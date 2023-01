Mit fünf Hundertstel Vorsprung zum Sieg gezittert

Von: Wolfgang Stauner

Teilen

Schwarz-Rot-Gold eingerahmt von der französischen Tricolore: Weltmeisterin Franziska Partheymüller auf dem Siegerpodest zwischen den beiden Französinnen Zoe Ducret (li.) und Aurore Bruzzo. © Foto: privat

Die Eisschwimmerin Franziska Partheymüller verteidigt in Samoëns ihren WM-Titel über 50 m-Brust um fünf Hundertstel und legt Silber über 100 m-Brust nach.

Samoëns/Bad Tölz – Der Grünen-Politiker und Energiesparminister Robert Habeck hätte seine helle Freude an dieser Sportart: Eisschwimmen. Die Schwimmbäder blieben geschlossen, und die Athleten könnten sich unter der zapfigen Dusche das Kälteempfinden abtrainieren. Das spart Gas und mindert den CO2-Ausstoß.

Eine der erfolgreichsten Eisschwimmerinnen Deutschlands

Franziska Partheymüller kann dererlei Sperenzchen nichts abgewinnen. Die bekennende Warmduscherin, die schon fröstelt, wenn sie das wohltemperierte Wasser im Tölzer Hallenbad sieht, ist gleichwohl eine der erfolgreichsten Eisschwimmerinnen Deutschlands. Bei der fünften Weltmeisterschaft, die jüngst im französischen Samoëns abgehalten wurden, verteidigte die Wiesseerin, die für den WSV Bad Tölz startet, ihren WM-Titel über 50 m Brust, Silber holte sie zudem über 100 m Brust (AK-1.); ein vierter Platz (AK-3.) über 50 m Kraul und ein fünfter (AK-2.) über 50 m Delfin runden die Erfolgsbilanz ab.

Bronze für Mama Heidelinde über 100 m Lagen

Auch Mama Heidelinde hatte für drei Wettkämpfe gemeldet. Sie erreichte jeweils Platz fünf in ihrer Altersklasse über 50 und 100 m Brust sowie Bronze über 100 m Lagen.

Bereits bei den vergangenen Welttitelkämpfen im polnischen Glogow hatte Franziska Partheymüller über ihre Paradestrecke Gold geholt. Ob die Titelverteidigung im Lac Samoëns am Fuße der Savoyer Alpen gelingen würde, war allerdings fraglich, denn ein grippaler Infekt im Dezember zwang die 26-Jährige zu einer längeren Trainingspause.

Die Überwindung hat sich gelohnt: Franziska Partheymüller steigt als Siegerin aus dem knapp fünf Grad kalten Schwimmbecken, das im Lac Samoëns verankert ist. © Foto: privat

Es war schließlich ein Zittersieg. Nicht wegen der Wassertemperatur. Die lag in dem schwimmenden und im Lac Samoëns verankerten Wettkampfbecken knapp unter den vom Internationalen Eisschwimm-Verband (IISA) geforderten fünf Grad. Sondern wegen der starken Lokalmatadorin Zoe Ducret. Die Französin ist fünf Jahre jünger, startet also in einer anderen Altersklasse als Partheymüller, und betreibt Schwimmen als Leistungssport. Nur fünf Hundertstel Vorsprung hatte Partheymüller nach den beiden 25 m-Bahnen (38.69 s). „Wär’s ein bisschen länger gegangen, hätte mich die Französin abgefangen“, ist sich die Wiesseerin sicher. „Beim Eisschwimmen ist die Tagesform extrem entscheidend.“ Mit Platz zwei hätte sie sich gleichwohl anfreunden können, denn „mein Primärziel war eine 38er-Zeit“ – und damit eine klare Verbesserung zur letztjährigen Titelzeit (39.30 s). Beim doppelt so langen Brustwettkampf waren die Rollen vertauscht: Siegerin Ducret (1:25.23 min.) distanzierte die WSV-Schwimmerin um zweieinhalb Sekunden (1:27.74 min.). „In der Summe bin ich mit meinen Wettkämpfen und Zeiten sehr zufrieden“, resümiert Franziska Partheymüller ihre zweite WM.

Erfolgreiches Duo: Franziska und Mutter Heidelinde Partheymüller bringen von der Eisschwimm-WM in Frankreich drei Medaillen mit nach Hause. © Foto: privat

Denn vor sechs Jahren, als die junge Frau zum ersten Mal ins Eiswasser hüpfte, hatte es weder nach einer langen Karriere und schon gar nicht nach WM-Titeln ausgesehen. Die stressige Ausbildung zur Notfallsanitäterin nervten Partheymüller zusehends. „Ich brauchte etwas, das mir den Kopf frei pustet“, erinnert sie sich. Da kam der Vorschlag von zwei älteren Vereinskolleginnen wie gerufen. Partheymüller zierte sich zwar noch eine Zeitlang, wagte dann aber doch den entscheidenden Sprung. Der Kälteschock setzt im Körper Endorphine frei. „Drum macht Eisschwimmen süchtig“, erklärt die Wiesseerin, warum inzwischen beinahe die gesamte Familie dem frostigen Vergnügen frönt. „Reingehen ist jedes Mal eine Überwindung. Aber danach sind alle euphorisch und gut drauf.“

CO2-Einsparung: Blech und Plastik statt Medaillen

Trotz Endorphinen und guter Laune gab es in Samoëns lange Gesichter und Unmut unter den Sportlern. Grund: Die Organisatoren verzichteten bei der Siegerehrung auf Medaillen; angeblich, um CO2 einzusparen. Stattdessen gab es magnetische Erinnerungsplaketten und Online-Urkunden für fünf Euro das Stück. „Inwiefern Plastik und Blech CO2-neutraler sind, als eine Medaille, erschließt sich mir allerdings nicht so ganz“, merkt die alte und neue Weltmeisterin süffisant an. Robert Habeck kann’s sicherlich erklären.