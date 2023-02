Medaillenflut in eisigen Gewässern: Tölzer Schwimmerinnen erfolgreich bei WM

Von: Wolfgang Stauner

Warm bemützt: Der bunt zusammengestellten Staffel mit (v. li.) Davaadorj Shagdarsuren, Enkelin Tsenguun Munkhtur (beide Mongolei), Heidelinde Partheymüller und „Nichtschwimmer“ Thomas Bauermeister gelingt über 4 x 25 m Brust der Silber-Coup. © privat

Hart im nehmen müssen Winterschwimmer sein. Die Eisnixen des WSV Bad Tölz sind das auf jeden Fall. In Slowenien holten sie 15 Mal Edelmetall bei der Winterschwimm-WM.

Bled/Bad Tölz – Gerade einmal zwei Wochen ist es her, dass die Eisnixen des WSV Bad Tölz, Franziska und Heidelinde Partheymüller, hoch dekoriert von der Eisschwimm-Weltmeisterschaft in den Savoyer Alpen zurückgekehrt sind. In Samoens holte das Mutter-Tochter-Gespann fünf WM-Medaillen (wir berichteten). Diese Hochform nahm das WSV-Duo, das in Bad Wiessee beheimatet ist, nun mit zur 13. Winterschwimm-WM in Slowenien; Nele Bäck komplettierte das Trio des Tölzer Wassersportvereins. Bled ist ein wunderschöner Ort am kristallklaren Bleder See, mit einer Aussicht auf die schneebedeckten Gipfel der Julischen Alpen und der höchsten Erhebung Sloweniens, dem Trigflav (2864 m), und war bereits 2020 WM-Austragungsort.

Superfinale mit zweifacher WSV-Beteiligung: Nele Bäck (3. v. oben) und Franziska Partheymüller (Bahn darunter) belegen über 25 m Brust die Plätze drei und eins. © privat

Beim Winterschwimmen dürfen zwei Badekappen getragen werden

Es sind Kleinigkeiten, die Eis- vom Winterschwimmen unterscheiden. Der Internationale Winterschwimm-Verband (IWSA) gestattet seinen Athleten zum Beispiel das Tragen von zwei Bademützen zum Schutz gegen die kühlen Fluten. Die sind indessen beinahe wohltemperiert im Vergleich zum Eisschwimm-Verband (IISA): Denn die Wassertemperatur muss „offiziell“ über fünf Grad liegen.

Der größte Unterschied ist, dass die Sportler mit dem Kopf nicht ins Wasser eintauchen dürfen; außerdem gibt es auf allen vier Lagen die Ultrakurz-Distanz von 25 Metern. „Da ist man scheller aus dem Wasser draußen, als man zum Frieren kommt“, witzelt Franziska Partheymüller. Der 26-jährige Wiesseerin behagte obendrein die familiäre Atmosphäre rund um das schwimmende Wettkampfbecken, das auf Pontons im Bleder See fixiert war: „Eisschwimmen ist schon sehr wettkampforientiert, Winterschwimmen spricht dagegen eher den Breitensport an.“

See hatte nur 5,6 Grad Wassertemperatur

Doch Top-Leistungen waren von den rund 450 Startern aus 35 Ländern an den vier Wettkampftagen im 5,6 Grad kalten Bleder See allemal gefragt. Partheymüller (AK 26 - 29) startete in sieben Disziplinen, in ihrer Hauptlage, dem Brustschwimmen über alle vier ausgeschriebenen Distanzen. Der Erfolg war überragend (siehe Sport in Zahlen): Über 25, 50 und 100 m holte sie sich in ihrer Altersklasse Platz eins; über 100 m sogar die Gesamtbestzeit. Auch die Premiere über 200 m Brust gelang mit Platz zwei vorzüglich. „Das war an dem Tag mein vierter Start, weil ich spontan nachgemeldet hatte, um die längere Distanz mal auszutesten.“

Medaillenhamster: Franziska und Mutter Heidelinde Partheymüller bringen von der Winterschwimm-WM in Slowenien elf Medaillen mit nach Hause. © privat

Neue persönliche Bestzeit über 50 Meter Brust

Die Krönung war eine neue persönliche Bestzeit über 50 m Brust. Zwar nicht im offiziellen Lauf, dafür 20 Minuten später im Superfinale, bei dem die acht Besten noch einmal ins Becken gingen. „Meine Bestzeit, die ich letztes Jahr am Hallstätter See aufgestellt habe, liegt bei 38,65 Sekunden. Im Superfinale von Bled war ich neun Hundertstel schneller.“ Mit ihren Leistungen und der Ausbeute von sechs Medaillen ist Franziska Partheymüller daher rundum zufrieden. „Allerdings merkt man, dass sich das Niveau allmählich steigert.“

Auf stolze fünf Medaillen bringt es Heidelinde Partheymüller

Auf stolze fünf Medaillen brachte es Heidelinde Partheymüller in ihrer Altersklasse (50 - 54 Jahre). In ihrer Hauptlage Brust war kein Vorbeikommen: Alle vier Strecken gingen an die 53-Jährige. Am überraschendsten kam allerdings Staffelsilber daher. Denn das 4 x 25-Meter-Quartett um Partheymüller war ebenso bunt wie kurios zusammengestellt. Thomas Bauermeister hatte schnell den Spitznamen „Nichtschwimmer“ weg. Aus einer Laune heraus hatte sich der Hobby-Bodybuilder angemeldet und ging bei der WM erstmals ins eisige Wasser. Das Küken im Team war die zehnjährige Mongolin Tsenguun Munkhtur, die als jüngste WM-Teilnehmerin überhaupt unter der Obhut von Opa Davaadorj Shagdarsuren stand. „Das macht den Flair bei diesem Wettbewerb aus“, sagt Franziska Partheymüller. „Jeder ist willkommen, jeder findet sein Plätzchen zum Mitmachen.“

Wassersportler bringen 15 Medaillen aus Slowenien mit

Zur ohnehin üppigen Ausbeute des WSV steuerte die 19-jährige Nele Bäck (AK 15 - 19) bei ihrer WM-Premiere weitere vier bei. Auch eine goldene war dabei: über 25 m Freistil. Somit brachten die Wassersportler 15 Medaillen aus Slowenien mit.

