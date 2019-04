SV Bad Heilbrunn kassiert seit sieben Monaten die erste Niederlage

SVN München schockt den unangefochtenen Tabellenführer mit 2:0

von Nick Scheder

Die letzte Niederlage liegt zwar schon eine ganze Weile zurück. Es war das 1:2 beim SC Unterpfaffenhofen Ende August 2018. „Aber dass wir irgendwann wieder verlieren, war klar“, sagt Walter Lang.

„Immerhin war es in einem sehr guten Fußballspiel gegen eine starken Gegner“, betont der Trainer des SV Bad Heilbrunn, der am vergangenen Samstag beim SVN München mit 0:2 (0:1) verlor.

Es war eine laut Lang verdiente Niederlage. Nicht weil die Neuperlacher so überlegen waren. „Eher, weil man bei uns nicht unbedingt das Gefühl hatte, wir würden ein Tor schießen“, sagt Lang. „Wir hatten das Momentum nicht auf unserer Seite.“ Fehler kreidet er seinem Team nicht an. Er hätte möglicherweise noch höher pressen lassen sollen, überlegt er. „Aber dann hätten wir am Münchner 16er anrennen müssen.“

Lang reagierte auf den etwas überraschenden 0:1-Rückstand nach der Pause mit einem Doppelwechsel. Er formte die Vierer- zu einer Dreier-Abwehrkette um, brachte mit Benedikt Specker eine zweite Spitze neben Max Specker. Und tatsächlich kamen die Heilbrunner zu ein paar Möglichkeiten, um den 1:1-Ausgleich zu schaffen. „Aber das waren alles eher halbscharige Chancen, nichts Zwingendes“, sagt Lang. Stattdessen setzte Suheil Amadodin (85.) nach einem Abstimmungsfehler in der Abwehr bei einem weiten Ball den Schlusspunkt.

Dabei hatten die Gäste das Spiel anfangs sogar ganz gut im Griff. Heilbrunn hatte zunächst mehr vom Spiel, die besseren Chancen. Allein über Max Specker liefen vier Möglichkeiten zur Führung. Doch zwei Unsicherheiten des SVN-Torhüters nutzten die Gäste nicht aus, Specker vergab per Kopf und setzte seinen Schuss an die Latte. Der Rückstand dann eher überraschend: Neuperlach setzte sich erstmals gefährlich bis in den Strafraum ab, Dimitrios Vourtsis zog volley aus spitzem Winkel und vollem Lauf ins Kreuzeck ab – ein Tor zum Zungeschnalzen. „Das war kein Zufall, der kann das“, sagt Lang anerkennend. „Aber so ein Tor schießt er vermutlich trotzdem die nächsten fünf Jahre nicht mehr.“

Weil Verfolger Penzberg am Sonntag unentschieden spielte, schrumpft der Vorsprung des Aufsteigers und Tabellenführers auf immer noch elf Punkte zusammen. Lang: „Aber wir brauchen in den nächsten Spielen noch etliche Zähler.“

SVN München – SV Bad Heilbrunn 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 Vourtsis (43.), 2:0 Amadodin (85.),

Schiedsrichter: Holzhauser (Penzing),

Zuschauer: 100.

SV Bad Heilbrunn: Hüttl, Fl. Schnitzlbaumer (55. M. Schnitzlbaumer), Forster, Mertens, Kapfhammer, Pföderl, A. Specker, Pappritz, Krinner, Schmöller (55. B. Specker), M. Specker.