Zum Weltcup-Auftakt weder Glanzleistung noch Vollkatastrophe

Von: Wolfgang Stauner

Teilen

Hoffnungsvoller Blick in die Saison: Beim Auftakt in Val Thorens gelingen Tatjana Paller im Sprint und Mixed Relay mit den Platzierungen neun und elf zwei solide Vorstellungen – mit Luft nach oben. Im Team Relay am Start mit Finn Hösch © Skimostats/kn

Beim Weltcup-Auftakt in Val Thorens muss sich die Lenggrieser Skibergsteigerin Tatjana Paller im Sprint mit Plätzen neun und elf begnügen.

Val Thorens/Lenggries – Das haben Saisonauftakte so an sich: Kein Sportler weiß genau, wo er im Vergleich zur Konkurrenz steht. Wie haben die Gegner konditionell und technisch während des Sommertrainings „aufgerüstet“? Wie steht’s um die eigene Form? Diese Fragen werden in der Regel beim ersten Wettkampf beantwortet. Die erste Weltcup-Station der Skibergsteiger in Val Thorens – es waren ein Sprint und ein Mixed Relay angesetzt – zeigte der Lenggrieserin Tatjana Paller, die einzige deutsche Starterin, eine erste Erkenntnis auf: Mit den Plätzen neun (Einzel) und elf (Relay mit Finn Hösch) ist sie solide unterwegs, gleichwohl ist noch Luft nach oben. „Es war weder eine Glanzleistung noch eine Vollkatastrophe“, resümierte die dreifache Deutsche Meisterin ihre Performance selbstkritisch.

In der Quali mit der siebtschnellsten Zeit

In der Quali zu den Viertelfinal-Heats lief die 27-Jährige auf Platz sieben. Doch der Blick auf das Tableau der 24 Viertelfinalistinnen zeigte, dass das Niveau vor allem bei Französinnen, Italienerinnen und Schweizerinnen krass angestiegen ist. „Man merkt, dass die anderen Nationen ordentlich zugelegt haben, seit im Sommer bekannt wurde, dass nur die beiden schnellen Skimo-Disziplinen olympisch werden. Jetzt gehen alle voll da drauf“, erklärt Paller.

Schluss im Halbfinale

Voll auf Angriff legte die Isarwinklerin auch ihr Viertelfinale an und stieg mit Platz zwei problemlos ins Halbfinale auf. Doch hier war Schluss – mit Platz fünf und rund zehn Sekunden Rückstand auf die Französin Celia Perillat-Pessey, die sich als Dritte noch fürs Finale qualifizierte. „Es ist noch einiges zu tun“, räumt Paller ein. „Gerade was die technischen Sachen wie Wechsel, Auf- und Abfellen angeht.“

Im Team Relay am Start mit Finn Hösch

Dass auch das Einteilen der Kräfte verbesserungsfähig ist, zeigte sich tags darauf bei der Zeit-Quali zur Team Relay, die gut doppelt so lange dauert wie der Einzel-Sprint. „Da habe ich beinahe alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ich bin vom Start schon viel zu schnell los, und war im Prinzip nach drei von den zehn Minuten platt“, berichtet Paller. Im Rennen selbst lief’s an der Seite von Finn Hösch etwas besser: Platz 11 von 25 Mixed-Teams.

Am Wochenende steht nun ein weiteres Trainingslager an sowie in der Woche darauf in Schladming ein Vergleichswettkampf mit dem Team Österreich, ehe es nach Ponte di Legno zum zweiten Weltcup-Wochenende (16. Dezember) geht.

Lesen Sie auch: Paller mit dem Potenzial fürs Podium