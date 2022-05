Seekulisse statt Hinterhof:

Deißenberger/Schwarz auf Platz drei

Von: Wolfgang Stauner

Teilen

Große Fortschritte zur vergangenen Saison haben sich Giulia Deißenberger (li.) und Partnerin Tabea Schwarz in den Wintermonaten erarbeitet. Das Duo hat nicht nur an der Technik gefeilt, sondern ist inzwischen vor allem in kniffligen Situationen mental gefestigt. © Gert Nepel (kn)

Für gewöhnlich gehen die Beachvolleyballer Anfang Mai mit einer ordentlichen Portion Enthusiasmus und Vorfreude in die Saison. Man hat in den zurückliegenden sieben Monaten fleißig trainiert, Fortschritte erzielt und will sich nach der langen Wettkampfpause wieder mit der Konkurrenz messen. Doch Giulia Deißenberger, Beachvolleyball-Profi aus Bad Tölz, ist zurzeit richtig angefressen.

Podersdorf/Bad Tölz - Der Grund: Da der Vermarkter der German Beach Tour insolvent ist, findet die höchste nationale Turnierserie heuer gar nicht oder nur in sehr reduziertem Umfang statt. Auch die Deutschen Meisterschaften Anfang September am Timmendorfer Strand, die traditionell den Abschluss der Elitetour bilden, stehen stark infrage.

Vom Verband nur Hinhalteparolen

„Nichts als Ausreden und Hinhalteparolen, das ist wahnsinnig frustrierend“, zürnt Giulia Deißenberger dem Deutschen Volleyball-Verband (DVV) ob dessen zögerlicher Informationspolitik. Immerhin hat sie in Erfahrung gebracht, dass eventuell ein paar Ersatzevents geplant sind. „Aber wir trainieren doch nicht fünf Mal pro Woche, um irgendwo ein Hinterhofturnier zu spielen“, empört sich die 21-jährige Tölzerin.

Mit Wildcard zur Austrian Pro Tour

Um dennoch planmäßig die Saison anzugehen, organisierte das Duo eine Ausländer-Wildcard für die Austrian Pro Tour. Die ging am vergangenen Wochenende in Podersdorf vor der traumhaften Kulisse des Neusiedler Sees über die Bühne. Eine Unbekannte hatten Deißenberger/Schwarz bei der Reise ins Burgenland freilich im Gepäck: Waren von den Corona-Erkrankungen, die die Athletinnen von Trainerin Elena Kiesling reihum befallen hatten, Spuren zurückgeblieben? Zumindest die ersten Trainingseindrücke in Podersdorf signalisierten, dass alles Bestens war. „Und so sind wir zuversichtlich ins Turnier gestartet“, berichtet Deißenberger. Ein Freilos in Runde eins und ein klarer Sieg gegen ein junges Team beruhigten das Nervenkostüm obendrein. Ein weiterer Zwei-Satz-Erfolg – und schon stand das oberbayerische Duo im Viertelfinale. Das war zwar deutlich zäher, aber im Tiebreak ebenfalls erfolgreich. Im Halbfinale riss die Siegesserie. „Da war der Wurm drin“, bekannte Deißenberger“, wir waren zu fehleranfällig.“

Mit mentaler Stärke auf Platz drei

Doch im kleinen Finale wetzten die jungen Frauen die Scharte nach packendem Kampf gegen die an Nummer eins gesetzten Locals Freiberger/Wiesmeyr wieder aus. Im zweiten Satz machte sich vor allen Dingen die in den Wintermonaten hinzugewonnene mentale Stärke bemerkbar. „Wir haben den Satz trotz eines 9:12-Rückstandes noch gedreht, und den Tiebreak mit 15:13 gewonnen. Da merkt man den Fortschritt zur vergangenen Saison deutlich“, freut sich Giulia Deißenberger. Ein kleiner Preisgeldscheck tat ein Übriges. Und als die Siegerinnen gekrönt wurden – das ukrainische Doppel Davidova/Lunina, genoss jeder die entspannte Atmosphäre am Neusiedler See.

Auch bei dem bayerischen Doppel ist der Frust inzwischen ein wenig verraucht. „Die nächste Wildcard haben wir schon beantragt“, berichtet Deißenberger – für das Beach-Event in Innsbruck (3. bis 5. Juni).

Lesen Sie auch: Raketenmann Hörmann auf der Hardy Toll Road