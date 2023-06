Tölzer Capricorns bekommen trotz Niederlage viel Applaus

Teilen

Die Capricorns wehrten sich energisch gegen den Tabellenführer. Am Ende mussten sich die Tölzer um (v. li.) Yanik Bartscht, Sebastian Kannberg, Fabian Wnuk und Alexander Edrissi (3. v. re.) den Passau Pirates geschlagen geben. © achim riemer

Im Spitzenspiel der Bayernliga Gruppe 3 lagen die Capricorns gegen die Passau Pirates lange in Front. Vor 250 Zuschauern verloren sie schließlich äußerst knapp mit 21:22.

Bad Tölz – Eine knappe 21:22-Niederlage mussten die Bad Tölz Capricorns im Spitzenspiel gegen den Tabellenführer Passau Pirates einstecken Die rund 250 Zuschauer am Sportplatz im Tölzer Farchet zeigten sich trotzdem begeistert und feierten beide Mannschaften für den sehenswerten Auftritt.

Die Hausherren legen 6:0-Führung vor

Der Tabellenzweite aus Bad Tölz zeigte zunächst, wer Hausherr im Farchet ist und ging im ersten Viertel durch einen Touchdown von Tobi Wagner und einen Lauf über 60 Yards mit 6:0 in Führung. Im weiteren Spielverlauf im ersten Viertel dominierten die Defense-Reihen der Capricorns und der Pirates, sie ließen keine Punkte zu. Im zweiten Viertel zeigte die Offense der Pirates ihre Klasse und ging durch zwei Touchdowns in Folge mit 14:6 in Führung.

Capricorns gleichen zum 14:14 aus

Die Capricorns waren – wenn überhaupt – nur kurz geschockt und spielten konzentriert weiter. Der Lohn war der zwischenzeitliche 14:14-Ausgleich durch Runningback Sebastian Kannberg und einer Two-Point Conversion durch Tobi Wagner. So stand es zur Halbzeit verdient Unentschieden.

Die zweite Hälfte begann wie auch der erste Abschnitt mit einem Touchdown der Capricorns. Der Returner fing einen Punt der Pirates und lief mit dem Ball 70 Yards in die Endzone. Mit dem Pat durch Tobi Wagner gingen die Capricorns mit 21:14 in Führung.

Touchdown von Pirates-Quarterback Griffin

Die Führung hatte bis knapp vor Spielende Bestand. Dann nahm der US-Quarterback der Pirates, Matthew Griffin, Ball und Herz in die Hand und lief zum Touchdown in die Tölzer Endzone. Die Capricorns konnten auch den Zwei-Punkte-Versuch der Passauer nicht stoppen und gerieten mit 21:22 in Rückstand. Letztlich fehlte die Zeit, um selbst Punkte zu erzielen. Das Spiel endete mit einem denkbar knappen Sieg für die Gäste. tk