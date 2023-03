Tatjana Paller: „Zufriedenstellend, aber kein toller Ausreißer nach oben“

Von: Wolfgang Stauner

Mitten im Pulk beim ersten Anstieg im Team-Relay: Tatjana Paller (Mitte, mit Edelweiß am Helm) beendet die WM in Boi Taüll auf Platz zehn. © Maurizio Torri/kn

Die Weltmeisterschaft im Skibergsteigen in Boi Taüll ist beendet. Im letzten Wettkampf, dem Team-Relay, wird Tatjana Paller mit Finn Hösch Zehnte.

Boi Taüll/Lenggries – Mit warmen Worten des Lobes bedachte Regula Meier die 13. Weltmeisterschaft der Skibergsteiger in Boi Taüll. „Bei phantastischem Wetter haben wir in diesen sechs Tagen tolle Wettbewerbe und Spitzenleistungen gesehen“, adelte die Präsidentin des Internationalen Skibergsteiger-Verbands (ISMF) am Abschlusstag die Rekord-WM, an der knapp 300 Athleten aus 27 Ländern am Start waren. „Die Organisation hat ganze Arbeit geleistet“, so die schweizer Funktionärin weiter, „und es gab keinerlei Unfälle oder ernsthafte Verletzungen.“

Eine Leistung, die vorhersehbar war

Kurz darauf ging die WM im Herzen der Pyrenäen mit dem Team-Relay zu Ende – mit dabei das deutsche Duo Tatjana Paller aus Lenggries mit ihrem Team-Partner Finn Hösch (München), der wenige Tage zuvor U 20-Weltmeister im Sprint geworden war. Den Staffelwettbewerb beendeten die beiden auf Platz zehn. Die 27-jährige Lenggrieserin war nicht gar so euphorisch wie die Verbandspräsidentin. „Wir haben die Leistung gezeigt, die vorhersehbar war“, bilanziert Paller. „Es war kein toller Ausreißer nach oben, und in etwa so, wie wir uns auch im Weltcup platziert haben. Mit WM-Platz zehn sind Finn und ich zufrieden, aber insgeheim hätten wir schon mehr gewollt.“ In den beiden bisherigen Weltcup-Relays hatten Paller/Hösch die Plätze zehn und elf belegt (wir berichteten). Bei der Zeit-Quali hatte sich sogar mehr angedeutet: Platz sieben stand zu Buche, nachdem Paller und Hösch je einmal den insgesamt 900 Meter langen Kurs (135 Höhenmeter) mit Aufstieg, Abfahrt, erneuter Aufstieg, Tragepassage und letzte Abfahrt absolviert hatten.

Leistungskurve zeigt nach oben

Doch die Tendenz zeigt eindeutig nach oben: Auf Platz neun, den das schweizer Duo Caroline Ulrich und Arno Lietha (Sprint-Weltmeister 2019) einnahm, hatte das Team Germany lediglich drei Sekunden Rückstand. „Es hat weniger nach vorne gefehlt als zuletzt. Wir wissen, woran wir arbeiten müssen“, resümiert Paller. Vor allem bei den Wechseln mit An- oder Abfellen bleibt noch die eine oder andere Sekunde liegen. Auf jeden Fall soll das Duo perspektivisch für die Olympischen Spiele 2026 in Cortina d’ Ampezzo aufgebaut werden. „Das hoffe ich zumindest, aber es sieht gut aus“, sagt die Lenggrieserin.

Der psychische Druck weicht

Der psychische Druck, den sich die 27-Jährige bei ihrer ersten WM-Teilnahme selbst gemacht hat, weicht nun, da es allmählich dem Saisonfinale entgegen geht. „Ich war ganz schön angespannt und nervös. Auch wenn’s die gleichen Konkurrentinnen wie im Weltcup sind, zählt eine WM eben doch mehr. Schon allein wegen der Kaderkriterien“, urteilt die Lehramtsstudentin, die auch bei der Bundeswehr angestellt ist. Ihren Arbeitgeber vertritt die Sportsoldatin Ende März bei der Militär-WM in Schweden, ehe Mitte April die Saison in Tromsö (Norwegen) ausklingt.