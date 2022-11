Tents Bahnschnelligkeit zahlt sich im Zielsprint aus

Von: Ludwig Stuffer

Kurzzeitig in Führung lag Tobias Tent (Nr. 145) bei der Cross-DM. Nach vier Kilometern und einem couragierten Sprint-Finish belohnte sich der Tölzer Gymnasiast mit der Bronzemedaille; es siegte David Scheller (Nr. 131). Foto: Theo Kiefner © Theo Kiefner

Ein gelungener Saisonabschluss für den Tölzer Gymnasiasten Tobias Tent: Bei der Deutschen Meisterschaft im Crosslauf sicherte sich der 16-jährige Waakirchner Bronze in der Einzel- und Silber in der Teamwertung.

Löningen/Bad Tölz – Das war ein rundum gelungener Saisonabschluss für den Tölzer Gymnasiasten Tobias Tent. Bei der Deutschen Meisterschaft im Crosslauf in Löningen (Niedersachsen) holte sich der 16-jährige Waakirchner am vergangenen Samstag die Bronzemedaille. Mit der Mannschaft sprang sogar die Silberne heraus. Bis ins knapp 800 Kilometer entfernte Löningen nahe der niederländischen Grenze verschlug es Tobias Tent beim letzten großen Wettkampf, um sich mit den besten deutschen Crossläufern zu messen. Bereits am Freitag wurde die Anreise mit einem Vereinsbus von der LG Stadtwerke München eingeplant, um am nächsten Tag ausgeruht am Start zu stehen.

DM-Titel über 1500 m im Sommer

Nach seinem deutschen Meistertitel über 1500 Meter im Sommer, absolvierte der 16-Jährige keine ernsthaften Wettkämpfe mehr und hatte den Fokus voll auf die Cross-DM gelegt. Die Vorbereitung hierzu war allerdings alles andere als perfekt. Anfang Oktober warf den Burschen eine komplikationsfreie Corona-Infektion zurück, und nach einem Trainingslager in den Herbstferien mit seinem Stammverein TSV München-Ost in Inzell zwang ihn eine hartnäckige Erkältung zu einer einwöchigen Ruhepause. „Mit Halsschmerzen konnte ich einfach nicht nach Plan trainieren“, berichtete der Nationalkaderathlet.

Dafür lief es in Löningen absolut rund, auch wenn sich die Jagd nach Edelmetall als ziemlich anspruchsvoll herausstellte: Im mit 84 Athleten größten Teilnehmerfeld des Tages standen zahlreiche Asse an der Startlinie im 4,12 Kilometer-Rennen der männlichen U 18-Jugend. Im Vorjahr hatte Tent den fünften Platz erreicht und war der schnellste Läufer seines Jahrgangs 2005. Deshalb schienen die Chancen auf einen erneuten Spitzenplatz gut zu sein. Allerdings ist der Crosslauf bekannt für seine Härte; es gelten eben andere Gesetze als auf der Bahn.

Bin Vollgas rausgelaufen, um dem Gerangel zu entgehen.“

Beim Start über ein tiefes Beachvolleyball-Feld setzte Tobias Tent auf eine erste wichtige Strategie: „Ich habe mich in die erste Reihe gestellt und bin Vollgas rausgelaufen, um einem möglichen Gerangel zu entgehen. Das ist mir auch ziemlich gut gelungen.“ Kurz nach dem Start hatte der Gymnasiast sogar kurz die Nase ganz vorne, doch dann bildete sich eine achtköpfige Spitzengruppe, die sich später zum Sextett reduzierte.

Kräftezehrende Tempowechsel zwischen den Hindernissen

Mehrere Fußballfelder galt es zu durchlaufen – gespickt mit Strohballen als Hindernisse, künstlich aufgeschütteten Steigungen, Kamelbuckeln und Wällen sowie steile Kurven. Vor allem die Tempowechsel zwischen den Hindernissen waren sehr kräftezehrend. Erschwerend kam obendrein hinzu, dass das Rennen von den Läufern sehr aggressiv geführt wurde, denn nach Schubsern und Drängeleien kam es zu zahlreichen Stürzen.

Zwei Athleten setzten sich mit einem Spurt leicht aus der sechsköpfigen Gruppe ab, und Tent nahm zusammen mit einem weiteren Widersacher die Verfolgung auf. Dann wurde es spannend im Kampf um eine Medaille: Die beiden Führenden machten Gold und Silber unter sich aus, doch der Kampf um Bronze war enorm spannend: Nach einer Bergabpassage und auf der lang gezogenen Zielgerade spielte Tent seine Bahnschnelligkeit aus und wurde dafür redlich belohnt. Mit 13:26 Minuten spurtete der ehrgeizige Athlet im Trikot der LG Stadtwerke München zur überaus verdienten Bronzemedaille. Nicht zu schlagen waren der bayerische Cross-Meister David Scheller (LG Main-Spessart, 13:22 min.) vor dem zeitgleichen Jonas Patri (Aachener TG). Überglücklich war Tobias Tent: „Ich bin sehr zufrieden, denn nach meiner nicht perfekten Vorbereitung ist so eine Medaille eine ganz große Sache für mich.“

Mit dem Stadtwerke-Team auf Platz zwei

Das berühmte „i-Tüpferl“ seines Meisterschaftsauftritts folgte bei der Siegerehrung der Mannschaften. Zusammen mit seinen Trainingspartnern Alexander Kaempf und Moritz Mühlpointner von der LG Stadtwerke München sammelte er 31 Platzierungspunkte. Damit eroberte sich dieses Trio unter den zehn gestarteten Teams den deutschen Vize-Titel hauchdünn hinter dem SC Leipzig (27 Punkte), aber deutlich vor den Bronze-Gewinnern von der LG Olympia Dortmund (55). „Ich hatte nicht erwartet, dass es so gut für mich laufen würde, deshalb bin ich mega glücklich“, freute sich der Gymnasiast. Damit sammelte Tobias Tent heuer einen kompletten Medaillensatz bei Deutschen Meisterschaften. „Anfang des Jahres hatte ich mir vorgenommen, dass ich vielleicht eine Medaille gewinnen möchte“, so Tent, der am kommenden Sonntag seinen 17. Geburtstag feiert. „Dass es sogar drei geworden sind, ist für mich eine riesige Überraschung.“

In der kommenden Saison stehen ab Januar ein paar Indoor-Wettkämpfe auf dem Programm, deren Höhepunkt die deutschen Jugend-Meisterschaften in Halle sein sollen. Neu ist für Tobias Tent dann auch, dass er altersbedingt in die Jugend U 20 aufrückt, in der er gegen ein Jahr ältere Gegner antreten wird. Völlig offen ist dabei, auf welche Strecke er sich festlegen wird. „Ich werde alle drei Strecken über 800, 1500 und 3000 Meter laufen und dann sehen, wo ich am besten in Form bin“, verrät Tent, denn Pokern gehört auf der Mittelstrecke zum Wettkampf. Sicher ist indes, dass der junge Sportler mit seinem riesigen Talent, dem Ehrgeiz und der nötigen Gesundheit auch in der kommenden Saison seine Erfolge holen wird.