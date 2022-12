Schnell von der Startlinie weg: Mit geänderter Taktik locker ins Finale

Vom Start weg in Front: Tatjana Paller (vorne) lässt beim Sprint-Weltcup in Ponte di Legno keinen Zweifel an ihrer Siegermentalität aufkommen und wird schließlich mit Platz vier belohnt.

SKIBERGSTEIGEN

Von Wolfgang Stauner schließen

Die Lenggrieser Skibergsteigerin wird beim Weltcup-Sprint in Ponte di Legno Vierte und egalisiert damit ihr bislang bestes Resultat.

Ponte di Legno/Lenggries – Die Rennanalyse fand in entspannter, fast griabiger Runde statt – bei einem Tässchen Glühwein. Bundestrainer Florian Steirer hatte wenig auszusetzen an der Performance seiner Musterschülerin Tatjana Paller, denn die Skibergsteigerin aus Lenggries hatte beim Sprint-Weltcup in Ponte di Legno ihre bislang beste Weltcup-Platzierung vom April dieses Jahres – Rang vier in Flaines – egalisiert.

Rennen unter Leuchtballons

In Ponte di Legno hatte die 27-Jährige vor zwei Jahren ihr Weltcup-Debüt gegeben – mit Rang 14, und irgendwie beflügelte die gute Stimmung mit den zahlreichen Fans an der taghell erleuchteten Strecke die Isarwinklerin; der Sprint in Ponte di Legno wird traditionell am späten Nachmittag unter Flutlicht und Leuchtballons ausgetragen. „Ich mag das Flair in dem gemütlichen Bergdörfchen“, sagt Paller.

Mit der Gemütlichkeit war es bei allerdings schlagartig vorbei, als es ernst wurde und Paller in den Wettkampfmodus schaltete. Schon im Prolog verbuchte die dreifache Deutsche Meisterin die zweitschnellste Zeit aller 34 Starterinnen, obwohl sie sich nicht zu 100 Prozent verausgabt hatte, und dachte bei sich: „Cool, heute könnte richtig was gehen!“

Energie vom Startschuss weg

Das Strecken-Layout mit schmalen Diamant-Passagen und engen Spitzkehren zwang Paller in den Heats zu einer Taktikänderung, da ein Überholen im Aufstieg und in der Abfahrt kaum möglich war. Die sonst eher verhaltene Starterin packte ihre Energie vom Startschuss weg in raumgreifendes Gleiten und kraftvolle Stockeinsätze. „Ich weiß gar nicht, wie es kommt, dass ich auf einmal so schnell loslaufen kann“, war Paller von sich selbst überrascht. „Offenbar schlägt das Training voll an.“

Als unbedrängte Siegerin beendete die Lenggrieserin sowohl Viertel- als auch Halbfinale; dieses sogar mit der bis dahin schnellsten Zeit. „Danach war ich höchst motiviert und hab’ schon mit dem Stockerl geliebäugelt“, berichtet Paller. Entsprechend rasant startete sie aus der Sechser-Startaufstellung ins Finale. Doch anders als bei den Durchgängen zuvor war die Führung nicht von Dauer. „Die Pause zwischen den Heats dauert fast eine Stunde. Aber zwischen Halbfinale und Finale waren es nur 20 Minuten. In der kurzen Zeit bekomme ich das Laktat nicht aus den Beinen, das killt mich“, erklärt Paller den Leistungseinbruch. Denn Konkurrentin um Konkurrentin zogen an der Isarwinklerin vorbei, die schließlich als Fünfte die Abfahrt in Angriff nahm. Die Führende, die Italienerin Giulia Murada, stürzte sogar in der Haarnadelkurve vor dem Zieleinlauf und ermöglichte Paller so das Vorrücken auf Platz vier.

Ich war noch nie so knapp dran am Stockerl.“

Ein überaus zufriedenes Fazit zog Tatjana Paller, nachdem sie ihr bislang bestes Weltcup-Resultat egalisiert hatte: „Ich war noch nie so knapp dran am Stockerl. Mit meiner Zeit aus dem Halbfinale wäre ich sogar Zweite geworden. Das ist schon ein bisserl ärgerlich.“

Individual ist nicht Pallers Ding

Überhaupt nicht in Schwung kam Tatjana Paller dann zwei Tage später beim Individual-Wettbewerb auf dem Presena-Gletscher. Im hochalpinen Gelände zwischen 2500 und 3000 Meter mussten sich die Athletinnen mit Neuschnee, klirrend kalten Temperaturen, zahlreichen Spitzkehren sowie vielen Aufstiegen und Abfahrten herumschlagen. „Irgendwie packt mein Körper die Höhe nicht so gut. Ich fühle mich da oben nicht frisch. Schon am Start habe ich gemerkt, dass es eher wenig wird“, erklärt sie Platz 24. „Individual ist halt nicht mein Ding.“ Dafür will die Sprint-Spezialistin beim nächsten Weltcup in Morgins erneut ihre Siegermentalität ausspielen, wenn es wieder Kopf an Kopf über den Kurs geht.