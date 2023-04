Carla Hahn kommt bei Ötztaler Rutschpartie auf Platz zwei

Von: Wolfgang Stauner

Über Stock, Stein und Wurzeln führte die XCO-Strecke in Haiming: Carla Hahn kam mit den widrigen Bedingungen bestens zurecht und sicherte sich in der Junior Series zum zweiten Mal einen Podestplatz. Das Schriftliche in Deutsch ist eine Lotterie © Armin Küstenbrück

Bei den UCI-Junior Series fährt Carla Hahn nach dem Sieg in Capoliveri im Ötztal erneut aufs Podium. Nun folgt eine vierwöchige Abi-Pause bis Mitte Mai.

Haiming/Benediktbeuern – Das greislige Wetter und die schwierigen Bedingungen auf der Strecke spielten Carla Hahn beim jüngsten Mountainbike-Rennen der Junior Series im Ötztal in die Karten. Außerdem hatte der Sieg in Capoliveri, Hahns erster in der UCI-Serie der U 19 überhaupt (wir berichteten), der Cross Country-Spezialistin gehörigen Rückenwind verpasst. „Die Strecke war nass und rutschig, weil es viele Wurzelpassagen gibt. Das mag ich, drum habe ich mich riesig aufs Rennen gefreut“, so die Bikerin des TSV Benediktbeuern-Bichl, „aber ich habe trotzdem nicht gedacht, dass es zweimal hintereinander so gut läuft.“

Die gesamte Weltspitze am Start

Lief es aber; die Beine waren gut, das Wetter schlecht und die Konkurrenz Weltklasse. Die Ehre in Haiming gaben sich die drei Ersten und die Fünfte der UCI-Weltrangliste: Natalia Grzegorzwska (Polen), Anina Hutter (Schweiz), Katrin Embacher (Österreich) und Marta Cano Espinosa (Spanien); Hahn als Ranglisten-Neunte komplettierte das erlesene Feld. Somit fehlte als einzige Europäerin aus den Top-Ten lediglich die Italienerin Valentina Corvi.

Platz zwei locker nach Hause gefahren

Probleme bereitete den U 19-Juniorinnen allenfalls das Elitefeld, das eine Minute zuvor gestartet war. „Zu den Nachzüglerinnen hatten wir rasch aufgeschlossen. Und in den Abfahrten sind die uns etwas im Weg umgegangen“, berichtet die Gymnasiastin, die in Sindelsdorf beheimatet ist. Ab der zweiten der insgesamt vier Runden, die sich auf 15,5 Kilometer (rund 600 hm) summierten, war dann das Feld soweit auseinandergezogen, dass die Juniorinnen voll in die Pedale treten konnten. Embacher hatte sich allerdings schon so viel Vorsprung herausgearbeitet, dass Hahn nicht mehr drankam. Die ist bergauf noch etwas stärker als ich. Da muss ich an meiner Performance noch etwas feilen. Platz zwei habe ich dann locker nach Hause gefahren und den Vorsprung auf Natalia, die mir zeitweise im Nacken saß, gemanagt.“

Das Schriftliche in Deutsch ist eine Lotterie

In den kommenden vier Wochen gilt es nun, etwas anderes zu managen: die Hochschulreife. Die schriftlichen Prüfungen legt die Abiturientin in Deutsch und Mathematik ab, die mündlichen in Englisch und Sport. „Das meiste krieg’ ich ganz gut hin. Nur Deutsch ist eine Lotterie“, sagt Hahn. Vollends auf Sieg spielt Carla wieder beim Rennen in Nove Mesto (13. Mai).