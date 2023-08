Eurasburg spielt schlecht und gewinnt gegen Penzberg – FCKS lässt Antdorf keine Chance

Von: Oliver Rabuser

Hart umkämpft war die Partie zwischen Eurasburg-Beuerberg um Nocker (re.) und Zanger von Penzberg. © Rudi Stallein

In der Kreisklasse 5 Zugspitze siegte der SV Eurasburg-Beuerberg gegen Penzberg. Außerdem behauptete sich der FC Kochelsee gegen die SG Antdorf.

SV Eurasburg-Beu. - ESV Penzberg 2:1 (1:0)

Das Team von Felix Jung hält sich auch nach dem dritten Saisonspiel schadlos und geht vorläufig an die Tabellenspitze. Unabhängig davon war Jung aber mit der Art und Weise, wie diese drei Punkte zustande kamen, unzufrieden. „Das war ein schlechtes Spiel von uns, man muss sich fast schämen, so zu gewinnen,“ resümiert der Trainer.

Dabei erzielte Fabian Kreuzig bereits in der vierten Minute nach einem Eckstoß das 1:0. Die anschließende einstündige Phase der Ereignislosigkeit führt Jung dann auf die hohe Fehlpassquote seiner Mannschaft zurück, denn „so war kein geordneter Spielaufbau möglich“. Lukas Bergmoser erhöhte per direktem Freistoß auf 2:0 (65.). Penzberg verkürzte den Vorsprung jedoch nur fünf Minuten später, war aber zu mehr nicht mehr in der Lage. (cga)

SG Antdorf/I. - FC Kochelsee Schlehdorf 1:4 (1:2)

Besser hätte die Reaktion auf die 0:3-Auftaktniederlage in Höhenrain nicht ausfallen können: Mit dem 4:1 beim ASV Antdorf setzte der FC Kochelsee Schlehdorf ein dickes Ausrufezeichen. Natürlich kam der frühe Führungstreffer wie gerufen. Sebastian Reißenweber schweißte den Ball aus der zweiten Reihe in die Maschen.

„Den hat er satt getroffen“, kommentierte Thomas Pfaffenzeller. Als Matthias Leiß Tormann Michael Kölbl zum 2:0 überlistete, schienen die Dinge ihren Lauf zu nehmen. Wäre da nicht der Schlendrian vor der Pause gewesen. „Alle Tugenden vergessen“, kritisierte der Co-Trainer das fahrige Verhalten vor der Pause.

„So nicht“, war dann der Tenor zur Pause. Und siehe da: Plötzlich hatten die Schlehdorfer wieder alles im Griff. Leiß lief nach kurzer Ballstafette in den freien Raum und traf zum 3:1 ins kurze Eck. Pfaffenzeller vermisste ein Aufbäumen auf Antdorfer Seite ebenso wie weitere Chancen der Hausherren.

„Teilweise gute Einzelspieler, aber halt schnell ohne Bock, wenn es nicht läuft.“ Konnte den Gästen herzlich einerlei sein. Der erste Saisonsieg musste her. Und der stand spätestens fest, als auch Reißenweber den Doppelpack schnürte. Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Sieges suchte man vergeblich. Nicht zuletzt wegen eines Pfostentreffers von Leiß, sowie einiger leichtfertig vergebener Konterchancen. So wäre ein noch deutlicheres Resultat möglich gewesen. (or)