Thea Heim, das schnelle Covergirl vor der Main-Skyline

Von: Wolfgang Stauner

„Run the skyline“ heißt es am Sonntag: Thea Heim läuft in Frankfurt ihren ersten Marathon nach dreijähriger Pause. © Hoka

Thea Heim reist mit 10 km-Bestzeit zum Frankfurt Marathon und hat in einem europäischen Elitefeld die Top 15 im Visier.

Berlin/Sachsenkam – Der „Grand 10“ in Berlin ist der größte und bekannteste 10 km-Straßenlauf in Deutschland. Wie der Berlin Marathon führt er am Brandenburger Tor und an der Siegessäule vorbei; besonders abwechslungsreich ist die Durchquerung des Tierparks. Doch wie alle Laufveranstaltungen in Berlin steht eine Charakteristik im Vordergrund: Es ist eine schnelle, flache Strecke. Erst vor fünf Wochen hat Eliud Kipchoge einen neuen Marathon Weltrekord in den Asphalt der Bundeshauptstadt gebrannt (2:01:09 h). Ein guter Grund für Thea Heim sich einem Formtest in der Vorbereitung auf ihren Saisonhöhepunkt, den Frankfurt Marathon, zu unterziehen. „Ich wollte immer schon mal in Berlin laufen. Aber Corona hat es zuletzt verhindert. Jetzt war ein guter Zeitpunkt die Strecke einmal zu laufen“, feute sich Heim auf ihr Grand 10-Debüt in der Hauptstadt.

Heim und Radko mit persönlichen Bestzeiten auf 10 km

Ein hochkarätiges Feld von 13 Topläuferinnen garantierte obendrein schnelle Zeiten. Neben Heim nahm auch ihre Trainingspartnerin Mariia Radko erstmals an dem Lauf-Event teil. Bei sehr windigen 13 Grad gingen 3000 Läufer vor dem Charlottenburger Schloss auf die Strecke. „Sie sollten auf den ersten fünf Kilometern etwas verhaltener anlaufen und im zweiten Teil dann bei Gegenwind das Tempo halten“, gab Trainer Norman Feiler als Marschroute aus. Die beiden Athletinnen konnten das Vorhaben bestens umsetzen. Während Thea Heim nach fünf Kilometern auf Rang sieben lag, arbeitete sie sich auf der zweiten Hälfte immer weiter nach vorne. Trotz einer umfangreichen Trainingswoche mit über 160 Kilometern lief die Sachsenkamerin sensationell als Zweite in neuer persönlicher Bestzeit von 33:40 Minuten über die Ziellinie am Charlottenburger Schloss. Feiler begutachtete die beiden Fünf-Kilometer-Splits: „16:52 und 16:48 Minuten – damit bin ich mehr als zufrieden. Renneinteilung und Ergebnis bestätigen in welch großartiger Verfassung Thea derzeit ist.“

Bestzeit über 10 km in Berlin: Mariia Radko. © Talentteam ENF

Auch die Ukrainerin Mariia Radko (25), die seit April in Geretsried zu Hause ist und bereits den Blomberglauf, den Hohenburger Schlosslauf sowie den Grazer Halbmarathon gewonnen hat, erzielte mit sehr starken 35:55 Minuten eine neue persönliche Bestzeit (zuvor 36:21 min.).

„Masha hat eine sehr gute Entwicklung genommen. Ich denke sie wird weitere Fortschritte machen“, ist sich Coach Feiler sicher, dem der Sieg in Graz (1:18:55 h) besonders imponiert hat.

Erster Marathon nach dreijähriger Corona-Pause

Nach dem gelungenen Leistungstest in Berlin steht am Sonntag nun der Saisonhöhepunkt an. Nach dreijähriger Corona-Pause wird die 30-jährige Sachsenkamerin erstmals wieder einen Marathon bestreiten, wenn es ab 10 Uhr heißt: „Run the skyline“.

Doch der Frankfurt Marathon ist für die Langstrecklerin auch in zweiter Hinsicht etwas Besonderes: Thea Heim ist nämlich das Covergirl des Wettbewerbs. Ihr Schuhausrüster „Hoka“ ist erstmals Hauptsponsor des Mega-Events in der Main-Metropole und hat die Top-Athletin bei einem Foto-Shooting ins rechte Licht gerückt – Heims Konterfei ziert nun tausende von Plakaten.

Top-Feld mit 25 Eliteläuferinnen

Auf der Strecke wird Heim dafür allerdings kaum ein Auge haben, denn sie muss sich in einem der hochkarätigsten Marathonfeldern Europas bewähren: 25 Eliteläuferinnen aus zehn Nationen sind am Start. Auch wenn Heim die einzige Nicht-Profiathletin im erweiterten Spitzenfeld ist, will sie ihre Bestzeit von 2019 in Hamburg (2:36.10 h) verbessern. „Ich freue mich sehr auf den Marathon. Die Atmosphäre ist unglaublich“, fiebert Heim dem Rennen entgegen. Trainer Feiler steckt das Ziel ab: „Natürlich hoffe ich auf eine Bestzeit. Aber die Spitzenläuferinnen haben eine 2:17 drauf. Da wäre eine Platzierung unter den Top 15 für Thea grandios.“

Live im Fernsehen: Der HR überträgt den Marathon ab 9.55 Uhr.