Tölzer Racquetball-Club: Training und Turniere auf fremdem Terrain

Von: Wolfgang Stauner

Teilen

Spaß im Trainingslager: Auf Einladung des befreundeten Racquetball-Clubs Brembate reisten die Tölzer Racquetballer im vergangenen Jahr nach Norditalien (hinten, v. li.): Andrea Gierens, Gaby Christ, Marcus und Kirsten Rieger, Rita und Willi Wenzel, (vorne) Martin Gierens, Gastgeber Marco Arnoldi und Erster Vorsitzender Roland Christ. © RBC

Ein knappes Dutzend Racquetball-Enthusiasten hoben den bayerischen Landesverband und kurz darauf den Tölzer Klub aus der Taufe. Auch wenn es inzwischen still um den einstigen ruhmreichen Verein geworden ist, verspricht Vorsitzender Roland Christ: „Auch ohne Courts bleiben wir am Ball.“

Bad Tölz – Die letzten Schweißtropfen haben die Tölzer Racqetball-Cracks vor gut sieben Jahren in den drei Courts in der ehemaligen Flint-Turnhalle vergossen. Danach hat die Stadt die Sportstätte von Grund auf saniert, dabei die Glascourts abgebaut und die einstmals ruhmreichen Ballkünstler ihrer sportlichen Heimat beraubt. Fünf Jahre lagerten die schweren Glaselemente danach beim Tölzer Bauhof ein. Die Hoffnungen auf einen Neubau an anderer Stelle waren gering, aber lebten doch irgendwie weiter. Auch eine LKW-Garage im Farchet wurde zwischenzeitlich ins Auge gefasst. Doch die finanziellen Belastungen eines Umbaus hatte der kleine Klub mit seinen knapp 100 Mitgliedern einfach nicht im Kreuz.

Ein paar hundert Euro für die Vereinskasse

Inzwischen hat der Bauhof die Lagerflächen anderweitig benötigt. „Die riesigen Glasplatten haben wir für ein paar hundert Euro verscherbelt und in die Vereinskasse gesteckt“, berichtet Roland Christ, seit 2018 Clubchef, ohne Groll. Die schweren Türschlösser hat er als Souvenir aufbewahrt; ebenso zahlreiche tolle Erinnerungen an Turniere und Erfolge aus 40 Jahren Tölzer Racquetballsport.

„Erfolg der Tölzer Spieler stand Pate bei der Gründung des Racquetballverbandes“, titelte der Tölzer Kurier kurz nach der Gründungsversammlung im November 1982. © tk

Im November vor 40 Jahren haben zwei Handvoll begeisterter Fans dieses amerikanischen Ballsports den Landesverband und kurz darauf den Tölzer Club im Reutbergstüberl aus der Taufe gehoben. Etliche Deutsche Meister und Meisterinnen sind aus dem Tölzer Verein gekommen: Willi Wenzel wurde gar die Ehre zuteil, dass er sich als Allererster 1982 in die Meisterannalen eingetragen hat – ein weiteres Dutzend DM-Titel folgten; ebenso ein Doppeltitel mit Roland Christ. Obendrein wurde der Tölzer Europameister im Einzel und mit dem langjährigen Vereinsvorsitzenden Karl-Heinz Kortes im Doppel, sowie 1992 in Straßburg Vize-Europameister mit der Mannschaft; der damalige Vereinsvorsitzende Hans Rieger, Christ und Walter Stich komplettierten damals das Quartett. Weitere Höhepunkte im Turnierkalender waren die Bayerischen Meisterschaften und die Bavarian Open, bei denen sich vor allem die einstigen Nachwuchshoffnungen Simone Joczik und Stefano Macaluso in den Vordergrund spielten. „Das waren nicht nur enge Matches, sondern auch viel Kameradschaft“, blickt Wenzel ein bisschen wehmütig auf die großartigen Zeiten zurück.

Vorfreude auf die Swiss Open

So ganz wollen die einstigen Cracks das Racket aber nicht ruhen lassen. Im vergangenen Jahr war eine Tölzer Delegation zu einem Trainingswochenende beim befreundeten Racquetball-Club in Brembate zu Besuch. Und auf ein Event spechten alle Tölzer hin: Nach 30-jähriger Pause gibt’s im kommenden Mai eine Neuauflage der Swiss Open in Aesch bei Zürich. „Da werden wir alle antreten“, sagt Erster Vorsitzender Roland Christ und verspricht, „auch ohne Courts bleiben wir weiterhin am Ball.“