern noch nicht genug: Kraus schnürte nach einer Ecke seinen Dreierpack (56.), gleichbedeutend mit dem Endstand. (cga)

Eurasburg-Beuerberg - FSV Höhenrain 3:3 (1:1)

Trotz des Unentschiedens bleiben die Gastgeber Spitzenreiter. Trainer Felix Jung liefert die Erklärung: „Die Liga war uns gnädig. Auch die Konkurrenten konnten nicht gewinnen. Trotzdem bleibt nach einer vergeigten 3:1- Führung natürlich ein fader Beigeschmack.“ FSV-Coach Klaus Heller gesteht: „Wenn du in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielst, ist das selbstverständlich glücklich. Aber es ist auch die Belohnung der guten Moral meiner Mannschaft.“

Höhenrain gelang durch Simon Oberrieder (18.) im Anschluss an eine Ecke die Führung. „Leichtfertig haben wir dem Gegner zum Ausgleich verholfen“, moniert Heller das Defensivverhalten der Seinen, das letztlich zu einem Strafstoß für die Hausherren führte. Christian Bauer (22.) verwandelte sicher.

Und nach einer Trinkpause verloren die Gäste den berühmten Faden. Michael Kerschbaumer (62./76.) schoss für den SV Eurasburg-Beuerberg einen verdienten 3:1-Vorsprung heraus. Jung: „Und dann hatten wir genügend Chancen, den Sack zu schließen. Da müssen wir uns an der eigenen Nase packen.“ Kerschbaumer vergab freistehend, und Florian Hartmann hätte ebenso auf 4:1 erhöhen können. Vielmehr kam jedoch Höhenrain durch einen Handelfmeter zum Anschlusstreffer.

Jung: „Den erkennt höchstens der Kölner Keller nach mehrmaligem Hinsehen.“ Heller: „Eigentlich hätten wir vorher schon einen Strafstoß bekommen müssen.“ Andreas Mühr (85.) ließ sich die Chance nicht entgehen. Heller stellte auf eine Dreierkette um, wollte den Druck in der Schlussphase erhöhen und wurde belohnt. Lukas Reinhart (90.) traf zum 3:3- Endstand. „Ein Tor aus dem Nichts, aber irgendwie typisch für ein Derby“, ärgerte sich Jung. (dh)