Ziel der rund 350 E-Jugendmannschaften ist das Finale in Unterhaching

Teilen

Die Macher beim Merkur CUP (v. li.): Walter Huppmann (Kreisjugendleiter und Gesamtleiter Merkur CUP), Uwe Vaders (Organisator Merkur CUP) und Torsten Horn (Technischer Leiter Merkur Cup). © Hans Demmel

Insgesamt starten 374 Vereine in die Vorrunde der 29. Auflage des Merkur CUPs, dem weltgrößten Turnier für E-Junioren. Brisanz im Tölzer Kreis: Zum Auftakt gibt‘s das Tölzer Stadtderby.

Bad Tölz – Der Merkur Cup ist nicht nur das größte E-Jugend-Turnier der Welt, vielmehr ist die Teilnahme seit der Einführung 1993 der Höhepunkt in so manch junger Karriere vieler Nachwuchskicker. Los geht es stets mit den Turnieren der Vorrunde, zu deren Gruppenauslosung sich die Vereinsvertreter im Clubheim des SC Rot-Weiß Bad Tölz trafen. Uwe Vaders, seit jeher Verantwortlicher des Turniers, freute sich, immer mehr Frauen als Jugendleiterinnen oder Trainerinnen begrüßen zu dürfen.

1860 München will keine Vorrunde spielen

Zwar ist das Feld der teilnehmenden Vereine leicht geschrumpft, insgesamt wollen sich aber immer noch 347 Mannschaften für das Finale in Unterhaching qualifizieren. Nicht dabei ist hingegen Titelverteidiger TSV 1860 München. „Die Löwen wollen keine Vorrunde mehr spielen, sich stattdessen über eine Wildcard direkt für das Kreisfinale qualifizieren. Im Sinne des Respekts gegenüber anderen Vereinen wurde dem aber nicht entsprochen“, erklärt Vaders.

Möglicherweise wird der Fairness-Preis in Karim-Adeyemi-Preis umbenannt. Der bei Borussia Dortmund kickende deutsche Nationalspieler kickte einst selbst beim Merkur Cup: beim Bezirksfinale in Gaißach. Deshalb möchte Adeyemi etwas zurückgeben und den Merkur Cup unterstützen. Für das siegreiche Team könnte ein Besuch beim BVB und einem Treffen mit Adeyemi und seinem Mannschaftskollegen Mats Hummels herausspringen. In der Wertung ganz vorne zu landen dürfte freilich nicht einfach werden, laut der zuletzt eingeteilten Schiedsrichter sind Spiele um den Merkur Cup nämlich „die fairsten Begegnungen überhaupt.“

Die Auslosung nahmen vor: Gabi Grünbeck (re.), Spielleiterin der Kreise 10 und 12, und ihre Tochter Franziska, ebenfalls Spielgruppenleiterin. © Hans Demmel

Motto: Merkur CUP goes green

Neu ist in diesem Jahr das Motto „Merkur Cup goes green“. Damit soll zum Klimaschutz beigetragen werden. So wird neben der Förderung einzelner Maßnahmen auch mit handgefertigten Fair Trade Bällen gespielt werden; natürlich ohne Kinderarbeit. Auch die vergebenen Trikots sind aus recyceltem Material.

Tölzer Kreis beginnt mit Kreisfinale

Zum Schluss wurde es für alle Anwesenden spannend. Spielgruppenleiterin Gabi Grünbeck (Kreis 10 und 12) und ihre Tochter Franziska nahmen die Gruppenauslosung vor. Da in Gruppe 10 nur zehn Mannschaften gemeldet sind, wird es am 1. Mai gleich zum Kreisfinale in Bad Tölz kommen. Und die Losfee sorgte auch gleich für einen echten „Knaller“: Die Stadtrivalen Rot-Weiß und SV Bad Tölz befinden sich in einer Gruppe.

Kreis 10 – Bad Tölz

Kreisfinale am Montag, 1. Mai, Ausrichter SC Rot-Weiß Bad Tölz

Gruppe 1, ab 10.00 Uhr: SV Bad Heilbrunn, SV Bad Tölz, (SG) TSV Dietramszell, SV Wackersberg-Arzbach, SC Rot-Weiß Bad Tölz



Gruppe 2, ab 10.00 Uhr: Lenggrieser SC, SC Gaißach, SF Bichl, SV Sachsenkam, FC Kochelsee-Schlehdorf

Großer Andrang herrschte bei der Auftaktveranstaltung im Sportstüberl des SC Rot-Weiß Bad Tölz: 53 Vereine aus vier Merkur CUP-Kreisen hatten ihre Vertreter in die Kohlstatt entsandt. © Hans Demmel

Kreis 11 – Wolfratshausen

Vorrunde am Sonntag, 30. April, Ausrichter TSV Königsdorf

Gruppe 1, 10.30 Uhr: (SG) SF Egling-Deining, (SG) BCF Wolfratshausen, TSV Königsdorf



Gruppe 2, ab 10.30 Uhr: SV Münsing-Ammerland, FSV Höhenrain, TSV Schäftlarn



Gruppe 3, ab 10.30 Uhr: DJK Waldram, SV Eurasburg-Beuerberg, FF Geretsried



Gruppe 4, ab 10.30 Uhr: TuS Geretsried, 1. FC Weidach, FA Thanning