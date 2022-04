Raketenmann Hörmann

Mit seiner Performance beim Ironman Texas ist der Greilinger Profi-Triathlet Markus Hörmann nicht zufrieden. Nach dem viertbesten Radsplit bricht er beim Marathon ein und wird 18. in der Endabrechnung.

Houston/Greiling – Bis ins kleinste Detail hatte Markus Hörmann seine Premiere beim Ironman Texas geplant; unter anderem war die Anreise mit Ehefrau Marie bereits zehn Tage vor dem Startschuss in den Woodlands 50 Kilometer nördlich von Houston erfolgt. In einem Appartement mit Küche wurde während des Aufenthalts speziell für die Erfordernisse des Profitriathleten gekocht. „Von daher bin ich fit und zuversichtlich an den Start gegangen“, berichtet der 30-jährige Greilinger.

Gleichwohl schleppte Hörmann auch zwei Hypotheken mit sich herum: Zum einen musste er fast den gesamten Februar nach einem Impfdurchbruch pausieren; zum anderen steckte ihm die Challenge Salou heftiger in den Muskeln, als er es gedacht hatte. Die Challenge wurde nämlich wegen des kalten Mittelmeers als Lauf-Rad-Lauf-Duathlon ausgetragen. „Das hat die Muskelansätze über dem Knie erheblich strapaziert. Und deshalb bin ich doch etwas lädiert ins Rennen gegangen.“

Dass diese Langdistanz mit ihren 3,8 km Schwimmen, 180 km Radeln und 42 km Laufen ein echter Charaktertest werden würde, zeigte sich bereits am Schwimmstart am Lake Woodlands. „Es war ein unglaubliches Treten und Hauen. Ich habe noch nie derart in die Goschn bekommen“, berichtet Hörmann. Hinzu kamen die 30 Grad heiße Luft und heftige Windböen, die das Atmen erschwerten. Entsprechend mau war die Schwimmzeit – 58:22 Minuten. „Ich habe nicht ansatzweise meine Leistung gebracht. Normalerweise bin ich fünf, sechs Minuten schneller.“

Dafür legte er auf der Hardy Toll Road, die zweimal rauf und runter gefahren wurde, einen phänomenalen Radsplit hin. Für die 180 Kilometer benötigte er 4:21:44 Stunden – beinahe ein 42er-Schnitt. Im Feld der 1822 männlichen Finisher war es die viertbeste Zeit, und „meine persönliche Bestzeit bei einem Ironman“. Bis auf Platz acht arbeitete er sich so nach vorne.

Beim zweiten Wechsel waren die Top-Fünf nurmehr zwei Minuten entfernt. „Eigentlich eine gute Ausgangsposition für eine Aufholjagd“, sinniert Hörmann. Doch die mit Trainer Florian Heck ausgetüftelte Taktik sah vor, den ersten Halbmarathon verhalten anzugehen, um hintenraus genügend Körner zu haben. Doch soweit kam es gar nicht. Bis Kilometer 16 lief’s richtig rund, „dann kam der Einbruch. Unerklärlich, an ein dynamisches Laufen war nicht mehr zu denken. Vielleicht habe ich beim Radeln zu viel investiert“, mutmaßt Hörmann, der sonst schon beim Grundlagentraining schneller ist. Mit der 3:30er Marathonzeit und der daraus resultierenden Gesamtzeit von 8:54:43 Stunden ist er jedenfalls bis auf Platz 18 durchgereicht worden.

Bei zwei von drei Teildisziplinen hat Markus Hörmann nicht das Potenzial abrufen können, das er für sich reklamiert. „Da ist jedenfalls viel Analyse nötig“, seufzt der Profi, hat allerdings auch einen positiven Aspekt aus Texas mitgebracht: Die mentale Stärke ist vorhanden und nun auch das Wissen, einen verkorksten Ironman durchziehen zu können. „Im vergangenen Jahr“, blickt Hörmann zurück, „wäre ich bei so einem Wettkampf fünfmal ausgestiegen. Vermutlich schon gleich nach dem Schwimmen.“

