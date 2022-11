Sprint-Spezialistin Tatjana Paller hat das Potenzial fürs Podium

Von: Wolfgang Stauner

Sprintspezialistin Tatjana Paller belegte beim Saisonfinale in Flaines/Frankreich Rang vier – das bisher beste Weltcup-Ergebnis der Lenggrieserin. In dieser Saison soll es erstmals aufs Stockerl gehen. © SkiMoStats

An diesem Freitag startet der Weltcup der Skibergsteiger im französischen Val Thorens mit einem Sprint-Wettbewerb. Mit dabei sind die beiden Lenggrieser Skomo-Cracks Tatjana Paller und Thomas Kletzenbauer.

Lenggries – Geierstein, Spitzkamp, Brauneck – wer im Winter auf Schnee Top-Leistungen zeigen will, muss schon im Sommer ordentlich Kondition bolzen. Was liegt für die zwei Lenggrieser Skibergsteiger-Cracks Tatjana Paller und Thomas Kletzenbauer daher näher, als das Sommertraining in den Isarwinkler Bergen zu absolvieren. Den Feinschliff erhielten die beiden zusammen mit dem zehnköpfigen Perspektivkader vom Team Germany in der vergangenen Woche beim einwöchigen Gletschertraining im Stubaital, ehe die Weltcup-Saison an diesem Freitag im Val Thorens mit einem Sprint beginnt. Bis zum Finale am 11. April macht der Weltcup Station an insgesamt sieben Locations, an denen die Disziplinen Sprint (Einzel und Team), Vertical und Individual ausgetragen werden. Saisonhöhepunkt ist die Weltmeisterschaft in den Pyrenäen Ende Februar 2023.

Neuer Bundestrainer ist Florian Steirer

Das Stubaital ist auch die Heimat des neuen Skimo-Bundestrainers Florian Steirer. Der 40-jährige Neustifter löste im Sommer Thomas Bösl ab und wird für den kommenden Olympiazyklus – der Sprint (Einzel und Team) ist 2026 in Mailand erstmals olympische Disziplin – die Nationalmannschaft hauptamtlich betreuen. Steirer ist zwar neu beim Skibergsteigen, aber beileibe kein Unbekannter im Wintersport, betreute er doch in den vergangenen vier Jahren die deutsche Nationalmannschaft der Biathlonfrauen. Dabei erwies sich der Tiroler als wahrer Medaillenschmied: Zehn WM- und zwei Olympiamedaillen holten Denise Herrmann und Co. unter seiner Regie.

Wilder Reiter: Thomas Kletzenbauer startet als Allrounder in allen drei Skimo-Disziplinen, rechnet sich aber im Vertical und vor allem im Individual bessere Chancen aus als im Sprint. © SkiMoStats

Ob sich diese Erfolgsbilanz mit dem Team Germany fortsetzen lässt? Vermutlich nicht in diesem Umfang, doch eine Medaillenanwärterin hat Steirer bereits im Auge: die 27-jährige Lenggrieserin Tatjana Paller. „Genaueres wird man natürlich erst nach ein paar Weltcups sehen. Aber nach meinen bisherigen Eindrücken bin ich überzeugt, dass Tatjana in ihrer Paradedisziplin, dem Sprint, in der Weltspitze mitlaufen kann. Sie ist physiologisch bestens für den Sprint ausgestattet und hat das Potenzial fürs Podest.“ Paller kommt ursprünglich aus dem Bahnradsport (U 23-Europameisterin 2017) und hat seit frühester Jugend überwiegend kurze, knackige Einheiten absolviert – so wie es auch beim etwa vierminütigen Skimo-Sprint gefordert wird. Was Steirer an Pallers Performance vor allem schätzt: „Sie ist in der Lage, im Prolog die schnellste Quali-Zeit zu laufen.“ Und wenn diese Grundvoraussetzung für einen Weltcup-Sieg bereits vorhanden ist, müssen nur noch die technischen Finessen wie An- und Abfellen oder Tragepassagen optimiert werden.

Tatjana Paller war ein paar Mal in Podestnähe

Die Isarwinklerin war in der vergangenen Saison mit den Weltcup-Rängen vier und fünf sowie Platz vier bei der Europameisterschaft dem Podium ein paar Mal sehr nahe gekommen. Heuer soll der Knopf aufgehen. „Ich habe oft genug am Stockerl gekratzt, die Zeit ist reif für eine Medaille“, sagt Paller, Deutsche Meisterin in allen drei Disziplinen, selbstbewusst. Mit einem abwechslungsreichen Trainingsplan hat sich die Studentin mit Rad-, Skiroller- und Schnellkrafteinheiten auf den Punkt fit gemacht. „Es ist das erste Mal, dass ich richtig spezialisiert trainiert habe. Die Saison kann beginnen.“

Thomas Kletzenbauer peilt die Top 30 an

Vorerst das komplette Skimo-Spektrum mit allen drei Disziplinen möchte Thomas Kletzenbauer abdecken, aber mit dem Schwerpunkt auf dem Individual, wo nicht nur der konditionsstarke Skibergsteiger, sondern auch der versierte Abfahrer gefordert ist. „Da kann ich brutal viel rausholen“, sagt Kletzenbauer und führt zum Beweis Platz sechs (U 23) beim letztjährigen Saisonfinale in Flaines an. Dieser Altersklasse ist der 23-jährige Lenggrieser entwachsen. Ein weiteres Handicap: Der Skizug in Reichenhall, dem Kletzenbauer zwei Jahre angehörte, wurde aufgelöst. Nun muss der Industriemechaniker die Doppelbelastung zwischen Beruf und Profisport stemmen.

Medaillenschmied: Florian Steirer ist neuer Bundestrainer vom Skimo-Team Germany. © Nils Lang/DAV

Das klappte im Sommer recht gut, auch wenn’s „ein bissl stressig“ war. „Aber es geht richtig was vorwärts mit den individuellen Trainingsplänen“, attestiert er dem neuen Bundestrainer viel Ahnung im Leistungssport. Steirer freilich will die Messlatte nicht allzu hoch legen: „Thomas ist unglaublich fleißig und fokussiert, aber der Sprung von der U 23 in den Männerbereich ist immens. Man muss mit einer entsprechend gedämpften Erwartungshaltung in die Wettkämpfe gehen und darf nichts Utopisches erwarten. Wenn es Richtung Platz 30 geht, wäre es eine positive Überraschung.“ Die Top-30 peilt auch Thomas Kletzenbauer an: Seine U 23- Laufzeit in Flaines wäre bei den Männern Platz 31 gewesen.