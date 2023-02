Volleyballer des ASV Dachau sind zuhause eine Macht

Von: Thomas Leichsenring

Teilen

ASV-Angriff: Mittelblocker Marcus Rupprecht will den Dresdner Block überwinden. © Habschied

Es ist noch Luft nach oben, aber für Dresden hat‘s gereicht: Die Zweitliga-Volleyballer des ASV Dachau feiern einen 3:0-Heimsieg.

Dachau – „Wir sind so hoch gehüpft, wie ein gutes Pferd hüpfen muss“, sagte Trainer Patrick Steuerwald nach dem Spiel. Das bedeutet auch: Es ist noch Luft nach oben bei den Zweitliga-Volleyballern des ASV Dachau. Für das Team des Dentalservice Gust VC Dresden hat es am Samstag allemal gereicht. Die Dachauer setzten sich in eigener Halle klar und verdient mit 3:0 durch.

Volleyballer, die nach Dachau kommen, wissen es: Die Georg-Scherer-Halle ist niedriger als andere Hallen. Dass der Ball häufiger als sonst die Decke berührt, können Gästeteams meist nicht vermeiden. Das war auch am Samstag einige Male so und bescherte dem ASV immer wieder Punkte.

Ausschlaggebend fürs Resultat war das nicht. Das hatte andere Gründe, wie auch Dresdens Trainer Stefan Benderoth befand: Der ASV habe in der Crunchtime der Sätze – in den Momenten, wo es um die Wurst geht – stets die besseren Nerven gehabt. „Und uns fehlt aktuell die Stabilität, um in solchen Spielen Punkte mitzunehmen.”

Benderoths Dachauer Amtskollege Steuerwald wollte noch die „herausragende Annahme“ seiner Mannschaft hervorheben. „Nur haben wir zu wenig draus gemacht.“

Im ersten Satz gewährten die Dachauer dem Gast aus Sachsen nur einmal eine Führung (10:9) und setzen sich tatsächlich ab, als es wichtig war – Crunchtime eben. Mit 25:19 war der Satz bald darauf eingetütet. Satz zwei verlief weitaus ausgeglichener. Die Dresdner lagen sogar mehrfach mit drei Punkten vorne. „Da hat uns die Intensität gefehlt“, sagte Steuerwald. „Aber zum Glück haben wir zum Schluss des Satzes unsere Aggressivität in Block und Abwehr wiedergefunden.“

Im dritten Satz machten es die Dachauer dann noch einmal spannender als nötig. 18:10 führten sie, VC-Coach Benderoth marschierte an der Seitenlinie kopfschüttelnd auf und ab. Aber sein Team kehrte zurück auf Kurs, verkürzte auf 18:21, weshalb Steuerwald eine Auszeit nahm. Mit Erfolg: Wenig später verwertete Daniel Kirchner den zweiten Dachauer Matchball.

Mit dem 3:0 festigte der ASV Dachau seinen für einen Aufsteiger famosen dritten Tabellenplatz in der 2. Bundesliga Süd. Auf ihre Heimstärke können die Dachauer bauen. In der Scherer-Halle holten sie 21 von 24 möglichen Punkten.

„Nach zwei Niederlagen tun uns die zwei Punkte gut“, sagte Steuerwald zum Schluss. Allerdings hatte seine Mannschaft beim 2:3 gegen Hammelburg und beim 2:3 gegen Freiburg zumindest gepunktet. Das ist auch das Ziel fürs nächste Auswärtsspiel. Am kommenden Samstag spielt der ASV Dachau in Delitzsch.